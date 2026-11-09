Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 tendrá la resistencia de los 19.400 puntos como reto a superar

- El Ibex 35 cerró la sesión de este viernes con una caída del 0,42% hasta los 19.369,5 puntos tras una sesión bastante volátil, pero cierra la mejor semana desde el pasado mes de abril.

- En Wall Street tuvimos una jornada de alta tensión en la que tanto el S&P 500 como el Dow Jones lograron salvar al cierre la media móvil de largo plazo mientras que el Nasdaq 100 perdió el gran soporte de los 27.050 puntos.

- El precio del barril de petróleo Brent, el petróleo de referencia en Europa, se relaja ligeramente y amenaza con perder los 97 dólares por barril.

- En el mercado de divisas, el euro intenta rebotar desde la zona de soporte clave de los 1,1110 dólares.

- El precio de la onza de oro rebota y se presenta de nuevo ante la resistencia de los 4.123 dólares.

- El bitcóin continúa goteando y pierde el soporte de los 75.500 dólares.