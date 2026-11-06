Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de las subidas

La volatilidad de Wall Street puede aumentar el riesgo de caídas en valores ligados a índices globales y provocar correcciones en carteras; inversores deben usar stops y revisar exposición a renta variable.

Porque el valor fue comprado en 19,33 euros y mantiene niveles por encima del punto de entrada, por lo que el autor ajusta el stop loss a 19,33 euros para asegurar el punto de compra.

Enagás cotiza cerca de los 17,86 euros y fue comprado en 17,68 euros, por eso el analista mantiene el stop loss inicial en 17,43 euros para limitar pérdidas ante una ruptura a la baja.

Significa que el gestor protege parte de la ganancia reduciendo el riesgo de pérdida, pasando el nivel de salida desde 21 euros iniciales hasta 22,13 euros en base a cierres.

Porque Inditex ha subido desde el punto de entrada en 54,34 euros y muestra fortaleza técnica, por eso el analista sube el stop loss a 58,07 euros para proteger ganancias.

Se ha elevado el nivel de stop loss para proteger ganancias en las posiciones de Inditex (58,07 €), Iberdrola (22,13 €) y Puig Brands (19,33 €).

El Ibex 35 cerró la sesión de este jueves con una subida del 0,41% hasta los 19.450,9 puntos a pesar de las correcciones generalizadas de los mercados.

En Wall Street tuvimos una sesión de grandes caídas en las que se volatilizaron 2,5 billones de dólares (trillions estadounidenses) de capitalización con la pérdida de importantes soportes en el caso del Nasdaq 100.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Inditex: El valor cierra en los 60,06 euros y estamos dentro desde los 54,34 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 58,07 euros en base a cierres.



- Iberdrola: El valor cierra en los 22,77 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 22,13 euros en base a cierres.

- Puig Brands: El valor cierra en los 20,10 euros y estamos dentro desde los 19,33 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 19,33 euros en base a cierres.



- Enagás: El valor cierra en los 17,86 euros y estamos dentro desde los 17,68 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 17,43 euros en base a cierres.