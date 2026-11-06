Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se enfrentará a los efectos del desplome de anoche en Wall Street

- El Ibex 35 cerró la sesión de este jueves con una subida del 0,41% hasta los 19.450,9 puntos a pesar de las correcciones generalizadas de los mercados.

- En Wall Street tuvimos una sesión de grandes caídas en las que se volatilizaron 2,5 billones de dólares (trillions estadounidenses) de capitalización con la pérdida de importantes soportes en el caso del Nasdaq 100.

- El precio del barril de petróleo Brent, el petróleo de referencia en Europa, avanza ligeramente y se enfrenta a los 100 dólares por barril.

- En el mercado de divisas, el euro tira la toalla por reconquistar la resistencia de los 1,1270 dólares y vuelve a colocarse por debajo de los 1,12 dólares.

- El precio de la onza de oro corrige y puede poner en peligro hoy los 4.000 dólares tras no poder con la resistencia de los 4.123 dólares.

- El bitcóin intenta aferrarse a los 75.500 dólares tras las caídas de ayer.