El atractivo de las acciones de Basic-Fit

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Basic-Fit inicia una fase de generación de caja libre tras su expansión y lanza un modelo de franquicias en Francia y Alemania con royalties del 7%. La compañía proyecta alcanzar los 3.500 clubes a largo plazo e impulsar sus márgenes con medidas como la apertura 24/7 sin personal nocturno. Analistas fijan un precio objetivo de 81,1 euros a tres años con una rentabilidad anualizada estimada del 38,3% frente a su cotización actual. En el apartado técnico, la acción consolida un suelo sobre los 27,96 euros y busca continuar su recuperación hacia la resistencia de los 34,64 euros. Preguntas ¿Por qué Basic-Fit ha empezado a implantar franquicias en Francia y Alemania? Basic-Fit busca crecer con menos inversión directa y preservar caja, ya que las franquicias generan ingresos vía royalties alrededor del 7% y requieren menor gasto de apertura. Esta estrategia combina expansión rápida con menor necesidad de capital. ¿Qué supone para Basic-Fit la operación 24/7 sin personal nocturno en Francia? La operación 24/7 reduce costes operativos y mejora la oferta horaria; el texto estima un ahorro anualizado por club de 46.300 euros y mayor flexibilidad para clientes que evitan las horas punta. ¿Cómo afectaría a los resultados si Basic-Fit alcanza 3.200 abonados por club? Si alcanza esa madurez media, el EBITDA normalizado a tres años podría situarse en 876 millones de euros, lo que elevaría la rentabilidad operativa sin necesidad de un incremento proporcional del número de clubes. ¿Qué expectativas de valoración y rentabilidad publica el análisis para Basic-Fit? Manteniendo múltiplos conservadores, el precio objetivo se fija en 81,1 euros, lo que implica una rentabilidad anualizada estimada del 38,3% a tres años y del 22,3% a cinco años respecto a la cotización actual. ¿Qué niveles técnicos clave debe vigilar un inversor en Basic-Fit según el análisis? El soporte estructural clave está en 27,96 euros y las medias móviles en 29,65–29,90 euros; la resistencia principal objetivo para la recuperación es 34,64 euros mientras se mantengan esos soportes dinámicos.

El mercado suele penalizar a las compañías de alto crecimiento cuando desaceleran sus aperturas, pero el caso de Basic-Fit es diferente. La compañía está rentabilizando su crecimiento y atravesando un verdadero punto de inflexión operativo y de generación de caja libre. ¿Qué ocurre con Basic-Fit?

Basic-Fit es el líder indiscutible en un mercado europeo muy fragmentado, con 2.246 clubes y mucho margen para seguir consolidando mediante crecimiento orgánico e inorgánico.

La compañía está siendo capaz de generar flujos de caja libre positivos después de una fase muy profunda de expansión de clubes. Además, se inicia en el mercado de franquicias, que también le requerirá mucha menos inversión para expandirse.

Palancas de crecimiento

En concreto, este modelo se centrará en Francia y Alemania y supondrán ingresos con un coste muy reducido gracias a los royalties de alrededor del 7%.

Y más allá de eso, la compañía tiene varias palancas para poder impulsar tanto sus ingresos como sus márgenes. Como la operación 24/7 sin personal nocturno (iniciado en Francia, genera un ahorro anualizado estimado de 46.300 euros por club).

Además del ahorro, también mejora los ingresos por un horario más flexible para personas que no quieren ir a las horas más saturadas.

También un fuerte apalancamiento operativo al concentrar clubes en regiones estratégicas.

Incremento natural del ARPU mediante nuevas tarifas de mayor valor añadido y nuevos usuarios adquiriendo tarifas más altas y el aumento del número de clubes hasta los 3.500 a largo plazo.

Además, incluso sin expandirse más en número de clubes, si la compañía alcanza su madurez objetivo de 3.200 abonados por club, el EBITDA normalizado a 3 años podría ascender a 876 millones de euros.

Manteniendo los múltiplos conservadores actuales, el precio objetivo se sitúa en 81,1 euros, lo que representaría una rentabilidad anualizada del 38,3% a 3 años frente a la cotización actual. Y si se alcanza a 5 años, la rentabilidad anualizada alcanzaría el 22,3%.

El gráfico diario de Basic-Fit muestra una sólida estructura de suelo sobre el soporte clave delimitado en los 27,96 euros, nivel estructural que ha vuelto a actuar con eficacia frenando la corrección iniciada a finales de verano.

Esta defensa del soporte principal ha impulsado una recuperación que sitúa la cotización actual en torno a los 30,32 euros, colocándose con solvencia por encima tanto de la media móvil de 14 sesiones (29,90 euros) como de la de 28 sesiones (29,65 euros).

Análisis técnico de Basic-Fit XTB

El cruce alcista incipiente y la estabilización del precio sobre estas referencias dinámicas confirman el agotamiento de la presión vendedora previa y validan la formación de un doble suelo de corto plazo.

Mientras el valor logre preservar el soporte dinámico de las medias móviles en los 29,65-29,90 euros y, en última instancia, el suelo de los 27,96 euros, el escenario técnico de mayor probabilidad favorece la continuidad de la recuperación hacia la parte alta del rango lateral, fijando como objetivo principal la resistencia de los 34,64 euros.

***Javier Cabrera es analista de mercados.