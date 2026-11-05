Laboratorios Rovi deja atrás la media móvil de 200 sesiones y abre un escenario de continuidad alcista

La rotación de capitales hacia sectores tradicionales tras resultados demócratas en EE. UU. y la caída del petróleo por expectativas sobre Irán han favorecido valores clásicos; ese contexto ha ayudado al Ibex y a acciones como Rovi a recuperar posiciones tras correcciones previas.

¿Cómo han influido factores macro (mercados globales) en el comportamiento de Rovi y del Ibex 35?

Para confirmar continuidad alcista debe superar la resistencia de 69,15 euros en al menos dos sesiones diarias o una semanal; el primer objetivo técnico sería 72,95 euros y un objetivo posterior 78,28 euros para cerrar parte del hueco bajista de mayo.

El principal riesgo es la sobrecompra en osciladores diarios y la posibilidad de retrocesos; el artículo recomienda proteger ganancias con un stop que no permita caer por debajo del 50% del cuerpo de la vela alcista del día (nivel señalado en 67,40 euros).

¿Qué riesgos técnicos y de mercado debe vigilar un inversor que tenga Rovi en cartera ahora?

El avance de la división CDMO (fabricación por contrato) y la venta de su franquicia de heparinas sustentaron el crecimiento, con ingresos por actividad ordinaria de 610,2 millones hasta septiembre. Estos negocios aumentaron la facturación global un 19% hasta 633,7 millones.

Rovi subió porque anunció un beneficio neto hasta septiembre de 162,8 millones, un aumento del 67% interanual, y un crecimiento de la facturación que impulsa expectativas de recuperación. Además, técnicos valoran que ha superado la media móvil de 200 sesiones, lo que atrae demanda.

El valor se enfrenta ahora a la resistencia de los 69,15 euros, cuya superación abriría el camino hacia un nuevo tramo alcista con objetivo en los 72,95 euros.

En el plano técnico, la cotización supera la media móvil de 200 sesiones y la resistencia de los 65,22 euros tras abrir con un contundente hueco al alza.

La facturación global de la farmacéutica crece un 19% alcanzando los 633,7 millones, impulsada por su división de fabricación a terceros y la franquicia de heparinas.

Laboratorios Rovi eleva su beneficio neto un 67% hasta los 162,8 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026.

Los sólidos resultados de los demócratas en las elecciones de medio mandato en EEUU han desencadenado un significativo trasvase de capitales hacia sectores tradicionales. El temor a un mayor control normativo ha castigado a industrias en auge como la tecnológica y la de semiconductores.

En paralelo, la expectativa de una posible salida negociada al conflicto con Irán ha abaratado el precio del petróleo impulsando la cotización de las empresas de corte más clásico. En este contexto macroeconómico global, el Ibex 35 buscará en la sesión de hoy evitar una recogida de beneficios para aferrarse al nivel clave de los 19.400 puntos.

Dentro del selectivo español, destaca el comportamiento de las acciones de Laboratorios Rovi, cuya cotización reacciona a la presentación de sus resultados.

El notable empuje del tercer trimestre ha consolidado la trayectoria de crecimiento de la compañía farmacéutica. Hasta septiembre de 2026, Rovi elevó su beneficio neto hasta los 162,8 millones de euros, lo que supone un repunte del 67% respecto a los nueve primeros meses del ejercicio previo.

Paralelamente, la facturación global creció un 19% hasta alcanzar los 633,7 millones, reflejando una clara aceleración frente al avance del 16% registrado al cierre de la primera mitad del año.

Según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la firma alcanzó unos ingresos por actividad ordinaria de 610,2 millones de euros hasta septiembre, lo que equivale a un aumento del 16% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Este desarrollo operativo positivo se apoya principalmente en la solidez de su división de fabricación a terceros (CDMO) y en el comportamiento de su franquicia de heparinas.

Desde el punto de vista del análisis técnico, la estructura de Rovi comenzó a deteriorarse tras alcanzar los máximos históricos en los 85,21 euros en abril. Aquellos máximos intradiarios dieron paso a un severo ajuste correctivo que, en pocas semanas, llevó a la cotización a buscar apoyo en los 56,50 euros tras perder más del 30% de su capitalización bursátil.

Posteriormente, la presión de las posiciones cortas amplió la caída hasta la zona de los 53,00 euros, entorno donde finalmente se detuvo la sangría vendedora y la presión vendedora quedó agotada.

Evolución de las acciones de Laboratorios Rovi Eduardo Bolinches TradingView

Desde esos mínimos, el título inició una fase de reconstrucción en la que logró recuperar el nivel de soporte previo de los 56,40 euros. A esta reacción le siguió una etapa de consolidación lateral que se prolongó durante varios meses, sirviendo para acumular papel y asimilar el castigo recibido.

El punto de inflexión definitivo se está produciendo en las últimas sesiones. Durante la semana anterior, el valor consiguió situarse por encima de sus medias móviles de corto y medio plazo (20 y 50 sesiones), superando además la primera barrera de resistencia situada en los 60,60 euros. Con este movimiento, Rovi confirma una clara estructura de recuperación progresiva tras haber marcado un suelo de mercado consistente.

En la jornada de hoy, tras la publicación de sus cuentas trimestrales, la cotización de Rovi ha abierto con un contundente hueco al alza. Con este impulso ha superado la barrera de los 65,22 euros, nivel que coincidía de forma tangencial con la media móvil de 200 sesiones —dejando atrás esta importante resistencia dinámica— y con el nivel de retroceso del 38,20% de Fibonacci de todo el proceso bajista previo.

A tenor de la vela alcista que se está desplegando, el valor se enfrenta ahora a su siguiente resistencia importante en los 69,15 euros por acción, coincidente con el retroceso del 50% de Fibonacci.

A pesar de que los osciladores técnicos muestran niveles de sobrecompra bastante elevados en gráfico diario, el fuerte volumen comprador y el momento impulsivo no están impidiendo que el título continúe con su senda alcista.

Para aquellos inversores que ya cuentan con títulos en cartera, la prioridad actual debe ser la gestión del riesgo para proteger las ganancias acumuladas. Se recomienda establecer un stop de protección o nivel de invalidación que no permita al valor retroceder más allá del 50% del cuerpo de la vela alcista desplegada en el día de hoy, situado actualmente en los 67,40 euros.

Por el contrario, si lo que se busca es aumentar la exposición o incorporar nuevos títulos a la cartera, la estrategia más prudente exige esperar a que Laboratorios Rovi supere la zona de los 69,15 euros al menos en dos sesiones diarias consecutivas o una semanal.

La confirmación de este movimiento abriría un nuevo tramo alcista hacia un primer objetivo situado en los 72,95 euros (61,80% de Fibonacci), teniendo como meta posterior la zona de los 78,28 euros para cerrar parte del gran hueco bajista abierto en mayo. En cualquiera de estas nuevas entradas, resulta imprescindible aplicar una orden de protección o stop loss estricta que no diste más de un 3% respecto al precio de compra.