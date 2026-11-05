Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de las subidas

La subida del Ibex 35 del 3,00% y la fuerte reacción de la banca reforzaron el sesgo alcista del mercado, lo que llevó a priorizar valores con momento técnico favorable como Inditex, Iberdrola, Puig y Enagás en el panel.

¿Cómo influyó la sesión del Ibex 35 y la banca en la selección de valores del panel de control?

Significa que Bolinches conserva el nivel de salida para limitar pérdidas si Enagás cae por debajo de 17,43 euros; para el inversor implica aceptar un umbral de pérdida definido mientras se mantiene la exposición.

Puig Brands muestra un avance hasta 20,00 euros con reacción sostenida, lo que sitúa la cotización en un soporte previo comprado desde 19,33 euros y permite subir el stop loss a 19,21 euros.

Iberdrola figura por su comportamiento positivo y por cerrar en 22,60 euros tras recuperación; el stop se eleva a 21,98 euros para reducir riesgo si la subida se detiene.

Bolinches mantiene la posición porque Inditex ha roto niveles técnicos relevantes y presenta impulso alcista; por eso ajusta el stop loss a 57,38 euros para proteger beneficios ante un posible retroceso.

Se ajustan al alza los stop loss de protección en las posiciones abiertas de Inditex, Iberdrola y Puig Brands tras sus últimas subidas.

Jornada de fuertes subidas en las bolsas, con el Ibex 35 repuntando un 3,00% hasta los 19.371,5 puntos impulsado por Inditex y la banca.

El Ibex 35 cerró la sesión de este miércoles con una subida del 3,00% hasta los 19.371,5 puntos gracias a una fuerte reacción de la banca e Inditex.

En Wall Street también tuvimos una sesión de grandes subidas en donde el Nasdaq 100 parece que es el índice con más lastre.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Inditex: El valor cierra en los 59,06 euros y estamos dentro desde los 54,34 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 57,38 euros en base a cierres.



- Iberdrola: El valor cierra en los 22,60 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 21,98 euros en base a cierres.

- Puig Brands: El valor cierra en los 20,00 euros y estamos dentro desde los 19,33 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 19,21 euros en base a cierres.



- Enagás: El valor cierra en los 17,72 euros y estamos dentro desde los 17,68 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 17,43 euros en base a cierres.