Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 quiere evitar una recogida de beneficios para amarrar los 19.400 puntos

- El Ibex 35 cerró la sesión de este miércoles con una subida del 3,00% hasta los 19.371,5 puntos gracias a una fuerte reacción de la banca e Inditex.

- En Wall Street también tuvimos una sesión de grandes subidas en donde el Nasdaq 100 parece que es el índice con más lastre.

- El precio del barril de petróleo Brent, el petróleo de referencia en Europa, continúa cayendo tras el desplome de más de un 15% desde el comienzo de la semana y pelea ahora por no perder los 94 dólares por barril.

- En el mercado de divisas, el euro no tira la toalla y vuelve a luchar por romper la resistencia de los 1,1270 dólares.

- El precio de la onza de oro continúa con su reacción alcista y rompe la resistencia de los 4.123 dólares.

- El bitcóin logra reaccionar al alza y se hace con los 80.000 dólares.