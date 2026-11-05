Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 quiere evitar una recogida de beneficios para amarrar los 19.400 puntos
Sesión de resaca generaliza tras la victoria de los demócratas de la que parece que no va con el selectivo español.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión de este miércoles con una subida del 3,00% hasta los 19.371,5 puntos gracias a una fuerte reacción de la banca e Inditex.
- En Wall Street también tuvimos una sesión de grandes subidas en donde el Nasdaq 100 parece que es el índice con más lastre.
- El precio del barril de petróleo Brent, el petróleo de referencia en Europa, continúa cayendo tras el desplome de más de un 15% desde el comienzo de la semana y pelea ahora por no perder los 94 dólares por barril.
- En el mercado de divisas, el euro no tira la toalla y vuelve a luchar por romper la resistencia de los 1,1270 dólares.
- El precio de la onza de oro continúa con su reacción alcista y rompe la resistencia de los 4.123 dólares.
- El bitcóin logra reaccionar al alza y se hace con los 80.000 dólares.
-
Maersk eleva por tercera vez su previsión de beneficios para 2026
Maersk, la segunda compañía naviera de contenedores más grande del mundo, eleva su pronóstico de ganancias para 2026 por tercera vez, diciendo que la congestión portuaria, la fuerte demanda de los consumidores y el aumento de la inversión en IA mantienen elevadas las tarifas de transporte de contenedores. El director ejecutivo Vincent Clerc dijo: "A pesar de la actual incertidumbre geopolítica y la interrupción de la cadena de suministro, el comercio mundial ha mostrado una notable resiliencia".
Añadió que la demanda proviene no sólo del gasto de los consumidores sino cada vez más de la electrificación, las grandes inversiones en energía y la rápida expansión de la infraestructura de inteligencia artificial, lo que impulsa importantes flujos de carga industrial a nivel mundial. Maersk ahora espera un EBITDA subyacente de entre 14,0 y 14,5 mil millones de dólares para 2026, frente a un rango anterior de entre 10,5 y 12,5 mil millones de dólares.
-
Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
-
Acesur y Dcoop compran Deoleo por 520 millones de euros para crear el gigante definitivo del aceite español
El consorcio andaluz adquiere hasta el 100% del grupo aceitero en una operación libre de prima para los warrants de 2020, con un valor de fondos propios estimado entre 190 y 200 millones de euros para la sociedad matriz y sujeta a las autorizaciones de competencia en España, Estados Unidos e Italia.
Aquí tienen toda la información al respecto.
-
ArcelorMittal gana 868 millones de dólares en el tercer trimestre del año
Es un 70,8% más que en el mismo periodo del año pasado con unos ingresos que le suben un 4,97% hasta los 48.684 millones de dólares.
-
Laboratorios Rovi gana 162,8 millones de euros en los primeros 9 meses del año
Es un 67% más que en el mismo periodo del año pasado con unos ingresos que le suben un 16% hasta los 610,2 millones de euros.
-
Viscofan alcanza un principio de acuerdo para adquirir una participación mayoritaria en Shandong Haiaos Biotechnology Co., LTD.
El principio del acuerdo se realiza a través de su filial Viscofan Technology y será hasta del 85% del capital. Se espera que se cierre en las próximas semanas.
La adquisición será financiada mediante recursos propios y financiación local sin que afecte materialmente a la situación financiera ni a la política de remuneración al accionista de Viscofan.
-
Tendremos apertura positiva en Europa
Los futuros del Euro Stoxx 50 avanzan un 0,3% y el del DAX un 0,4% mientras que los futuros del FTSE 100 suben un 1% apoyando la apertura alcista del Ibex 35.
-
Caída generalizada en la bolsa de Corea del Sur
El índice KOSPI retrocede un 6% intradía con fuertes descensos en SK Hynix y Samsung Electronics marcando un momento de discrepancia técnica muy importante para Wall Street.
-
Claves para la sesión de hoy