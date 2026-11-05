Deoleo cae un 20% en bolsa tras aceptar la oferta de Acesur y Dcoop con una valoración de la compañía de 520 millones

Han acordado depositar parte de la contraprestación en custodia para cubrir contingencias fiscales en Italia; si se vende el 100% del holding, ese depósito podría alcanzar hasta 80 millones, correspondiendo a Deoleo unos 40,8 millones por su 50,99%.

El cierre depende de la aprobación de las autoridades de competencia de España y Estados Unidos y del visto bueno del Gobierno de Italia sobre inversión extranjera; además, Mizkan puede rescindir licencias Bertolli en dos meses tras un cambio de control.

¿Qué condiciones regulatorias y de terceros pueden retrasar o frenar el cierre de la operación?

El contrato vincula la venta de aproximadamente el 91,99% de Deoleo Holding, incluyendo el 50,99% que posee la cotizada; el valor estimado de los fondos propios atribuible a ese 50,99% podría situarse entre 190 y 200 millones antes de ajustes.

¿Qué parte del capital de Deoleo se vende y cuánto podría recibir la cotizada por su participación?

Las acciones de Deoleo cayeron alrededor de 22% tras la aceptación, situándose en 0,274 euros por acción, con un descenso máximo comunicado del 21,97%.

¿Qué impacto inmediato ha tenido en bolsa que Deoleo haya aceptado la oferta de Dcoop y Acesur?

Porque su oferta conjunta ofrece un respaldo financiero sólido y mayor certidumbre de ejecución frente a competidores, según el consejo de Deoleo; buscan controlar el negocio operativo de Deoleo Holding y sus marcas.

¿Por qué han aceptado Dcoop y Acesur la compra de Deoleo por 520 millones?

El cierre de la operación requerirá la aprobación de las autoridades de competencia y se calcula que se completará en un plazo de seis a ocho meses.

La oferta del consorcio español se ha impuesto a las propuestas presentadas por Migasa y la italiana Coricelli.

Acesur y Dcoop han firmado un contrato vinculante para adquirir hasta el 100% de Deoleo Holding por una valoración de 520 millones de euros.

Las acciones de Deoleo se desploman cerca de un 22% en Bolsa tras confirmarse la venta del negocio a Acesur y Dcoop.

Las acciones de Deoleo caían casi un 22% en Bolsa en torno a las 11.00 horas de este jueves tras aceptar la oferta de compra de Dcoop y Acesur con una valoración de la empresa de 520 millones.

Los títulos del fabricante de Hojiblanca y Carbonell ampliaban su descenso hasta ceder un 21,97%, marcando un precio de 0,274 euros por acción.

Antes de la apertura del mercado, se conocía que Dcoop y Acesur se han impuesto a Migasa y la italiana Coricelli en la puja por Deoleo.

Deoleo y sus accionistas mayoritarios han respaldado la propuesta presentada por el consorcio español por su "atractivo y sólido respaldo financiero", así como por la "alta certidumbre de ejecución que garantiza esta operación" y la visibilidad favorable respecto a los plazos de cierre.

En una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Deoleo ha explicado más detalles de la operación.

En concreto, el consejo de administración de Deoleo ha firmado un contrato vinculante de compraventa de participaciones con Acesur y Dcoop para la venta de, aproximadamente, el 91,99% del capital social de su filial Deoleo Holding.

La cifra incluye la totalidad de las participaciones en manos de la cotizada (un 50,99%) y que podría alcanzar el 100% si se adhieren socios adicionales.

La compañía ha precisado que esta operación implica un valor de empresa de Deoleo Holding de 520 millones de euros referido al 100% de su capital.

A través de esta transacción, Deoleo transmitirá toda su participación en Deoleo Holding y los compradores adquirirán de forma indirecta el negocio operativo que desarrollan la filial y sus sociedades dependientes.

La contraprestación final que percibirá Deoleo por su paquete accionarial del 50,99% se determinará a partir del valor de los fondos propios atribuible a dicha participación, una vez ajustado el valor de empresa por la deuda financiera neta existente en la fecha de cierre, así como por el exceso o déficit de capital circulante y otras partidas habituales conforme a los mecanismos previstos en el contrato.

A título meramente orientativo, la compañía ha estimado que el valor de los fondos propios atribuible a su 50,99% podría situarse en un rango de entre 190 y 200 millones de euros, antes de deducir importes retenidos en garantía.

La firma ha matizado que se trata de un cálculo ilustrativo sujeto a variaciones al cierre y ha precisado que el importe acordado no otorga derechos de pago preferente o adicional a los tenedores de los warrants emitidos en la ampliación de capital de mayo de 2020.

Asimismo, las partes han acordado depositar en una cuenta de depósito en custodia una parte de la contraprestación a nombre de los vendedores para cubrir la contingencia fiscal que afecta en Italia a Carapelli Firenze.

En caso de venderse el 100% de Deoleo Holding, este depósito ascendería a un máximo de hasta 80 millones de euros para la totalidad de los socios vendedores, correspondiendo a Deoleo un importe máximo de aproximadamente 40,8 millones de euros por su 50,99%.

El cierre formal de la operación está supeditado a la aprobación de las autoridades de competencia de España y Estados Unidos, así como al visto bueno del Gobierno de Italia en materia de inversiones exteriores directas. Así, Deoleo calcula que el proceso para obtener estos permisos se prolongará entre seis y ocho meses.

Durante este periodo de transición, el fabricante de Hojiblanca y Carbonell ha subrayado que la gestión, las fábricas y la operativa comercial continuarán funcionando con normalidad.

La transacción necesitará además el respaldo de la junta general de accionistas de Deoleo. A este respecto, el fondo Ole Investments, titular del 56,96% del capital social de la compañía, ya ha firmado un compromiso irrevocable para votar favorablemente a la operación.

El contrato también queda condicionado a que el grupo japonés Mizkan no comunique formalmente en los próximos dos meses la rescisión de los acuerdos de licencia de la marca Bertolli tras el cambio de control en la filial.

El proceso ha contado con el asesoramiento de William Blair en la parte de fusiones y adquisiciones (M&A) y del bufete Latham & Watkins en materia legal.