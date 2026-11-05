¿Qué cambiará para Europa con la victoria de los demócratas?

Los demócratas se han quedado con ambas cámaras del Congreso, ganando incluso en algunos estados tradicionalmente republicanos, como Texas, Ohio o Kansas.

Según los "elefantes", el culpable del batacazo es el propio presidente, o más bien su guerra contra Irán, que ha disparado los precios de la gasolina y los alimentos.

Sea como sea, ¿qué puede cambiar ahora en la política de EEUU y cómo puede afectar a Europa?

Más allá de que los demócratas puedan endurecer las reglas para la inteligencia artificial y poner freno a la construcción de nuevos centros de datos —lo que podría hacer caer las acciones, como Nvidia, y arrastrar al resto de mercados —, los cambios en la política interna de EEUU no deberían tener un impacto significativo fuera del país.

Otra cosa es la geopolítica, donde los demócratas quieren sacar adelante una ley para poner fin a la guerra contra Irán.

La inflación aún podría no haber tocado techo, pese a haber subido al 4,0% interanual el mes pasado

El problema es que el nuevo Congreso no se pondrá en marcha hasta enero del próximo año, así que Trump todavía tiene tiempo de sobra para lanzar otra operación.

Segundo, puede vetar la ley y para saltarse ese veto hacen falta dos tercios de los votos, algo que los demócratas no tienen.

De ahí que la inflación aún podría no haber tocado techo, pese a haber subido al 4,0% interanual el mes pasado desde el 3,8% de septiembre.

La misma historia con los aranceles. Los demócratas quieren llevar al Congreso propuestas para eliminar algunos, especialmente los que afectan a los productos canadienses y los aranceles globales temporales del 10%, pero Trump podría volver a vetarlas.

En suma, aunque los demócratas se hayan quedado con el control del Congreso, todavía es pronto para hablar de una mejora en las relaciones entre Europa y EEUU o de un alivio de la crisis energética.

***Igor Kuchma es analista de Trading View.