Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una recuperación de los 19.000 puntos

"En mi panel de control" indica que el analista sigue activamente ese valor por su relevancia técnica y flujo de inversores; un particular debe usarlo como lista de vigilancia y aplicar los stop loss y niveles de entrada sugeridos antes de operar.

¿Qué significa en este análisis que un valor esté "en mi panel de control" y cómo debe usarlo un inversor particular?

El Ibex 35 cayó a 18.807,2 puntos tras un rebote intradiario por encima de 19.000, y esa volatilidad refuerza la selección de valores con momentos técnicos favorables para buscar oportunidades defensivas y con stops definidos.

Puig Brands cotiza en 19,48 euros y mantiene un stop loss inicial en 18,62 euros, mostrando entrada reciente desde 19,33 euros; Enagás cierra en 17,58 euros con stop loss inicial en 17,43 euros y entrada desde 17,68 euros, lo que refleja una mayor proximidad al stop en Enagás.

El informe indica que Iberdrola cierra en 22,08 euros y la posición se abrió en 21 euros; el stop loss por cierres se coloca en 21,74 euros, lo que limita la pérdida si el valor no sostiene el soporte.

El analista señala que Inditex está en un "momento técnico muy importante" tras cerrar en 56,12 euros y mantiene la posición abierta desde 54,34 euros; su stop loss está en 56,05 euros por cierres.

Se analizan oportunidades de inversión en valores del mercado español como Inditex, Iberdrola, Puig Brands y Enagás, detallando sus precios de cierre y niveles de stop loss.

El Ibex 35 cerró la sesión con una caída del 0,79% hasta los 18.807,2 puntos, tras haber superado momentáneamente el nivel de los 19.000 puntos durante la jornada.

El Ibex 35 cerró la sesión de este martes con una caída del 0,79% hasta los 18.807,2 puntos tras un rebote intradiario que asomó al selectivo por encima de los 19.000 puntos.

En Wall Street tuvimos una sesión de tímidos rebotes aunque quedan totalmente neutralizadas con gran volatilidad en donde el Nasdaq 100 pelea por no perder la media móvil de largo plazo que pasa por los 28.040 puntos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Inditex: El valor cierra en los 56,12 euros y estamos dentro desde los 54,34 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 56,05 euros en base a cierres.



- Iberdrola: El valor cierra en los 22,08 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 21,74 euros en base a cierres.

- Puig Brands: El valor cierra en los 19,48 euros y estamos dentro desde los 19,33 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 18,62 euros en base a cierres.



- Enagás: El valor cierra en los 17,58 euros y estamos dentro desde los 17,68 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 17,43 euros en base a cierres.