Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 reaccionará a las caídas de los futuros en Wall Street tras las "mid terms"

- El Ibex 35 cerró la sesión de este martes con una caída del 0,79% hasta los 18.807,2 puntos tras un rebote intradiario que asomó al selectivo por encima de los 19.000 puntos.

- En Wall Street tuvimos una sesión de tímidos rebotes aunque quedan totalmente neutralizadas con gran volatilidad en donde el Nasdaq 100 pelea por no perder la media móvil de largo plazo que pasa por los 28.040 puntos.

- El precio del barril de petróleo Brent, el petróleo de referencia en Europa, mantiene posiciones sobre los 103 dólares por barril.

- En el mercado de divisas, el euro se acerca a la zona clave de los 1,1270 dólares, tras la derrota de los republicanos en las "mid terms".

- El precio de la onza de oro rebota con fuerza y se hace con los 4.000 dólares.

- El bitcóin continúa por debajo de la resistencia de los 78.500 dólares.