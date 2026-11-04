La confianza de los inversores en el bitcoin hace que la criptomoneda limite su caída tras el ciberataque a Binance

Necesitaría demostrar que puede recuperar o absorber los activos robados, acreditar la seguridad de sus sistemas y frenar las retiradas de clientes; sin esas pruebas, la incertidumbre permanecerá. (Referencia interna: artículo principal)

¿Qué necesitaría Binance para que la caída del bitcoin no se traduzca en un deterioro mayor del mercado cripto?

Porque antes del hackeo el bitcoin ya sufría por la subida de la inflación, salidas masivas de ETF en EE. UU. y mayor aversión al riesgo; en octubre acumuló una caída del 7,24%, su peor mes desde junio. (Referencia interna: artículo principal)

¿Por qué octubre ha sido un mes adverso para el bitcoin además del ciberataque a Binance?

Afecta a la percepción de riesgo: si la credibilidad de Binance se erosiona, inversores pueden reducir posiciones en criptomonedas, lo que transformaría al bitcoin en un activo más castigado por la aversión al riesgo. (Referencia interna: artículo principal)

Ya ocurrido: los usuarios retiraron casi 5.000 millones de dólares tras la reapertura de la plataforma; esto refleja una fuga de liquidez inmediata. Posible consecuencia: si Binance no puede devolver fondos, la confianza podría caer y reducir la demanda de criptomonedas. (URL de respaldo: https://www.elespanol.com/invertia/mercados/20261102/usuarios-binance-retiran-millones-dolares-ciberrobo/1003744443032_0.html — "usuarios retiraron casi 5.000 millones de dólares de Binance tras su reapertura.")

¿Qué consecuencias ya ha tenido el ciberataque a Binance para sus usuarios?

Porque los inversores diferenciaron un fallo de seguridad de Binance de un fallo del protocolo bitcoin y descontaron que Binance podía absorber las pérdidas sin traspasarlas a clientes. (Referencia interna: artículo principal)

La incertidumbre en el sector se incrementa debido al estancamiento de la ley de regulación de criptomonedas en el Senado de Estados Unidos.

A pesar de la contención inicial, la criptomoneda cerró octubre con un descenso del 7,24%, influenciada también por la inestabilidad del contexto macroeconómico.

Los inversores han diferenciado la falla de seguridad de Binance del propio bitcoin, confiando en que la plataforma absorberá las pérdidas sin trasladarlas a los clientes.

El bitcoin logró limitar su caída a un 4,17% tras el histórico ciberataque a Binance, en el que se sustrajeron más de 6.000 millones de dólares.

El bitcoin ha conseguido acotar la caída que sufrió a raíz del ciberataque a la Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo. El valor de la criptomoneda descendió un 4,17% en la jornada relativa al robo virtual —de más de 6.000 millones de dólares— que sufrió la plataforma.

"La reacción fue relativamente contenida para la magnitud del incidente", exponen los analistas de XTB. Y también lo ha sido en las jornadas posteriores al ciberataque.

En las mismas, y hasta el martes, la mayor criptomoneda virtual apenas ha cedido un 0,2%. ¿Por qué? Porque como también señalan desde XTB, "el mercado está diferenciando un fallo de seguridad de Binance de un fallo del propio bitcoin" y, además, los inversores están descontando que Binance puede absorber las pérdidas sin trasladarlas a sus clientes.

Lo cierto es que en este punto está la clave que ha sostenido a la criptomoneda y que ha esquivado la oleada de dudas que podrían haber resurgido en torno a estos activos.

El verdadero castigo para la moneda virtual hubiera llegado si los usuarios hubieran dejado de confiar en que pueden recuperar su dinero o si estas dudas les hubieran llevado a desconfiar del resto de plataformas y a dejar de demandar criptomonedas.

Estos supuestos hubieran lastrado aún más al bitcoin tras el ciberataque a Binance. Aunque la depreciación del criptoactivo tampoco fue menor.

De hecho, la caída del 4,17% fue la mayor, en términos diarios, desde la del pasado 5 de junio. En dicha jornada el bitcoin se dejó un 4,51%.

Entorno adverso

Con todo, el ciberataque a Binance ha sido el último catalizador de un mes adverso para el activo digital. En octubre el bitcoin ha caído un 7,24%.

Es su mayor caída desde junio, cuando la criptomoneda pagó las dudas generales del mercado sobre la inflación, las salidas masivas de ETF de bitcoin estadounidenses y el aumento de la aversión al riesgo. En dicho mes cayó un 20,4% y firmó su peor balance mensual en dos años, desde junio de 2022.

Sin embargo, la de los últimos cinco días ha sido sólo una reacción inicial. Como explican desde XTB, "congelar los activos robados no equivale a haberlos recuperado", por lo que será fundamental comprobar que Binance puede seguir devolviendo fondos y acreditar la seguridad de sus sistemas.

Aquí, la credibilidad vuelve a estar en el punto de mira. Y esto también lo demuestra la respuesta más inmediata de los inversores, que retiraron casi 5.000 millones de dólares de Binance tras su reapertura.

Los analistas señalan que la recuperación del bitcoin dependerá de que el incidente "quede contenido" pero también de que mejoren las condiciones del mercado.

Porque la caída de octubre no sólo se justifica por el bache tras el ciberrobo de Binance. El bitcoin ya estaba sufriendo —al igual que el resto de mercados financieros— la inestabilidad del contexto actual y la presión de factores como el repunte de la inflación, la huida del dinero hacia los bonos o un entorno con tipos de interés más altos.

Sobre este aspecto, los analistas de XTB apuntan que cuando se cuestionan las valoraciones y los inversores buscan liquidez también se reducen posiciones en criptomonedas y estas pasan a parecerse más "a un activo de riesgo que a uno de refugio" frente a la incertidumbre geopolítica.

A este conjunto de circunstancias se une una más: la pérdida del impulso regulatorio del sector. La Ley estadounidense Clarity sobre la regulación de criptomonedas no logró avanzar en el Senado de EEUU en septiembre. Y esto ha hecho que se retrase un marco legal que pretende aclarar cómo se supervisan y negocian los activos digitales en el país.

Atrasar la adopción de esta ley supone añadir más incógnitas al futuro regulatorio del activo, más tras las elecciones legislativas de medio mandato en EEUU, las midterms. El control de la Cámara Alta será determinante en la futura regulación de las criptomonedas.