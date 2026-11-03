Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una recuperación de los 19.000 puntos

El artículo señala que, pese a la debilidad en Wall Street, segmentos con mejor comportamiento técnico muestran resiliencia, lo que puede provocar rotaciones hacia valores europeos con señales alcistas.

¿Qué hay detrás de que algunos valores resistan pese a la debilidad en Wall Street, según el análisis?

Fija un stop loss en 21,40 euros para Iberdrola; eso protege al inversor reduciendo pérdidas automáticas si el precio gira a la baja mientras mantiene la exposición mientras se confirme el movimiento alcista.

¿Qué stop loss fija Bolinches para Iberdrola y cómo afecta eso a un inversor que ya está dentro desde 21 euros?

Porque Enagás cerró por encima del nivel técnico de 17,65 euros, lo que valida la entrada en 17,68 euros; el autor sitúa un stop loss inicial en 17,43 euros en base a cierres.

¿Por qué se activa una entrada en Enagás en 17,68 euros y qué stop recomienda el artículo?

Ya ocurrido: el Ibex perdió la media móvil de largo plazo y cerró en 18.652,9 puntos, lo que aumentó la volatilidad de las posiciones. Posible futuro: una caída continuada podría activar los stops que recomiendan los analistas y reducir exposición en valores seguidos.

¿Qué consecuencias tuvo ya la caída del viernes en el Ibex y qué podría ocurrir después para los inversores?

Porque Inditex supera el punto de entrada marcado (54,34 euros) y el cierre reciente confirma tendencia positiva, por eso el analista mantiene la posición con un stop loss en 55,50 euros para limitar pérdidas.

Se actualizan los niveles clave y de stop loss para valores en seguimiento, elevando la protección en Inditex (56,05 euros) e Iberdrola (21,74 euros).

El Ibex 35 subió un 1,63% hasta los 18.957,8 puntos, mostrando una figura alcista de estrella del amanecer tras rebotar en la media móvil de largo plazo.

El Ibex 35 cerró la sesión de este lunes con una subida del 1,63% hasta los 18.957,8 puntos tras el rebote del viernes de la semana pasada en la zona de la media móvil de largo plazo y nos deja con la vela de ayer una interesante figura alcista en forma de estrella del amanecer.

En Wall Street tuvimos otra sesión de caídas generalizadas de las que únicamente pudo escapar el Dow Jones.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Inditex: El valor cierra en los 57,50 euros y estamos dentro desde los 54,34 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 56,05 euros en base a cierres.



- Iberdrola: El valor cierra en los 22,25 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 21,74 euros en base a cierres.

- Puig Brands: El valor cierra en los 19,48 euros y estamos dentro desde los 19,33 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 18,62 euros en base a cierres.



- Enagás: El valor cierra en los 17,67 euros y estamos dentro desde los 17,68 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 17,43 euros en base a cierres.