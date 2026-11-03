El interés de las letras del Tesoro a seis y doce meses vuelve a subir y escala hasta su nivel más alto desde 2024

El Tesoro prevé otra subasta de obligaciones a principios de la semana siguiente y regresará a subastar letras a tres y nueve meses el 10 de noviembre; la planificación incluye emisiones variadas de corto y medio plazo con cupones y rentabilidades explicitadas en su calendario.

A corto plazo, convierte a las letras en una alternativa de bajo riesgo con rendimiento real positivo respecto a depósitos bajos; reduce el incentivo para buscar activos más riesgosos si mantiene esa rentabilidad.

Los inversores extranjeros encabezan la tenencia con 33.666 millones, seguidos por los hogares con 22.509 millones y las instituciones financieras monetarias con 12.572 millones.

Ya ha aumentado la tenencia de las familias en letras hasta 22.509 millones en agosto; podría seguir atrayendo ahorro doméstico si las rentabilidades se mantienen o suben.

¿Qué consecuencias ha tenido la subida del interés de las letras para los hogares y qué podría ocurrir después?

Porque el Tesoro ha elevado la remuneración que ofrece tras las subidas de tipos del BCE, lo que empuja al alza las rentabilidades de las emisiones a corto plazo.

¿Por qué ha subido la rentabilidad de las letras del Tesoro a seis y doce meses hasta máximos desde 2024?

Es la primera subasta realizada tras la decisión del Banco Central Europeo de pausar las subidas y mantener los tipos de interés en el 2,5%.

La demanda total de los inversores alcanzó los 11.071,5 millones de euros, superando ampliamente el importe adjudicado por el organismo público.

La rentabilidad de las letras a doce meses sube al 3,068%, mientras que el interés del papel a seis meses escala hasta el 2,845%.

El Tesoro Público coloca 6.423,5 millones de euros en letras a seis y doce meses, aumentando la rentabilidad de ambas referencias a niveles máximos desde 2024.

El interés de las letras del Tesoro vuelve a escalar pese a la pausa del BCE en las subidas de los tipos de interés. El organismo dependiente del Ministerio de Economía ha colocado este martes 6.423,5 millones de euros en letras a seis y doce meses. Y ha elevado la rentabilidad de ambas referencias hasta máximos desde 2024.

En concreto, la rentabilidad de las letras a doce ha escalado hasta el 3,068%, superando el 3,026% de la última subasta según los datos del Banco de España. Es el nivel más alto desde julio de 2024 para esta referencia.

En la misma línea, el interés de las letras a seis meses ha subido hasta el 2,845% desde el 2,798% de la anterior subasta. Es su nivel más elevado desde noviembre de 2024.

Como suele ser habitual, la demanda de los inversores ha superado con creces lo finalmente colocado en los mercados. En concreto, en esta emisión la demanda se ha situado en 11.071,5 millones de euros frente a los 6.423,5 millones de euros colocados.

De esta manera, las letras vuelven a posicionarse como uno de los tipos de deuda más atractivos para los hogares. Así lo reseñaron también los últimos datos actualizados por el Banco de España, que mostraban como los hogares han elevado su tenencia en letras por sexto mes consecutivo. En agosto alcanzaron los 22.059 millones de euros.

La de este martes ha sido la primera subasta del Tesoro tras la última decisión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) sobre política monetaria. La institución presidida por Christine Lagarde decidió congelar los tipos de interés en el 2,5% tras las dos subidas que ha realizado en lo que va de año con el objetivo de paliar la inflación de la eurozona.

En este contexto, el Tesoro ha ido elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores, especialmente por las letras, un tipo de deuda especialmente atractiva para los hogares.

Próximas subastas

Tras esta emisión, el organismo público prevé celebrar otra subasta el próximo jueves, de obligaciones del Estado, en la que espera adjudicar entre 4.750 millones y 6.250 millones de euros.

En concreto, obligaciones del Estado con una vida residual de 4 años y 9 meses, con cupón del 3,10%; obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro con una vida residual de 7 años y 1 mes, con cupón del 0,70%; obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 3,40% y obligaciones del Estado a 15 años, con cupón del 3,50%.

Los tipos de interés de referencia de cara a esta subasta se sitúan en el 4,181% para las obligaciones del Estado a 10 años; en el 3,817% para las obligaciones del Estado a 15 años; en el 1,085% para las obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro con una vida residual de 7 años y 1 mes y en el 2,949% para las obligaciones del Estado con una vida residual de 4 años y 9 meses.

Tras estas emisiones, el Tesoro volverá a los mercados de deuda el día 10 de noviembre, con una subasta de letras a tres y nueve meses, a la que seguirá otra, la última del mes, el 19 de noviembre, de bonos y obligaciones del Estado.