Indra sigue despertando optimismo

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Indra incrementó su beneficio neto en más de un 75% en el tercer trimestre, impulsada principalmente por el área de Espacio y el proyecto IRIS. El extraordinario crecimiento en Espacio y Tráfico Aéreo permitió compensar el retroceso en la contratación del segmento de Defensa. La compañía registró una sobresaliente generación de flujo de caja libre, superando los 200 millones de euros en el trimestre. Desde el punto de vista técnico, la acción muestra una estructura alcista cotizando por encima de sus medias móviles y atacando resistencias clave. Preguntas ¿Por qué ha crecido tanto el beneficio neto de Indra en el tercer trimestre? El beneficio subió más del 75% por el fuerte impulso de la división de Espacio, cuyas contrataciones netas pasaron de 10 millones en 2025 a cerca de 2.041 millones en el trimestre por el proyecto IRIS. Además, otros segmentos compensaron un descenso en Defensa y aumentaron ingresos. ¿Qué impacto ha tenido el proyecto IRIS en las cuentas de Indra? IRIS fue el principal motor del crecimiento de la división de Espacio, elevando las contrataciones netas hasta alrededor de 2.041 millones y multiplicando por más de cuatro los ingresos del área respecto al año anterior. ¿Qué consecuencias tiene para Indra el retroceso en la contratación neta del área de Defensa? Ya ocurrido: la caída en Defensa lastró la contratación neta del grupo, pero fue compensada por Espacio y otros segmentos; posible: si persiste, podría aumentar la dependencia de contratos espaciales y civiles para sostener el crecimiento. ¿Cómo afecta a los accionistas la fuerte generación de caja de Indra en el trimestre? La generación de caja libre superó 200 millones en el trimestre, frente a un saldo negativo de 8 millones el año anterior, lo que mejora la liquidez y reduce riesgos financieros; sin el anticipo de programas de Defensa, la generación fue de 55 millones. ¿Qué resistencias y soportes técnicos deben vigilar los inversores en la acción de Indra? Técnicamente, la acción cotiza por encima de sus medias móviles MA(14) en 62,68 euros y MA(28) en 61,29 euros como soporte; cerrar por encima de 65,50–65,90 euros confirmaría ruptura al alza; el RSI(14) en 59,53 aún permite recorrido ascendente.

Indra presentó ayer unos grandes resultados y demostró que la compañía todavía tiene recorrido. Aunque el segmento de defensa mostró algún punto negativo, otros segmentos han sido capaces de compensarlo. ¿Cómo de interesante sigue siendo Indra?

Indra consiguió en el tercer trimestre incrementar su beneficio neto en más de un 75%, apoyado principalmente por el extraordinario despegue de la división de Espacio: las contrataciones netas en esta área escalaron desde apenas 10 millones de euros en el tercer trimestre de 2025 hasta situarse cerca de los 2.041 millones en el actual periodo, impulsadas por el proyecto IRIS.

Este empuje permitió compensar el retroceso en la contratación neta del área de Defensa, lastrada por las dificultades del caza europeo (FCAS). En cualquier caso, ambos segmentos experimentaron un incremento de los ingresos importantes, con defensa prácticamente doblando la cifra de hace un año y espacio multiplicándolos por más de 4.

Incluso el segmento de tráfico aéreo consiguió un crecimiento de alrededor del 39% interanual. Indra está siendo capaz de crecer en otros segmentos que no son defensa y eso es muy bien valorado por los inversores.

El otro punto clave de las cuentas fue la sobresaliente generación de liquidez. El flujo de caja libre superó los 200 millones de euros en el trimestre, frente al saldo negativo de 8 millones registrado en las mismas fechas del año anterior.

Sin embargo, hay que señalar que esto se debe al anticipo de los programas de modernización del segmento de Defensa. Quitando este efecto, la generación sigue siendo muy elevada, con 55 millones de euros generados en el tercer trimestre de este año.

Por todo ello, creemos que Indra puede seguir siendo capaz de conseguir nuevos contratos no solo a nivel español, sino también europeos. Algo que calma las dudas de algunos inversores sobre la sostenibilidad del crecimiento de la compañía una vez se acabe el impulso del aumento del gasto en defensa español.

Desde una perspectiva técnica, la cotización de Indra muestra una estructura constructiva tras consolidar un suelo creciente durante los meses de septiembre y octubre. El precio cotiza de forma consistente por encima de sus medias móviles clave —la MA(14) en los 62,68 euros y la MA(28) en los 61,29 euros—, las cuales presentan pendiente positiva y funcionan como soporte dinámico del movimiento.

Análisis técnico de Indra. -

Tras superar los 65 euros y marcar un máximo intradía reciente en los 65,90 euros, el valor se encuentra atacando la resistencia horizontal crítica que delimitaba los máximos relativos de marzo y agosto, señal de que la presión compradora está lista para validar una ruptura hacia nuevos máximos anuales.

En el plano del momentum, el indicador RSI (14) se sitúa en los 59,53 puntos, afianzado en territorio expansivo sin alcanzar lecturas de sobrecompra (>70), lo que deja un amplio margen técnico para prolongar el tramo al alza.

Mientras la acción respete la zona de soporte delimitada por el cruce de las medias móviles entre los 61,30 y 62,70 euros, el sesgo continuará favoreciendo a los compradores; un cierre diario confirmado por encima de la cota de los 65,50 - 65,90 euros confirmaría la salida al alza de la consolidación y activaría un nuevo impulso tendencial.

*** Javier Cabrera es analista de mercados.