Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 cae más de un 1% y pierde los 19.800 puntos con el repunte del petróleo

- El Ibex 35 cae un 1,04%, hasta los 18.771,91 puntos, en la apertura de la sesión de este martes. El selectivo firmó en la víspera su mejor sesión desde julio al repuntar un 1,7% y cerró a las puertas de los 19.000 enteros.

- Las principales bolsas europeas amanecen teñidas de rojo. El Dax alemán cae un 1%; el Cac francés, un 0,63%; el FTSE 100 británico, un 1,25% y el FTS Mib italiano, un 1,45%.

- Los futuros de Wall Street anticipan una apertura de la sesión en negativo. Las caídas van entre el 0,25% y el 0,6%.

- En la sesión de este martes el mercado juzgará las cuentas de Apple. La compañía publicó el lunes, a cierre del parqué neyorquino, sus resultados, que serán medidos como otra prueba de fuego dentro de las dudas globales por la IA. Apple ganó 132.175 millones de dólares al cierre de su año fiscal, un 18% más.

- El precio del barril de petróleo Brent, el petróleo de referencia en Europa, vuelve a repuntar tras la fuerte corrección de la víspera (-7%). El crudo europeo avanza un 1,5%, hasta los 106,3 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate (WTI) también deja atrás su moderación. El crudo de Texas suma un 1,5% y cotiza en los 97,8 dólares por barril.

- A pesar de las últimas informaciones que apuntaban a un diálogo entre Irán y EEUU con la intermediación de Catar para abrir el estrecho de Ormuz, Trump ha vuelto a atacar al país, en concreto, la isla iraní de Qeshm, en el golfo Pérsico, en una nueva operación militar.

- Los inversores estarán muy pendientes este martes de la gran cita electoral EEUU. Los estadounidenses eligen en las elecciones legislativas de medio mandato, las midterms, la composición de la Cámara de Representantes y un tercio de los sillones del Senado.

- En el mercado de divisas, el euro continúa peleando por reconquistar la marca de los 1,12 dólares, pero de momento no puede con ella.

- El precio de la onza de oro no logra mantener las ganancias de ayer y cede terreno cayendo hasta los 3.925 dólares.

- El bitcóin también falla en su reacción alcista y se choca contra la resistencia de los 78.500 dólares.