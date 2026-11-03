ArcelorMittal fracasa en el intento de rebote debido a la presencia de la media móvil de 200 sesiones

El RSI mostró sobreventa semanas atrás y ahora presenta un sesgo de recuperación horizontal, lo que sugiere agotamiento vendedor a corto plazo pero no un inicio claro de demanda compradora.

Niveles clave: soporte de corto plazo en torno a 53 euros, riesgo de caída hasta 50 euros si pierden 53, y resistencia/confirmación alcista en 55,40 euros con objetivos posteriores en 57,45 y 59,45 euros.

La caída responde a una recogida de beneficios tras tocar máximos anuales cerca de 68 euros, alzas de los costes energéticos y previsiones de materias primas más caras que han lastrado márgenes.

Ya ocurrido: el precio se ha frenado en esa media y el rebote ha quedado abortado, manteniendo la cotización dentro de la corrección; posible consecuencia: si no supera 55,40 euros, los inversores deberían mantenerse al margen o proteger posiciones.

¿qué consecuencias tiene para los accionistas que las acciones de ArcelorMittal no superen la media móvil de 200 sesiones?

La compañía mantiene el pago trimestral como política de retribución al accionista tras beneficios acumulados y flujo de caja suficiente; en 2026 eleva el total anual a 0,60 euros por acción frente a 0,55 euros el año anterior.

Los analistas se%f1alan que solo la superaci%f3n de los 55,40 euros activar%eda una se%f1al clara de compra con objetivos alcistas hacia los 57,45 y 59,45 euros.

Desde la perspectiva t%e9cnica, la cotizaci%f3n busca construir un suelo en la zona de soporte de los 53 euros, aunque la media m%f3vil de 200 sesiones limita su recuperaci%f3n.

La compa%f1%eda mantiene su compromiso de retribuci%f3n al accionista y abonar%e1 su cuarto dividendo trimestral de 0,15 euros por acci%f3n el 2 de diciembre.

Las acciones de ArcelorMittal acumulan un retroceso del 17% en los dos %d2ltimos meses, cotizando cerca de los 55 euros debido a la consolidaci%f3n del sector y los altos costes energ%e9ticos.

Las elecciones de medio término en EEUU han llevado a los inversores a adoptar una postura prudente, mientras que las cotizaciones del petróleo tienden a estabilizarse.

En este escenario, el Ibex 35 —que cerró la sesión anterior con un interesante rebote nacido desde un soporte clave como es la media móvil de 200 sesiones— presenta los mejores condicionantes técnicos para intentar el asalto a la cota de los 19.000 puntos. Entre los valores que componen el índice, destaca de forma particular el comportamiento de las acciones de ArcelorMittal.

La cotización del gigante del acero atraviesa un bache importante y encadena ya dos meses consecutivos de retrocesos que suman una pérdida del 17%. Después de tocar techo en sus máximos anuales, cuando rondaba los 68 euros por acción, el título se mueve ahora en el entorno de los 55 euros.

Esta corrección no solo afecta a la multinacional, sino a toda la industria en su conjunto, lastrada principalmente por el encarecimiento energético, con el barril de Brent situado en los 106 dólares, y por la previsión de que los suministros de materias primas sigan encareciéndose.

Así lo advertía JP Morgan en un informe fechado el pasado 15 de octubre, un documento en el que, paradójicamente, la firma de inversión elevaba su consejo sobre el valor hasta la recomendación de compra.

A pesar de este ajuste, la retribución al accionista se mantiene como un pilar importante. El gigante del acero abonará su cuarto dividendo trimestral del ejercicio 2026 el próximo 2 de diciembre con un importe de 0,15 euros por acción, tras los desembolsados en marzo, junio y septiembre por la misma cuantía.

En total, desembolsará 0,60 euros por título en el ejercicio, lo que supone un incremento del 9% frente a los 0,55 euros del año anterior. Conviene recordar que las acciones cotizarán ex dividendo a partir del 12 de noviembre, por lo que el último día para adquirir títulos con derecho al cobro del cupón será el miércoles 11 de noviembre.

Desde el lado técnico, los títulos de ArcelorMittal venían desarrollando una estructura de mínimos y máximos relativos ascendentes iniciada en abril de 2025 cerca de la zona de los 19,50 euros. Tras alcanzar unos máximos del año en la zona de los 68,45 euros en formato intradiario, el valor inició una recogida de beneficios y una fase de ajuste bastante intensa.

Este movimiento de retroceso se ha llevado por delante la directriz alcista que pasaba por el nivel de los 62 euros y ha situado el precio de sus acciones por debajo de sus tres medias móviles más representativas (corto, medio y largo plazo).

Evolución de las acciones de ArcelorMittal Eduardo Bolinches TradingView

Así, tras marcar esos máximos anuales, el título ha dibujado una serie de máximos y mínimos decrecientes en una estructura perfectamente canalizada a la baja durante el último trimestre, lo que refleja una fase correctiva controlada y de consolidación de beneficios.

Es justo en la base de esta estructura de ajuste donde la cotización está tratando de construir un suelo de mercado. Al trazar los correspondientes niveles de retroceso proporcional de Fibonacci al último proceso alcista que arrancó en marzo hasta septiembre de este mismo ejercicio, se observa que en la zona de los 53 euros se está formando un soporte de corto plazo.

Desde ahí las acciones intentan rebotar, pero se han encontrado con el freno recurrente de la media móvil de 200 sesiones durante las últimas jornadas.

En el plano operativo, si se tienen acciones en cartera existe el riesgo de que la cotización pierda la zona de los 53 euros y los bajistas lleven el precio directamente al entorno de los 50 euros, donde se situaría el último de los niveles de retorno proporcional.

Por tanto, la pérdida de los 53 euros obligaría a abortar el intento de rebote y a deshacer posiciones, al menos en parte, para evitar una mayor caída.

Por el contrario, un elemento que invita a un moderado optimismo es que el indicador de fuerza relativa (RSI), tras haber coqueteado con niveles de sobreventa en semanas anteriores, muestra un ligero sesgo de recuperación horizontal, lo que sugiere un agotamiento de la presión vendedora a corto plazo sin llegar aún a mostrar una fuerza compradora agresiva.

Por lo tanto, resulta bastante probable que ArcelorMittal intente alguna recuperación técnica cerca de los niveles actuales próximos al soporte horizontal. Sin embargo, el valor únicamente generará una señal de entrada en el lado largo o alcista en la medida en que supere los 55,40 euros, precio por donde transcurre la media móvil de 200 sesiones.

La superación de este nivel activaría una señal de compra de corto plazo con un primer objetivo situado en los 57,45 euros en primera instancia y, mirando al medio plazo, una segunda cota en la zona de los 59,45 euros.

Mientras ArcelorMittal no sea capaz de rebasar los 55,40 euros, la estrategia más aconsejable es mantenerse al margen a la espera de confirmación.

Si finalmente se dan las condiciones óptimas para implementar esta estrategia, la orden de protección debería situarse a no más de un 3% desde el nivel de entrada.