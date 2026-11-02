Los usuarios de Binance retiran más de 3.640 millones de dólares tras el ciberrobo

La declaración busca calmar mercados y justificar la reanudación escalonada de retiros, pero los usuarios siguen retirando activos; la estabilidad anunciada no impide que la confianza dependa de pruebas posteriores sobre la integridad de reservas. Fuente de respaldo: https://www.elespanol.com/omicrono/tecnologia/20261030/golpe-criptomonedas-binance-sufre-mayor-hackeo-historia-robo-millones-dolares/1003744440636_0.html — "la plataforma aseguró que las condiciones del mercado son 'estables' y que continúa realizando pruebas para recuperar las operaciones."

Cómo afecta a los usuarios que Binance diga que las "condiciones del mercado son estables" tras el hackeo?

Binance afirma que cubrirá las pérdidas con su fondo de protección de usuarios y recursos propios, aunque aún no ha publicado el importe definitivo de los daños a cubrir. Fuente de respaldo: https://www.elespanol.com/omicrono/tecnologia/20261030/golpe-criptomonedas-binance-sufre-mayor-hackeo-historia-robo-millones-dolares/1003744440636_0.html — "Binance sostiene que cubrirá las pérdidas mediante su fondo de protección de usuarios y recursos propios."

El FBI atribuyó el ataque a Corea del Norte y lo vinculó con la operación cibernética conocida como TraderTraitor, según comunicados de las autoridades e informes sobre la investigación. Fuente de respaldo: https://www.elespanol.com/omicrono/tecnologia/20261030/golpe-criptomonedas-binance-sufre-mayor-hackeo-historia-robo-millones-dolares/1003744440636_0.html — "El Buró Federal de Investigaciones estadounidense atribuyó el sábado el ataque a Corea del Norte y lo vinculó con la actividad... TraderTraitor."

¿Quién ha sido señalado como responsable del ciberataque contra Binance?

Ya ocurrido: la reanudación generó salidas netas de 3.640 millones de dólares y depósitos de 1.010 millones, dejando un saldo negativo y moviendo liquidez fuera de la plataforma; posible consecuencia: puede aumentar la desconfianza y acelerar migración a exchanges regulados si persisten las dudas sobre seguridad. Fuente de respaldo: https://www.elespanol.com/omicrono/tecnologia/20261030/golpe-criptomonedas-binance-sufre-mayor-hackeo-historia-robo-millones-dolares/1003744440636_0.html — "la compañía informó... procesó retiradas por valor de 4.649 millones de dólares, frente a depósitos de 1.010 millones".

¿Qué consecuencias ha tenido para los clientes que Binance suspendiera y luego reanudara los retiros?

Los usuarios retiraron 3.640 millones de dólares tras la reanudación de los retiros suspendidos por el ciberataque, que provocó incertidumbre sobre la seguridad de los fondos y un pico inicial de salidas mientras algunos clientes buscaban mover activos a plataformas alternativas. Fuente de respaldo: https://www.elespanol.com/omicrono/tecnologia/20261030/golpe-criptomonedas-binance-sufre-mayor-hackeo-historia-robo-millones-dolares/1003744440636_0.html — "Binance comunicara el viernes un incidente de seguridad con un impacto estimado en 6.300 millones de dólares".

¿Por qué han retirado 3.640 millones de dólares los usuarios de Binance tras el ciberrobo?

Binance asegura que las condiciones son estables y cubrirá las pérdidas de los usuarios con su fondo de protección y recursos propios.

El FBI atribuyó el ataque a hackeos vinculados a Corea del Norte, con un impacto total estimado en 6.300 millones de dólares.

La plataforma restableció el servicio de forma escalonada, procesando retiros por 4.649 millones de dólares frente a depósitos de 1.010 millones.

Binance ha registrado salidas netas de 3.640 millones de dólares tras reanudar los retiros suspendidos por el reciente ciberataque.

La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance ha registrado salidas netas de fondos por unos 3.640 millones de dólares (3.260 millones de euros) después de la reanudación de los retiros de sus clientes, suspendidos a raíz del ciberataque sufrido la semana pasada.

La compañía informó en su cuenta oficial de X que en la madrugada del domingo procesó retiradas por valor de 4.649 millones de dólares, frente a depósitos de 1.010 millones. Esto dejó un saldo negativo equivalente al 2,1% de los 171.000 millones de dólares en activos que gestionaba según sus últimos datos disponibles, correspondientes al 28 de octubre.

Binance indicó que comenzó a restablecer los retiros de forma escalonada el domingo y que, escasos minutos después de las 8:30h (hora neoyorquina), había recuperado el servicio en las quince redes y activos incluidos en la primera fase.

Según la empresa, el volumen de retiradas comenzó a moderarse después de un repunte inicial, mientras que los depósitos se mantuvieron en niveles elevados.

La plataforma aseguró que las condiciones del mercado son "estables" y que continúa realizando pruebas para recuperar las operaciones en las restantes redes y activos, al tiempo que anunció una actualización de sus datos sobre reservas.

El restablecimiento de las operaciones se produce después de que Binance comunicara el viernes un incidente de seguridad con un impacto estimado en 6.300 millones de dólares, de los que afirmó haber bloqueado unos 3.000 millones.

El Buró Federal de Investigaciones estadounidense (FBI) atribuyó el sábado el ataque a Corea del Norte y lo vinculó con la actividad cibernética conocida como TraderTraitor.

Binance sostiene que cubrirá las pérdidas mediante su fondo de protección de usuarios y recursos propios, aunque todavía no ha determinado públicamente el importe definitivo de los daños.