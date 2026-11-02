Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una recuperación de los 19.000 puntos

Significa que, pese a la debilidad general en Wall Street, algunos segmentos de menor capitalización muestran resiliencia, lo que podría favorecer rotaciones hacia valores con mejor comportamiento técnico en mercados europeos.

¿Qué significa para la estrategia el hecho de que el Russell 2000 escapara de mínimos semanales en Wall Street?

Mantener stops (21,40 euros en Iberdrola y 18,62 euros en Puig Brands) limita la pérdida automática si el precio gira a la baja y permite conservar la exposición mientras el mercado confirma el movimiento alcista.

Porque el artículo indica que Enagás cierra por encima de 17,65 euros y por eso se plantea una entrada en 17,68 euros; se recomienda un stop loss inicial en 17,43 euros según cierres.

Ya ocurrido: la sesión bajista dejó al índice por debajo de la media móvil larga, lo que aumenta la volatilidad intradiaria de las posiciones; en posible futuro: una caída continuada podría poner a prueba los stops que recomienda el analista.

Porque el análisis técnico del artículo muestra una entrada en 54,34 euros y el cierre actual en 56,14 euros confirma que el valor supera el punto de compra; el autor fija un stop loss en 55,50 euros para limitar pérdidas.

Se activa la entrada en Enagás tras superar los 17,65 euros, situando el nivel de compra en 17,68 euros y un stop loss inicial en 17,43 euros.

Análisis de seguimiento en Inditex e Iberdrola, donde se mantienen las posiciones compradoras con stops de protección fijados en los 55,50 euros y 21,40 euros respectivamente.

El Ibex 35 cerró el viernes con una caída del 1,09% hasta los 18.652,9 puntos, perdiendo la media móvil de largo plazo, mientras Wall Street registró descensos generalizados.

El Ibex 35 cerró la sesión del pasado viernes con una caída del 1,09% hasta los 18.652,9 puntos perdiendo la media móvil de largo plazo que pasa hoy por los 18.679 puntos.

En Wall Street tuvimos una sesión de caídas generalizadas de las que únicamente pudo escapar de cerrar en mínimos semanales el Russell 2000.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Inditex: El valor cierra en los 56,14 euros y estamos dentro desde los 54,34 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 55,50 euros en base a cierres.



- Iberdrola: El valor cierra en los 22,18 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 21,40 euros en base a cierres.

- Puig Brands: El valor cierra en los 19,26 euros y estamos dentro desde los 19,33 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 18,62 euros en base a cierres.



- Enagás: El valor cierra por encima de los 17,65 euros por lo que entramos en 17,68 euros colocando un stop loss inicial en los 17,43 euros en base a cierres.