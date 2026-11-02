El Ibex 35 lidera en Europa y busca los 18.800 al calor de la caída de los precios del petróleo

La jornada parcial por el traslado del Día de Todos los Santos reduce el volumen de negociación, lo que puede amplificar movimientos y producir variaciones más pronunciadas en el Ibex por menor liquidez.

Persisten incidentes en el estrecho de Ormuz, como explosiones de petroleros y minas, que pueden reavivar la aversión al riesgo y elevar de nuevo los precios del crudo, lo que dañaría la recuperación del Ibex.

Las comunicaciones sobre la posibilidad de un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz han reducido la prima de riesgo geopolítico en el mercado del crudo, favoreciendo la corrección de precios.

¿Qué relación tienen las conversaciones entre Irán y EEUU con la caída del petróleo?

El Brent cayó cerca de 3 por ciento hasta alrededor de 110 dólares por barril desde 117 dólares, y el WTI cedió 3 por ciento hasta cerca de 100 dólares, lo que alivió las expectativas de costes energéticos para empresas europeas.

¿Qué ha pasado con los precios del Brent y del WTI que ha beneficiado al Ibex 35?

El Ibex 35 sube por la corrección a la baja del precio del petróleo, que reduce la presión sobre costes y sobre la inflación; esa mejora de sentimiento impulsa la recuperación del selectivo hacia los 18.800 puntos.

¿Por qué sube el Ibex 35 y busca los 18.800 puntos tras la caída del petróleo?

Los principales selectivos europeos muestran un comportamiento mixto, mientras que los futuros de Wall Street anticipan aperturas en positivo.

El abaratamiento del crudo responde a las conversaciones entre Irán y EEUU para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

La jornada bursátil coincide con caídas del 3% en los precios del petróleo Brent y West Texas Intermediate.

El Ibex 35 lidera las ganancias en Europa tras subir un 0,44% en la apertura y recuperar la cota de los 18.700 puntos.

El Ibex 35 intenta recuperarse del golpe de la semana pasada y del bache de octubre. El selectivo español subía un 0,44%, hasta los 18.745,5 puntos, en la apertura de la sesión de este lunes.

El índice de la Bolsa de Madrid arrancaba la semana recuperando la cota de los 18.700 enteros, perdida en la última sesión bursátil de octubre. Lo hacía al calor de la caída de los precios del petróleo, en una jornada a medio gas -festiva en nueve comunidades autónomas- por el traslado del Día de Todos los Santos.

Los números verdes no terminaban de llegar de forma unísona a los parqués de bolsa de los principales índices europeos. Los selectivos del Viejo Continente amanecían divididos entre pérdidas y ganancias.

Así, el Dax alemán caía un 0,11%; el Cac francés, un 0,15% y el FTSE 100 británico, un 0,31%. La Bolsa de Milán era la única que se unía al tono positivo del Ibex y el FTSE Mib italiano subía un 0,14%.

El entusiasmo sí que era generalizado al otro lado del charco. Los futuros de Wall Street anticipaban una apertura en positivo de la sesión neoyorquina.

Así, los del Dow Jones avanzaban un 0,3%, los del S&P 500, un 0,43% y los del Nasdaq 100, un 0,82%.

Precisamente el índice más tecnológico entre las referencias de la Bolsa de Nueva York intenta volver al verde tras las caídas de las últimas sesiones, marcadas por la oleada de resultados empresariales y el resurgir de las dudas por la IA.

Bajo este contexto, la sesión de este lunes venía marcada desde primera hora por un catalizador adicional: la moderación de los precios del petróleo. La materia prima energética se abarataba pese al estancamiento de los conflictos geopolíticos.

Con todo, el precio del Brent, el petróleo de referencia en Europa, caía un 3%. El crudo del Mar del Norte cotizaba en los 110 dólares por barril en la sesión coincidente al cambio de futuros de enero. El pasado viernes, y estando aún en vigencia los contratos de diciembre, la materia prima energética cerró en los 117 dólares por barril.

El West Texas Intermediate (WTI), el petróleo de referencia en EEUU, también daba una tregua este lunes. El crudo de Texas cedía un 3% y cotizaba en los 100 dólares por barril.

La corrección de los precios del oro negro radica en las últimas comunicaciones por parte de Irán sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con EEUU para reabrir el estrecho de Ormuz.

Según ha informado el país, continúan las conversaciones indirectas con la mediación de Catar para alcanzar un plan a dos días que permita desbloquear el enclave estratégico, aunque aún no se ha alcanzado un resultado concreto tras una semana de intensos esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra, que acaba de cumplir ocho meses.

Sin embargo, los incidentes no cesan en el estrecho de Ormuz. Al mismo tiempo que Irán informaba de las conversaciones con EEUU, su Guardia Revolucionaria anunciaba que otros dos petroleros habían explotado tras chocar con minas navales en el enclave estratégico.