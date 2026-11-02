CaixaBank se enfrenta a la media móvil de 200 sesiones que definirá la continuidad de su rebote técnico

Esperar a una ruptura al alza clara de los 11,60 euros con dos cierres diarios consecutivos o un cierre semanal por encima, y fijar un stop por debajo de 11,20 euros para gestionar el riesgo. (Estrategia de entrada y gestión de riesgo indicada en el artículo.)

Debe mantener posiciones siempre que el precio no caiga por debajo del soporte de control alrededor de 10,85 euros; la pérdida de ese nivel abriría continuidad correctiva. (Nivel de control y recomendación de mantenimiento según el artículo.)

La media de 200 sesiones coincide con la resistencia de los 11,57 euros; superar ese umbral con confirmación abriría la puerta a un rebote técnico y a objetivos superiores, mientras que mantener el precio por debajo mantiene la presión bajista. (Apoya la interpretación técnica del artículo.)

¿Cómo afecta a la cotización de CaixaBank la media móvil de 200 sesiones y el nivel de 11,57 euros?

Implica una retribución con una rentabilidad del 1,6% cuyo requisito es comprar las acciones antes del 3 de noviembre para tener derecho al cobro, ya que la fecha ex-dividendo es el 4 de noviembre. (Dato: fechas y rentabilidad señaladas en el artículo.)

¿Qué implica para el accionista el dividendo de 0,184 euros que paga CaixaBank el 6 de noviembre?

Porque el banco registró un tercer trimestre especialmente positivo que elevó el beneficio neto y mantuvo márgenes, pese al pago del impuesto extraordinario sobre margen de intereses y comisiones. (Dato principal extraído del artículo.)

El análisis técnico sitúa la resistencia fundamental en los 11,57 euros, coincidiendo con la media móvil de 200 sesiones que determinará la continuidad del rebote.

Tras acumular una caída cercana al 20% desde sus máximos históricos, el valor intenta rebotar desde el nivel clave de los 11,10 euros.

La entidad abonará un dividendo de 0,184 euros por acción el próximo 6 de noviembre, ofreciendo una rentabilidad del 1,6% a sus accionistas.

CaixaBank cerró los primeros nueve meses del año con un beneficio récord de 4.962 millones de euros, un 12,9% más que en el mismo periodo del año anterior.

Noviembre arranca con la atención de los mercados firmemente puesta en los próximos resultados de Apple. Los inversores confían en que estas cuentas calmen la inquietud generada por la fuerte inversión requerida en IA, mientras que el petróleo retrocede al compás de los avances diplomáticos entre Catar e Irán.

Por su parte, el Ibex 35, que despidió tanto la semana como el mes en negativo, buscará apoyo en la media móvil de 200 sesiones para intentar propiciar un rebote técnico que permita anular parte de su último proceso correctivo. Al adentrarnos en el comportamiento de las cotizadas que integran el selectivo, destaca especialmente la evolución de las acciones de CaixaBank.

La entidad financiera cerró los primeros nueve meses del año con un beneficio récord de 4.962 millones de euros, lo que representa un incremento del 12,9% en tasa interanual.

Estas ganancias estuvieron impulsadas por un tercer trimestre especialmente positivo, en el que el beneficio neto alcanzó los 1.759 millones de euros, un 7,8% más respecto al trimestre precedente. Durante este mismo periodo, el banco destinó 452 millones de euros al impuesto extraordinario sobre el margen de intereses y comisiones, ligeramente por encima de los 446 millones abonados en el ejercicio anterior.

Asimismo, el banco confirmó la retribución al accionista mediante el abono de un dividendo de 0,184 euros por título previsto para el viernes 6 de noviembre. Esta entrega ofrece una rentabilidad del 1,6% y tiene fijada la fecha de corte (ex-dividend date) en el 4 de noviembre, por lo que será requisito indispensable adquirir las acciones, como muy tarde, el 3 de noviembre para poder optar al cobro de dicho dividendo.

Si analizamos el comportamiento de los títulos de CaixaBank desde una perspectiva técnica, observamos que en el medio y largo plazo el valor ha mantenido una estructura alcista. Esta se caracteriza por una formación sostenida de mínimos y máximos relativos crecientes que impulsaron la cotización a lo largo de todo el ejercicio 2025 y gran parte de lo que llevamos de este 2026.

Esta fase alcista ha estado respaldada por sus tres medias móviles de referencia (corto, medio y largo plazo). El valor, tan solo experimentó una fase correctiva destacable durante el pasado mes de febrero, un ajuste que los compradores lograron resolver y anular de manera bastante rápida en las semanas posteriores.

Así pues, al observar su gráfico, se aprecia que CaixaBank marcó recientemente unos máximos históricos intradiarios en la zona de los 13,55 euros. Tras un fallo de continuidad alcista en ese nivel, el valor ha protagonizado un fuerte retroceso en forma de ajuste correctivo.

Evolución de las acciones de CaixaBank Eduardo Bolinches TradingView

Durante este proceso de corrección, la cotización ha dibujado un canal bajista que ha acabado por perforar, situando el precio de la acción por debajo de sus tres referencias técnicas principales —las medias móviles de corto, medio y largo plazo—. Además, el valor ha roto a la baja la directriz alcista que se extendía desde enero de 2025, al perder la importante referencia técnica de los 11,90 euros.

A muy corto plazo, tras acumular una caída cercana al 20% desde sus máximos históricos, el valor ha dejado una tentativa de doble suelo en las inmediaciones de los 11,10 euros, nivel desde el cual está intentando estructurar una reacción al alza.

Por su parte, las medias móviles de corto plazo se mantienen ligeramente cruzadas a la baja, reflejo fiel de la atonía y el movimiento lateral-bajista que ha predominado en los últimos tres meses.

A pesar de ello, la media móvil de 200 sesiones en gráfico diario sigue conservando una inclinación de fondo alcista. Este factor podría servir de catalizador y estímulo para los compradores si el precio logra superarla finalmente, es decir, si las acciones consiguen batir con decisión la resistencia de los 11,57 euros.

Partiendo de este escenario técnico y constatando que los volúmenes de negociación se han incrementado en las últimas sesiones gracias al apoyo recibido cerca de los 11,20 euros, podemos concluir que CaixaBank se encuentra ante una zona clave de resistencia situada en los 11,57 euros, coincidente con el paso de la media móvil de 200 sesiones.

En consecuencia, si ya disponemos de acciones de CaixaBank en cartera, lo más aconsejable es mantener posiciones siempre que el valor no vulnere la zona de control establecida para evitar males mayores, fijada en torno a los 10,85 euros. La pérdida de este soporte abriría la puerta a una continuidad correctiva.

Por el contrario, si el inversor no cuenta con títulos en cartera o desea ampliar su exposición actual, la estrategia óptima pasa por esperar a que el valor sea capaz de romper al alza la zona de los 11,60 euros, exigiendo para ello la confirmación mediante dos cierres diarios consecutivos o un cierre semanal por encima de dicho umbral.

Esto despejaría el camino hacia nuevos objetivos. El primero estaría situado en los 11,92 euros, nivel coincidente con el hueco (gap) bajista que dejó el valor el pasado 19 de octubre. Superada esta primera barrera, el precio podría buscar una nueva resistencia situada en los 12,20 euros, como segundo objetivo.

Finalmente, si se dan las condiciones óptimas para implementar esta operativa compradora —es decir, que CaixaBank consolide su ruptura por encima de los 11,60 euros—, se deberá establecer una estricta gestión del riesgo.

En este sentido, no permitiremos que el valor vuelva a caer por debajo de los 11,20 euros, zona que coincide con el origen del hueco alcista dejado en la sesión de hoy y que actuará como nivel de referencia clave para situar la correspondiente orden de protección.