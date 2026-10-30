Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 arriesga los 19.700 con la presión de las dudas por la IA, la macro y los resultados

- El Ibex 35 cae un 0,85%, hasta los 18.704,08 puntos, en la apertura de la sesión de este viernes.

- El selectivo español se juega salvar la semana, aunque, de momento, acumula un retroceso del 0,7%. El índice cerrará octubre en negativo y se anotará su segundo mes consecutivo a la baja.

- CaixaBank ha obtenido un beneficio neto de 4.962 millones de euros entre enero y septiembre de 2026. Es un 12,9% más que en el mismo periodo del año anterior.

- Unicaja se anotó un beneficio neto de 543 millones de euros en los nueve primeros meses del año. Es un 8,1% más que en el mismo periodo del año anterior.

- Acerinox ganó 162 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026. La cifra supone multiplicar por 23 las ganancias de 7 millones de euros registradas en el mismo periodo del año anterior

- Las principales bolsas europeas amanecen teñidas de rojo. El Dax alemán cae un 0,04%; el Cac francés, un 0,42% y el FTSE Mib italiano, un 0,88%. El FTSE 100 británico esquiva las caídas y avanza un 0,16%.

- Los futuros de Wall Street anticipan una apertura en signo mixto en la sesión neoyorquina. Sólo los del Dow Jones se desmarcan de las caídas y los del Nasdaq ceden más de un 2% tras resurgir nuevas dudas sobre la IA.

- Las acciones de Alphabet (Google) se desplomaban más de un 12% en la víspera tras reducir su beneficio en el tercer trimestre. Intel y Amazon presentaron sus cuentas el jueves a cierre de mercado y, tal y como apuntan desde Market Screener, el castigo en Wall Street podría ser peor para ambas compañías.

- El precio del barril de petróleo Brent, el petróleo de referencia en Europa, vuelve a tensionarse. El crudo europeo avanza un 1,7% y cotiza en los 116 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate (WTI) también repunta. El crudo de Texas sube un 1,8%, hasta cotizar en los 103 dólares por barril.

- Para terminar una semana cargada de referencias macroeconómicas, este viernes se ha conocido el PIB de España en el tercer trimestre y la inflación de octubre.

- La economía española ralentizó su avance entre julio y septiembre y creció un 0,6%, una décima menos que en el segundo.

- La inflación se mantuvo en el 4,9% en octubre -misma cifra que un mes atrás- según el dato adelantado del Índice de Precios al Consumo (IPC) del INE.

- En el mercado de divisas, el euro continúa peleando por reconquistar la marca de los 1,12 dólares, pero de momento vuelve a fallar.

- El precio de la onza de oro no logra mantenerse por encima de los 4.000 dólares y parece que volveremos a tentar los mínimos de los 3.975 dólares.

- El bitcóin pierde los 80.000 dólares, pero parece que quiere rebotar tras caer hasta los 76.337 dólares.