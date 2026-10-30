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Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 arriesga los 19.700 con la presión de las dudas por la IA, la macro y los resultados

Termina una semana marcada por los balances empresariales y los bancos centrales.

Eduardo Bolinches Jimena de la Rosa
Publicada
Actualizada

LAS CLAVES

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- El Ibex 35 cae un 0,85%, hasta los 18.704,08 puntos, en la apertura de la sesión de este viernes.

- El selectivo español se juega salvar la semana, aunque, de momento, acumula un retroceso del 0,7%. El índice cerrará octubre en negativo y se anotará su segundo mes consecutivo a la baja.

- CaixaBank ha obtenido un beneficio neto de 4.962 millones de euros entre enero y septiembre de 2026. Es un 12,9% más que en el mismo periodo del año anterior.

- Unicaja se anotó un beneficio neto de 543 millones de euros en los nueve primeros meses del año. Es un 8,1% más que en el mismo periodo del año anterior.

- Acerinox ganó 162 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026. La cifra supone multiplicar por 23 las ganancias de 7 millones de euros registradas en el mismo periodo del año anterior

- Las principales bolsas europeas amanecen teñidas de rojo. El Dax alemán cae un 0,04%; el Cac francés, un 0,42% y el FTSE Mib italiano, un 0,88%. El FTSE 100 británico esquiva las caídas y avanza un 0,16%.

- Los futuros de Wall Street anticipan una apertura en signo mixto en la sesión neoyorquina. Sólo los del Dow Jones se desmarcan de las caídas y los del Nasdaq ceden más de un 2% tras resurgir nuevas dudas sobre la IA.

- Las acciones de Alphabet (Google) se desplomaban más de un 12% en la víspera tras reducir su beneficio en el tercer trimestre. Intel y Amazon presentaron sus cuentas el jueves a cierre de mercado y, tal y como apuntan desde Market Screener, el castigo en Wall Street podría ser peor para ambas compañías.

- El precio del barril de petróleo Brent, el petróleo de referencia en Europa, vuelve a tensionarse. El crudo europeo avanza un 1,7% y cotiza en los 116 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate (WTI) también repunta. El crudo de Texas sube un 1,8%, hasta cotizar en los 103 dólares por barril.

- Para terminar una semana cargada de referencias macroeconómicas, este viernes se ha conocido el PIB de España en el tercer trimestre y la inflación de octubre.

- La economía española ralentizó su avance entre julio y septiembre y creció un 0,6%, una décima menos que en el segundo.

- La inflación se mantuvo en el 4,9% en octubre -misma cifra que un mes atrás- según el dato adelantado del Índice de Precios al Consumo (IPC) del INE.

- En el mercado de divisas, el euro continúa peleando por reconquistar la marca de los 1,12 dólares, pero de momento vuelve a fallar.

- El precio de la onza de oro no logra mantenerse por encima de los 4.000 dólares y parece que volveremos a tentar los mínimos de los 3.975 dólares.

- El bitcóin pierde los 80.000 dólares, pero parece que quiere rebotar tras caer hasta los 76.337 dólares.

  1. Eduardo Bolinches

    Testeo y rebote

    El selectivo español testea los mínimos de ayer y rebota. Ahora es vital ver qué da de sí este rebote porque es clave para saber si ya hemos visto los mínimos de la sesión.

  2. Eduardo Bolinches

    El Ibex 35 no aguanta la presión de los vendedores

    Pierde los 18.700 puntos y ahora solo tenemos los 18.643,7 puntos como clavo al que aferrase para frenar a los vendedores.

  3. Eduardo Bolinches

    Interesante lucha la que estamos viendo por no perder los 18.700 puntos

    El selectivo español se aferra con uñas y dientes a los 18.700 puntos mientras vemos que disminuye algo la caída de Santander (-1,83%).

  4. Eduardo Bolinches

    Así abre el Ibex 35

  5. Eduardo Bolinches

    Tubacex entra en pérdidas en los 9 primeros meses del año

    Pasa de ganar 16,7 millones de euros en los primeros 9 meses del año a perder 5,5 millones en este año con unas ventas que le bajan un 9,6% hasta los 475,6 millones de euros.

  6. Eduardo Bolinches

    Mi cartera de acciones para la sesión de hoy

    Aquí tienen el detalle de mi cartera de acciones para la sesión de hoy.

  7. Eduardo Bolinches

    El Ministerio de Relaciones Exteriores dice que Estados Unidos reprime indebidamente a las empresas chinas

    El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dice que Estados Unidos ha ampliado el concepto de seguridad nacional y ha abusado del poder estatal para reprimir indebidamente a las empresas chinas.

    Beijing dijo que las medidas obstaculizan severamente los intercambios comerciales normales entre China y Estados Unidos, van en contra de los intereses de las partes, incluidas las empresas y los consumidores estadounidenses, y dijo que tomará las medidas necesarias para salvaguardar firmemente sus derechos legítimos.

  8. Eduardo Bolinches

    Niveles operativos de los valores del Ibex 35

    Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.

  9. Eduardo Bolinches

    Ezentis gana 2,8 millones de euros en los primeros 9 meses del año

    Viene de perder 1,6 millones en el mismo periodo del año pasado con unos ingresos que le suben un 209% hasta los 45,8 millones.

  10. Eduardo Bolinches

    Acerinox gana 162 millones de euros en los primeros 9 meses del año

    Pasa de ganar 7 millones (+2.144%) en el mismo periodo del año pasado con unos ingresos que le suben un 2% hasta los 4.473 millones.

  11. Eduardo Bolinches

    Neinor Home lanza Opa de exclusión sobre Aedas Homes

    24 euros para hacerse con el resto de las acciones de las que Neinor Home no posee (1,85%) para posteriormente excluirlas de cotización.

  12. Eduardo Bolinches

    Unicaja gana 543 millones de euros en los primeros 9 meses del año

    Es un 8,1% más que en el mismo periodo del año pasado con un ingreso bruto que le sube un 3,5% hasta los 1.629 millones.

  13. Eduardo Bolinches

    CaixaBank gana 4.962 millones de euros en los primeros 9 meses del año

    Es un 12,9% más que en el mismo periodo del año pasado con unos ingresos que le suben un 2,9% hasta los 8.186 millones.

    Aquí tienen toda la información al respecto.

  14. Eduardo Bolinches

    Claves para la sesión de hoy