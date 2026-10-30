Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 arriesga los 19.700 con la presión de las dudas por la IA, la macro y los resultados
Termina una semana marcada por los balances empresariales y los bancos centrales.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cae un 0,85%, hasta los 18.704,08 puntos, en la apertura de la sesión de este viernes.
- El selectivo español se juega salvar la semana, aunque, de momento, acumula un retroceso del 0,7%. El índice cerrará octubre en negativo y se anotará su segundo mes consecutivo a la baja.
- CaixaBank ha obtenido un beneficio neto de 4.962 millones de euros entre enero y septiembre de 2026. Es un 12,9% más que en el mismo periodo del año anterior.
- Unicaja se anotó un beneficio neto de 543 millones de euros en los nueve primeros meses del año. Es un 8,1% más que en el mismo periodo del año anterior.
- Acerinox ganó 162 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026. La cifra supone multiplicar por 23 las ganancias de 7 millones de euros registradas en el mismo periodo del año anterior
- Las principales bolsas europeas amanecen teñidas de rojo. El Dax alemán cae un 0,04%; el Cac francés, un 0,42% y el FTSE Mib italiano, un 0,88%. El FTSE 100 británico esquiva las caídas y avanza un 0,16%.
- Los futuros de Wall Street anticipan una apertura en signo mixto en la sesión neoyorquina. Sólo los del Dow Jones se desmarcan de las caídas y los del Nasdaq ceden más de un 2% tras resurgir nuevas dudas sobre la IA.
- Las acciones de Alphabet (Google) se desplomaban más de un 12% en la víspera tras reducir su beneficio en el tercer trimestre. Intel y Amazon presentaron sus cuentas el jueves a cierre de mercado y, tal y como apuntan desde Market Screener, el castigo en Wall Street podría ser peor para ambas compañías.
- El precio del barril de petróleo Brent, el petróleo de referencia en Europa, vuelve a tensionarse. El crudo europeo avanza un 1,7% y cotiza en los 116 dólares por barril.
- El West Texas Intermediate (WTI) también repunta. El crudo de Texas sube un 1,8%, hasta cotizar en los 103 dólares por barril.
- Para terminar una semana cargada de referencias macroeconómicas, este viernes se ha conocido el PIB de España en el tercer trimestre y la inflación de octubre.
- La economía española ralentizó su avance entre julio y septiembre y creció un 0,6%, una décima menos que en el segundo.
- La inflación se mantuvo en el 4,9% en octubre -misma cifra que un mes atrás- según el dato adelantado del Índice de Precios al Consumo (IPC) del INE.
- En el mercado de divisas, el euro continúa peleando por reconquistar la marca de los 1,12 dólares, pero de momento vuelve a fallar.
- El precio de la onza de oro no logra mantenerse por encima de los 4.000 dólares y parece que volveremos a tentar los mínimos de los 3.975 dólares.
- El bitcóin pierde los 80.000 dólares, pero parece que quiere rebotar tras caer hasta los 76.337 dólares.
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Testeo y rebote
El selectivo español testea los mínimos de ayer y rebota. Ahora es vital ver qué da de sí este rebote porque es clave para saber si ya hemos visto los mínimos de la sesión.
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El Ibex 35 no aguanta la presión de los vendedores
Pierde los 18.700 puntos y ahora solo tenemos los 18.643,7 puntos como clavo al que aferrase para frenar a los vendedores.
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Interesante lucha la que estamos viendo por no perder los 18.700 puntos
El selectivo español se aferra con uñas y dientes a los 18.700 puntos mientras vemos que disminuye algo la caída de Santander (-1,83%).
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Así abre el Ibex 35
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Tubacex entra en pérdidas en los 9 primeros meses del año
Pasa de ganar 16,7 millones de euros en los primeros 9 meses del año a perder 5,5 millones en este año con unas ventas que le bajan un 9,6% hasta los 475,6 millones de euros.
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Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
Aquí tienen el detalle de mi cartera de acciones para la sesión de hoy.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores dice que Estados Unidos reprime indebidamente a las empresas chinas
El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dice que Estados Unidos ha ampliado el concepto de seguridad nacional y ha abusado del poder estatal para reprimir indebidamente a las empresas chinas.
Beijing dijo que las medidas obstaculizan severamente los intercambios comerciales normales entre China y Estados Unidos, van en contra de los intereses de las partes, incluidas las empresas y los consumidores estadounidenses, y dijo que tomará las medidas necesarias para salvaguardar firmemente sus derechos legítimos.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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Ezentis gana 2,8 millones de euros en los primeros 9 meses del año
Viene de perder 1,6 millones en el mismo periodo del año pasado con unos ingresos que le suben un 209% hasta los 45,8 millones.
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Acerinox gana 162 millones de euros en los primeros 9 meses del año
Pasa de ganar 7 millones (+2.144%) en el mismo periodo del año pasado con unos ingresos que le suben un 2% hasta los 4.473 millones.
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Neinor Home lanza Opa de exclusión sobre Aedas Homes
24 euros para hacerse con el resto de las acciones de las que Neinor Home no posee (1,85%) para posteriormente excluirlas de cotización.
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Unicaja gana 543 millones de euros en los primeros 9 meses del año
Es un 8,1% más que en el mismo periodo del año pasado con un ingreso bruto que le sube un 3,5% hasta los 1.629 millones.
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CaixaBank gana 4.962 millones de euros en los primeros 9 meses del año
Es un 12,9% más que en el mismo periodo del año pasado con unos ingresos que le suben un 2,9% hasta los 8.186 millones.
Aquí tienen toda la información al respecto.
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Claves para la sesión de hoy