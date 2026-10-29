Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex cae más de un 1% con la nueva ola de resultados y pierde los 19.700 a la espera del BCE

- El Ibex 35 abre la sesión de este miércoles con una caída del 0,84% que le hace retroceder hasta los 18.724,42 puntos.

- Banco Sabadell se ha anotado un beneficio neto de 1.376 millones de euros en los primeros nueve meses del año, un 1% menos que en el mismo periodo del año anterior.

- BBVA ha obtenido un beneficio atribuido de 9.066 millones de euros entre enero y septiembre de 2026, un 13,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

- Naturgy ha firmado un beneficio neto de 1.758 millones de euros en los nueve primeros meses del año. La cifra representa un incremento del 5,4% con respecto al mismo periodo del año anterior.

- Indra Group ganó 355,5 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 22% en comparación con el mismo periodo del 2025.

- Repsol ha obtenido un beneficio neto de 5.006 millones de euros en los nueve primeros meses del año, Es un 325% más que lo ganado entre enero y septiembre de 2025.

- Las principales bolsas europeas amanecen divididas entre pérdidas y ganancias. En verde, el Dax alemán, que sube un 0,09%; el Cac francés, que avanza un 0,75% y el FTSE 100 británico, que suma un 0,15%. El FTSE Mib italiano se queda en el terreno negativo junto al Ibex 35 y cede un 0,25%.

- Los futuros de Wall Street anticipan una apertura en signo mixto. Sólos los del Dow Jones esquivan los números rojos y los del Nasdaq 100 se dejan más de un 1%.

- El precio del barril de petróleo Brent, el petróleo de referencia en Europa, se relaja un poco. El crudo de referencia en Europa cae un 0,7% y cotiza en los 114 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate (WTI), el petróleo estadounidense, también se modera. El crudo de Texas cede un 0,8%, hasta cotizar al filo de los 102 dólares por barril.

- Este jueves es el turno del Banco Central Europeo. La institución presidida por Christine Lagarde anunciará su decisión en cuestión de política monetaria, aunque se espera que el banco central mantenga las tasas en el 2,25% y realice un alza adicional en diciembre.

- La Fed optó por mantener los tipos de interés en el rango de entre el 3,75% y el 4% en la víspera. El mercado descuenta una subida de las tasas en diciembre.

- En el mercado de divisas, el euro continúa peleando por no marcar nuevos mínimos por debajo de los 1,1120 dólares por euro en la sesión en la que sabremos qué hace el BCE.

- El precio de la onza de oro no logra zafarse de la zona de los 4.000 dólares y parece que volveremos a tentarlos.

- El bitcóin pierde los 80.000 dólares, pero parece que tenemos lucha por no perderlos definitivamente.