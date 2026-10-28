Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 intentará estirar la reacción alcista para despegarse de los 19.000 puntos
Hoy tenemos cita con la Reserva Federal estadounidense.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión del martes con una subida del 0,67% hasta los 19.160,6 puntos y con ello continúa con la reacción alcista tras haber marcado un nuevo mínimo al perder los 18.800 puntos en formato intradiario el lunes.
- En Wall Street tuvimos una nueva sesión de subidas aunque en el caso del Dow Jones todo quedó en una subida muy moderada.
- El precio del barril de petróleo Brent, el petróleo de referencia en Europa, continúa muy tensionado por encima de los 115 dólares por barril.
- En el mercado de divisas, el euro pelea por no marcar nuevos mínimos por debajo de los 1,1120 dólares por euro en la sesión en la que sabremos qué hace la Fed.
- El precio de la onza de oro ha logrado despegarse de los 4.000 dólares pero hoy recoge parte de las ganancias de ayer.
- El bitcóin reconquista los 80.000 dólares pero parece que tampoco tiene fuerza para más.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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Aena gana 1.774 millones de euros en los primeros 9 meses del año
Es un 12,4% más que en el mismo periodo del año pasado con unos ingresos que le suben un 10,4% hasta los 5.242 millones de euros.
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Fluidra amortiza un total de 2.071.424 acciones
Tras completar el programa de recompra de acciones anunciado el 30 de julio de 2026, el Consejo de Administración de Fluidra ha aprobado la amortización de las 2.071.424 acciones propias adquiridas en el marco del programa, que representan aproximadamente el 1,1% del capital social de la Sociedad.
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Redeia gana 410 millones de euros en los primeros 9 meses del año
Es un 5,3% más que en el mismo periodo del año con unos ingresos que le suben un 7,8% hasta los 1.313 millones de euros.
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Endesa gana 2.125 millones de euros en los primeros 9 meses del año
Es un 22% más que en el mismo periodo del año con unos ingresos que le suben un 9% hasta los 17.389 millones de euros.
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Mapfre gana 924 en los primeros 9 meses del año
Es un 11,5% más que en el mismo periodo del año pasado con unas primas que suben un 0,7% hasta los 22.827 millones.
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El mercado laboral de EE. UU. muestra signos de debilidad y apoya la pausa de la Fed
El debilitamiento del mercado laboral estadounidense refuerza la tesis de una pausa por parte de la Reserva Federal, apoyando al S&P 500 mientras el mercado de petróleo permanece expectante ante el riesgo geopolítico.
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Santander gana 1.170 millones de euros en los primeros 9 meses del año
Aquí tienen toda la información al respecto.
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Claves para la sesión de hoy