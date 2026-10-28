Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 intentará estirar la reacción alcista para despegarse de los 19.000 puntos

- El Ibex 35 cerró la sesión del martes con una subida del 0,67% hasta los 19.160,6 puntos y con ello continúa con la reacción alcista tras haber marcado un nuevo mínimo al perder los 18.800 puntos en formato intradiario el lunes.

- En Wall Street tuvimos una nueva sesión de subidas aunque en el caso del Dow Jones todo quedó en una subida muy moderada.

- El precio del barril de petróleo Brent, el petróleo de referencia en Europa, continúa muy tensionado por encima de los 115 dólares por barril.

- En el mercado de divisas, el euro pelea por no marcar nuevos mínimos por debajo de los 1,1120 dólares por euro en la sesión en la que sabremos qué hace la Fed.

- El precio de la onza de oro ha logrado despegarse de los 4.000 dólares pero hoy recoge parte de las ganancias de ayer.

- El bitcóin reconquista los 80.000 dólares pero parece que tampoco tiene fuerza para más.