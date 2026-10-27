Panel de la Bolsa de Madrid

Panel de la Bolsa de Madrid Altea Tejido Efe

Mercados

Ibex 35, la Bolsa en directo hoy | El Ibex 35 duda e intenta escapar del rojo de Europa para mantener los 19.000 puntos

Este martes comienza la reunión de la Reserva Federal de EEUU y el 28 de octubre se conocerá la decisión sobre los tipos

Eduardo Bolinches Jimena de la Rosa
Publicada
Actualizada

LAS CLAVES

MQL5 Algo Trading Community

- El Ibex 35 abre la sesión con muchas dudas y se mantiene prácticamente plano tras el toque de campana. El selectivo avanza un leve 0,06%, hasta los 19.045,59 puntos e intenta no perder la cota de los 19.000 enteros.

- Las principales bolsas europeas amanecen teñidas de rojo. El Dax alemán cae un 0,14%; el Cac francés, un 0,34%; el FTSE 100 británico, un 0,96% y el FTSE Mib italiano, un 0,32%.

- Los futuros de Wall Street anticipan una apertura bajista del parqué neoyorquino. Las caídas llegan al 0,4%

- El precio del barril de petróleo Brent, el petróleo de referencia en Europa, continúa muy tensionado. El crudo europeo sube un 0,3% y cotiza por encima de los 116 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate (WTI) tampoco da tregua. El crudo de Texas sube un 0,5% y supera los 102 dólares por barril.

- Anthropic presentó en la víspera el folleto para su salida a Bolsa en EEUU y financiar su expansión en inteligencia artificial.

- Los inversores siguen pendientes de los resultados empresariales. Como apuntan los analistas de XTB, esta semana presentan sus cuentas compañías que representan el 36% de la capitalización del S&P 500 y "batir previsiones no será suficiente".

- Los bancos centrales serán los grandes protagonistas de la semana. La Reserva Federal de EEUU (Fed) anunciará su decisión sobre los tipos de interés del miércoles y el jueves será el turno del Banco Central Europeo (BCE).

- En el mercado de divisas, el euro vuelve a colocarse por debajo de los 1,12 dólares por euro tras varias sesiones en las que no ha sido capaz de alejarse de ellos.

- El precio de la onza de oro sigue con su particular lucha con los 4.000 dólares tras haberlos perdido el pasado viernes.

- El bitcóin se coloca por debajo de los 80.000 dólares y presiona a su resistencia clave que se encuentra en los 79.132 dólares.

  1. Eduardo Bolinches

    Tremenda lucha por recuperar los 19.000 puntos

    Interesante lucha por recuperar los 19.000 puntos en la que Ferrovial con su subida del 8,50% está ayudando, pero de momento sin mucho éxito.

  2. Eduardo Bolinches

    Ferrovial abre con subidas superiores al 8%

    Finamente ha podido abrir en los 49 euros tras el comunicado a la CNMV sobre el acuerdo con el Departamento de Transportes de Tennessee y su proyecto aceptado.

  3. Eduardo Bolinches

    Así abre el Ibex 35

  4. Eduardo Bolinches

    El jefe del Estado Mayor General de Irán inspecciona la preparación de la costa sur de Ormuz

    Las declaraciones sobre el control militar del Estrecho de Ormuz y las restricciones al tránsito de buques vuelven a generar una presión alcista en el precio del petróleo crudo Brent y WTI.

  5. Eduardo Bolinches

    Niveles operativos de los valores del Ibex 35

    Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.

  6. Eduardo Bolinches

    Las acciones de Japón y Corea del Sur terminan al alza

    El KOSPI de Corea del Sur cierra con un aumento de 168,88 puntos, o 3,09% en los 5.638,35 con SK Hynix subiendo alrededor del 5% y Samsung Electronics alrededor del 4%.

    El Nikkei 225 de Japón cierra con un aumento de 1.078,72 puntos, o 1,73% en los 63.268,37, liderado por las acciones relacionadas con chips.

  7. Eduardo Bolinches

    Caídas importantes en el índice Sci-Tech Innovation 50

    El índice retrocedió más de un 3% con descensos superiores al 7% en Ninebot y Shengmei Shanghai, presionando al mercado chino y fortaleciendo al dólar frente al yuan.

  8. Eduardo Bolinches

    Ventas del iPhone 18 Pro en China impulsan resultados de Apple

    Las ventas de la serie iPhone 18 Pro en el mercado chino crecieron un 29% interanual, consolidándose como el mayor aumento registrado debido a la oferta y precios competitivos, lo que se espera que se favorezca la cotización de Apple.

  9. Eduardo Bolinches

    Claves para la sesión de hoy