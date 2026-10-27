Ibex 35, la Bolsa en directo hoy | El Ibex 35 duda e intenta escapar del rojo de Europa para mantener los 19.000 puntos

- El Ibex 35 abre la sesión con muchas dudas y se mantiene prácticamente plano tras el toque de campana. El selectivo avanza un leve 0,06%, hasta los 19.045,59 puntos e intenta no perder la cota de los 19.000 enteros.

- Las principales bolsas europeas amanecen teñidas de rojo. El Dax alemán cae un 0,14%; el Cac francés, un 0,34%; el FTSE 100 británico, un 0,96% y el FTSE Mib italiano, un 0,32%.

- Los futuros de Wall Street anticipan una apertura bajista del parqué neoyorquino. Las caídas llegan al 0,4%

- El precio del barril de petróleo Brent, el petróleo de referencia en Europa, continúa muy tensionado. El crudo europeo sube un 0,3% y cotiza por encima de los 116 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate (WTI) tampoco da tregua. El crudo de Texas sube un 0,5% y supera los 102 dólares por barril.

- Anthropic presentó en la víspera el folleto para su salida a Bolsa en EEUU y financiar su expansión en inteligencia artificial.

- Los inversores siguen pendientes de los resultados empresariales. Como apuntan los analistas de XTB, esta semana presentan sus cuentas compañías que representan el 36% de la capitalización del S&P 500 y "batir previsiones no será suficiente".

- Los bancos centrales serán los grandes protagonistas de la semana. La Reserva Federal de EEUU (Fed) anunciará su decisión sobre los tipos de interés del miércoles y el jueves será el turno del Banco Central Europeo (BCE).

- En el mercado de divisas, el euro vuelve a colocarse por debajo de los 1,12 dólares por euro tras varias sesiones en las que no ha sido capaz de alejarse de ellos.

- El precio de la onza de oro sigue con su particular lucha con los 4.000 dólares tras haberlos perdido el pasado viernes.

- El bitcóin se coloca por debajo de los 80.000 dólares y presiona a su resistencia clave que se encuentra en los 79.132 dólares.