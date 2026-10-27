Ibex 35, la Bolsa en directo hoy | El Ibex 35 duda e intenta escapar del rojo de Europa para mantener los 19.000 puntos
Este martes comienza la reunión de la Reserva Federal de EEUU y el 28 de octubre se conocerá la decisión sobre los tipos
LAS CLAVES
- El Ibex 35 abre la sesión con muchas dudas y se mantiene prácticamente plano tras el toque de campana. El selectivo avanza un leve 0,06%, hasta los 19.045,59 puntos e intenta no perder la cota de los 19.000 enteros.
- Las principales bolsas europeas amanecen teñidas de rojo. El Dax alemán cae un 0,14%; el Cac francés, un 0,34%; el FTSE 100 británico, un 0,96% y el FTSE Mib italiano, un 0,32%.
- Los futuros de Wall Street anticipan una apertura bajista del parqué neoyorquino. Las caídas llegan al 0,4%
- El precio del barril de petróleo Brent, el petróleo de referencia en Europa, continúa muy tensionado. El crudo europeo sube un 0,3% y cotiza por encima de los 116 dólares por barril.
- El West Texas Intermediate (WTI) tampoco da tregua. El crudo de Texas sube un 0,5% y supera los 102 dólares por barril.
- Anthropic presentó en la víspera el folleto para su salida a Bolsa en EEUU y financiar su expansión en inteligencia artificial.
- Los inversores siguen pendientes de los resultados empresariales. Como apuntan los analistas de XTB, esta semana presentan sus cuentas compañías que representan el 36% de la capitalización del S&P 500 y "batir previsiones no será suficiente".
- Los bancos centrales serán los grandes protagonistas de la semana. La Reserva Federal de EEUU (Fed) anunciará su decisión sobre los tipos de interés del miércoles y el jueves será el turno del Banco Central Europeo (BCE).
- En el mercado de divisas, el euro vuelve a colocarse por debajo de los 1,12 dólares por euro tras varias sesiones en las que no ha sido capaz de alejarse de ellos.
- El precio de la onza de oro sigue con su particular lucha con los 4.000 dólares tras haberlos perdido el pasado viernes.
- El bitcóin se coloca por debajo de los 80.000 dólares y presiona a su resistencia clave que se encuentra en los 79.132 dólares.
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Tremenda lucha por recuperar los 19.000 puntos
Interesante lucha por recuperar los 19.000 puntos en la que Ferrovial con su subida del 8,50% está ayudando, pero de momento sin mucho éxito.
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Ferrovial abre con subidas superiores al 8%
Finamente ha podido abrir en los 49 euros tras el comunicado a la CNMV sobre el acuerdo con el Departamento de Transportes de Tennessee y su proyecto aceptado.
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Así abre el Ibex 35
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El jefe del Estado Mayor General de Irán inspecciona la preparación de la costa sur de Ormuz
Las declaraciones sobre el control militar del Estrecho de Ormuz y las restricciones al tránsito de buques vuelven a generar una presión alcista en el precio del petróleo crudo Brent y WTI.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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Las acciones de Japón y Corea del Sur terminan al alza
El KOSPI de Corea del Sur cierra con un aumento de 168,88 puntos, o 3,09% en los 5.638,35 con SK Hynix subiendo alrededor del 5% y Samsung Electronics alrededor del 4%.
El Nikkei 225 de Japón cierra con un aumento de 1.078,72 puntos, o 1,73% en los 63.268,37, liderado por las acciones relacionadas con chips.
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Caídas importantes en el índice Sci-Tech Innovation 50
El índice retrocedió más de un 3% con descensos superiores al 7% en Ninebot y Shengmei Shanghai, presionando al mercado chino y fortaleciendo al dólar frente al yuan.
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Ventas del iPhone 18 Pro en China impulsan resultados de Apple
Las ventas de la serie iPhone 18 Pro en el mercado chino crecieron un 29% interanual, consolidándose como el mayor aumento registrado debido a la oferta y precios competitivos, lo que se espera que se favorezca la cotización de Apple.
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Claves para la sesión de hoy