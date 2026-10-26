Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 buscará la reconquista de los 19.000 puntos
Recuperar los 19.000 puntos evitaría una salida del actual rango de contratación por la parte inferior.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión del pasado viernes con una subida del 0,40% hasta los 18.989,9 puntos tras haber marcado un nuevo mínimo y amenazar con perder los 18.800 puntos.
- En Wall Street tuvimos una sesión bastante plana mientras nos encontramos en otra semana clave de resultados empresariales y la cita con la Fed.
- El precio del barril de petróleo Brent, el petróleo de referencia en Europa, se relaja aunque continúa muy alto por encima de los 114 dólares por barril.
- En el mercado de divisas, el euro continúa peleando sin éxito por despegarse de la zona de los 1,12 dólares por euro en una semana clave con cita con la Fed y el BCE.
- El precio de la onza de oro reconquista los 4.000 dólares tras haberlos perdido el pasado viernes.
- El bitcóin intenta reaccionar al alza para evitar alejarse de la zona de máximos y de su media móvil de medio plazo que pasa por los 81.800 dólares.
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Zelenskiy propone una prórroga de 90 días de la ley marcial y la movilización general en Ucrania
El presidente ucraniano Zelenskiy presenta un proyecto de ley a la Rada Suprema para extender la ley marcial y la movilización general por 90 días, hasta el 28 de enero de 2027.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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Es posible que el BCE no pueda evitar hablar de Francia
El analista de Citigroup, Jamie Searle, dice que el BCE preferiría no hablar de Francia en su próxima reunión de política monetaria, pero puede considerar que el tema es inevitable. El BCE puede recordar a los mercados que tiene herramientas de respaldo condicionales, pero es poco probable que fomente la intervención en los mercados franceses.
Se espera que la volatilidad de los bonos franceses domine la conferencia de prensa de Lagarde el jueves después de semanas de fuertes ventas, ya que los mercados dudan que el gobierno francés pueda reducir el déficit presupuestario al 5% del PIB para 2027, particularmente después de las recientes protestas violentas.
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Samsung y SK Hynix producirán en masa HBM4 de 8 capas para NVIDIA en el segundo trimestre del próximo año
ZDNet Korea informó que Samsung Electronics y SK Hynix han programado la producción en masa y los envíos de HBM4 de 8 capas para NVIDIA alrededor del segundo trimestre del próximo año.
Una fuente de la industria dijo que NVIDIA planea equipar los sistemas a escala de rack Rubin Ultra NVL con HBM4 de 8 capas mientras que el HBM4 de 12 capas sigue siendo la prioridad este año, la fuente espera que la proporción de HBM4 de 8 capas aumente considerablemente a partir de mediados del próximo año.
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Los préstamos a mediano y largo plazo a los sectores relacionados con la potencia informática superan los 100.000 millones de yuanes en lo que va de año
La sucursal del Banco Popular de China en Shenzhen dice que, a finales de septiembre de 2026, los préstamos a mediano y largo plazo para transmisión de información, software y servicios de TI aumentaron en más de 100.000 millones de yuanes en lo que va del año, lo que representa más del 30% del crecimiento de los préstamos MLT de la ciudad.
Cuatro sectores estrechamente vinculados a la construcción de potencia informática. La fabricación de ordenadores, comunicaciones y otros equipos electrónicos, junto con la fabricación de equipos especiales y generales; y la producción y suministro de electricidad y calor también registraron aumentos de préstamos MLT hasta la fecha por encima de los 100.000 millones de yuanes, brindando apoyo financiero para mejoras de la industria relacionada con la IA.
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Claves para la sesión de hoy