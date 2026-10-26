Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 buscará la reconquista de los 19.000 puntos

- El Ibex 35 cerró la sesión del pasado viernes con una subida del 0,40% hasta los 18.989,9 puntos tras haber marcado un nuevo mínimo y amenazar con perder los 18.800 puntos.

- En Wall Street tuvimos una sesión bastante plana mientras nos encontramos en otra semana clave de resultados empresariales y la cita con la Fed.

- El precio del barril de petróleo Brent, el petróleo de referencia en Europa, se relaja aunque continúa muy alto por encima de los 114 dólares por barril.

- En el mercado de divisas, el euro continúa peleando sin éxito por despegarse de la zona de los 1,12 dólares por euro en una semana clave con cita con la Fed y el BCE.

- El precio de la onza de oro reconquista los 4.000 dólares tras haberlos perdido el pasado viernes.

- El bitcóin intenta reaccionar al alza para evitar alejarse de la zona de máximos y de su media móvil de medio plazo que pasa por los 81.800 dólares.