Banco Santander continúa debilitando su aspecto técnico y abre un peligroso hueco a la baja

El giro político en Brasil aumenta el riesgo de mayor intervención estatal y volatilidad del real, lo que puede reducir los beneficios recurrentes que Santander obtiene en la región y afectar sus resultados en euros por efecto divisa.

¿Cómo afecta la situación política en Brasil a las perspectivas de Banco Santander en su negocio internacional?

El valor necesitaría recuperar y consolidar la zona de control en 11,60 euros, preferiblemente confirmada por dos cierres diarios consecutivos o uno semanal, para dibujar una figura de vuelta y superar resistencias relevantes.

Tras un ejercicio previo con subidas superiores al 130%, el valor topó en máximos intradía cerca de 13,12 euros y desde ahí inició una fase correctiva que rompió la directriz alcista y soportes clave acumulando mayor volumen vendedor.

Lo ocurrido (pérdida de 11,48 y vulneración de medias) ya abrió un tramo de ajuste; si se confirma el cierre por debajo de 10,78 euros, es probable que el precio se dirija al siguiente soporte en 10,45 euros. Además, una quiebra persistente de esos niveles podría acelerar la corrección y aumentar la probabilidad de ejecución de stops entre inversores minoristas e institucionales.

¿Qué consecuencias tiene para los accionistas de Banco Santander perder el soporte de 11,48 y cerrar por debajo de 10,78 euros?

Porque la acción ha perforado su directriz alcista y las tres medias móviles representativas, lo que ha desencadenado ventas y un aumento del volumen; ese movimiento técnico generó el hueco bajista que amenaza el soporte de 11 euros.

La cautela de los inversores ante el resultado electoral en Brasil añade incertidumbre debido al elevado peso que este mercado tiene en sus beneficios.

El valor cotiza en torno al nivel crítico de los 11 euros, con el riesgo de acelerar sus pérdidas hacia los 10,45 euros si confirma cierres por debajo de 10,78.

La acción acumula una caída superior al 11% en octubre, perdiendo sus medias móviles de corto, medio y largo plazo tras alcanzar máximos en agosto.

Banco Santander sufre un importante deterioro técnico al perder soportes clave y abrir con un peligroso hueco a la baja en la sesión.

Los mercados inician una semana clave marcada por los resultados de las grandes tecnológicas, las reuniones de tipos del BCE y la Fed, y la proximidad de las elecciones en EEUU, en un contexto de subidas en los bonos estadounidenses y estabilización del precio del petróleo.

Por su parte, el Ibex 35 buscará hoy no alejarse demasiado de la cota psicológica de los 19.000 puntos en la sesión, aunque no parece una tarea sencilla. Si analizamos el comportamiento de las diferentes cotizadas que componen el selectivo español, sobresalen y acaparan gran parte de la atención las acciones de Banco Santander.

En el plano geopolítico y de mercado, la reciente y ajustada victoria de Lula da Silva en Brasil —frente al avance del sector conservador de los Bolsonaro— ha sido acogida con cierta cautela o recelo por los inversores internacionales.

Hay que recordar que para grandes multinacionales españolas como Telefónica, Mapfre o el propio Banco Santander, el gigante sudamericano representa uno de los mercados más relevantes a nivel global, donde concentran una parte muy sustancial de su beneficio neto recurrente.

Este giro político abre interrogantes sobre un posible mayor intervencionismo estatal, lo cual podría acabar afectando de manera directa a los resultados financieros de estas cotizadas en la región, a lo que además habría que sumar el impacto negativo inherente por el efecto divisa ante la fluctuación del real brasileño.

Si analizamos los títulos del Banco Santander bajo el punto de vista del análisis técnico, observamos un valor que, en el medio y largo plazo, venía dibujando una estructura impecable de mínimos y máximos crecientes.

Esta tendencia propulsó el precio de su cotización desde los inicios de dicho ciclo alcista —cuando cotizaba de forma aproximada alrededor de los 4 euros por acción— hasta alcanzar sus máximos históricos en formato intradía durante el pasado mes de agosto, situándose en la zona de los 13,12 euros.

Sin embargo, fue precisamente en ese nivel de máximos cuando se produjo el comienzo de una intensa fase correctiva que ha llevado a la entidad a acometer incluso un cambio en su tendencia principal.

Durante este proceso de corrección, el valor ha llegado a perforar a la baja la directriz alcista de largo plazo que podíamos proyectar desde los 4,50 euros, niveles tocados en abril de 2025. Con la posterior pérdida de la zona de los 11,95 euros, se abrió la semana pasada el pistoletazo de salida a un nuevo tramo de ajuste correctivo que mantiene su total vigencia en el momento actual.

Evolución de las acciones de Banco Santander Eduardo Bolinches TradingView

Conviene recordar, además, que Banco Santander venía de firmar un ejercicio anterior extraordinario, con avances superiores al 130% en el precio de su cotización. No obstante, este año 2026 no está siendo especialmente positivo para los títulos de la compañía, que apenas ven incrementados sus avances anuales en un 9,65%.

Pero el dato que genera mayor inquietud es su gráfico mensual, ya durante este mes de octubre, el valor se deja más del 11% de su capitalización bursátil, desplegando una vela mensual bajista bastante preocupante.

En el muy corto plazo, el diagnóstico técnico empeora al constatar que el Santander se sitúa holgadamente por debajo de sus tres medias móviles más representativas (corto, medio y largo plazo). De hecho, esta última —la de largo plazo— ha sido vulnerada a la baja en la sesión de hoy, mostrando síntomas inequívocos de una severa debilidad.

Además, el valor ha abierto la jornada con un importante hueco bajista que pone seriamente en peligro el soporte clave de los 11 euros, un nivel que se corresponde con un retroceso proporcional de Fibonacci muy relevante, concretamente el 50% de todo el tramo previo.

Dicho de otro modo: si la cotización no recupera esta zona de forma rápida, el riesgo de que la sangría bajista continúe y se acelere es muy elevado.

Así pues, con este escenario complejo sobre la mesa, podemos concluir que Banco Santander presenta un patrón técnico muy claro de distribución y corrección a corto plazo, habiendo claudicado en niveles de soporte críticos. Hablamos de la pérdida de los 11,48 euros, la media móvil situada en los 11,23 euros y, de forma muy especial, la barrera psicológica y técnica de los 11 euros.

A esto se suma un incremento notable en el volumen de negociación, que coincide de pleno con esta última fase de caídas abruptas. Como única nota positiva, cabe destacar que los osciladores de mercado reflejan unos niveles de sobreventa ya muy elevados, lo cual debería propiciar, por pura estadística, es decir, un posible freno temporal de las caídas, al menos en el corto plazo.

Por todo ello, si ya disponemos de títulos de Banco Santander en cartera, deberemos vigilar que el valor logre recuperar y consolidar los 11 euros. Un cierre diario por debajo de los mínimos marcados en la jornada de hoy —es decir, perforar los 10,78 euros— nos abocaría de forma directa hacia la zona de los 10,45 euros, donde se localiza el siguiente soporte horizontal de cierta importancia.

Por el contrario, para volver a generar señales de compra, el valor necesitaría recuperar el soporte y la zona de control de los 11,60 euros, confirmándolo mediante dos cierres diarios consecutivos o, en su defecto, uno semanal.

Solo en ese momento se dibujaría una figura de vuelta interesante, se superarían resistencias de calado y la entidad volvería a mostrar una cara atractiva para los inversores; mientras tanto, su gráfico técnico permanece seriamente dañado.