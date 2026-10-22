Meta se desploma un 7% en bolsa tras presentar resultados y ser condenada a pagar una multa de 22.300 millones

Lo ya sucedido implica pagos millonarios que reducen recursos para producto y seguridad; en el futuro, la multa puede empujar a Meta a cambiar prácticas de privacidad que modifiquen la segmentación publicitaria y, por tanto, sus ingresos publicitarios.

¿Cómo puede afectar la sentencia de Nuevo México a los usuarios y al negocio publicitario de Meta?

La dirección, representada por la CFO Susan Li, defiende que las inversiones en IA impulsarán el crecimiento futuro; los críticos señalan que los retornos no son visibles aún y que los reveses judiciales aumentan el riesgo financiero y reputacional.

¿Qué partes han defendido a Meta y qué críticas han recibido tras los resultados y la multa?

Los costes totales aumentaron un 68% y el gasto en I+D subió un 32%, lo que elevó el gasto operativo aunque la empresa registró un fuerte beneficio neto por otros factores. Esa mecánica explica la caída del beneficio operativo y las preocupaciones del mercado.

¿Cómo han afectado los costes y la inversión en IA a las cuentas del tercer trimestre de Meta?

La sanción supone un coste contable muy elevado y agrava la percepción de riesgo legal sobre Meta; ya ha sumado provisiones y cargos que reducen el beneficio operativo disponible para inversiones.

Porque, pese al beneficio neto récord, los inversores reaccionaron a unos costes que subieron mucho y a dudas sobre el retorno de las fuertes inversiones en inteligencia artificial. Además, la compañía anunció mayores previsiones de gasto de capital que incrementan la incertidumbre.

Meta ha elevado sus previsiones de gasto de capital hasta los 145.000 millones de dólares e incluye un cargo extraordinario de 9.890 millones para resolver demandas por el diseño adictivo de sus redes.

La tecnológica ha sido condenada a pagar 25.000 millones de dólares en Nuevo México por violar las leyes de protección de datos tras el escándalo de Cambridge Analytica.

El aumento del 68% en los costes totales y las fuertes inversiones en inteligencia artificial han generado dudas entre los inversores sobre la rentabilidad futura de la compañía.

Las acciones de Meta se desploman un 7% en la Bolsa de Nueva York a pesar de haber registrado un beneficio neto de 9.860 millones de dólares en el tercer trimestre, un 264% más.

Meta, la compañía propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, se hundía este jueves hasta un 7% en la Bolsa de Nueva York. Los títulos del gigante tecnológico sufrían en la sesión consecutiva a la presentación de los resultados de la compañía.

El gigante tecnológico no lograba convencer a los inversores pese a anotarse un beneficio neto de 9.860 millones de dólares (8.803 millones de euros) en el tercer trimestre, lo que supone un incremento del 264% respecto al mismo periodo de hace un año.

A las dudas sobre el futuro de la tecnológica se unía la sentencia que condenó en la víspera a Meta a pagar 25.000 millones de dólares (22.278 millones de euros) por el estado de Nuevo México (EEUU) tras el escándalo de Cambridge Analytica.

Resultados

La tecnológica presentó resultados del tercer trimestre después del cierre del mercado de este miércoles. La compañía registró un beneficio neto de 9.860 millones de dólares (8.803 millones de euros), un incremento del 264% respecto al mismo periodo de hace un año.

Los ingresos de Meta sumaron 64.601 millones de dólares (57.671 millones de euros), un 26% más que hace doce meses; mientras que el beneficio operativo alcanzó los 12.988 millones de dólares (11.594 millones de euros), un 36% menos.

Igualmente, los costes totales aumentaron un 68% entre julio y septiembre y, en concreto, los gastos en investigación y desarrollo avanzaron un 32%, achacados a las fuertes inversiones en inteligencia artificial.

De esta manera, Meta ha revisado al alza sus previsiones para el gasto de capital hasta un rango de 135.000 a 145.000 millones de dólares (de 120.000 a 130.000 millones de euros).

"De cara al futuro, si bien no ofrecemos una previsión de ingresos para todo el año 2027, los beneficios que nuestras inversiones en IA están aportando al negocio principal, combinados con las oportunidades emergentes derivadas de los avances en los modelos y los lanzamientos de productos, nos posicionan para mantener un sólido crecimiento general de los ingresos a lo largo de 2027", ha afirmado la directora financiera de Meta, Susan Li.

A su vez, los costes han contabilizado un cargo por valor de 9.890 millones de dólares (8.827 millones de euros) como parte del acuerdo del pago de 18.000 millones de dólares (16.066 millones de euros) al que llegó con un grupo de fiscales para acabar con el proceso judicial en el que estaba envuelta Meta por el diseño adictivo de las redes sociales.

Multa histórica

A esto se suma la nueva sanción conocida apenas horas antes de hacerse públicas las cuentas trimestrales. La tecnológica tendrá que pagar 25.000 millones de dólares (22.278 millones de euros) por un caso sobre protección de datos abierto tras el escándalo de Cambridge Analytica, que salpicó a la empresa hace casi una década.

El magistrado Francis Mathew ha considerado probado que Meta violó la ley neomexicana de protección de datos más de 43 millones de veces, lo que conlleva, en principio, una penalización de 5.000 dólares (4.456 millones de euros) por transgresión.

Los inversores han castigado a la empresa en el mercado bursátil ante las dudas sobre sus elevadas inversiones en IA, mientras todavía no registra grandes beneficios al respecto; al tiempo que los reveses judiciales de Meta lastran su crecimiento.