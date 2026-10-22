Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 cae un 1,5% y arriesga los 19.000 por Bankinter (-4%) y el resto de la banca
Los primeros resultados del sector bancario no han sido bien recibidos por los inversores.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cae un 1,21%, hasta los 19.089,97 puntos, en la apertura de la sesión de este jueves.
- Bankinter se ha anotado un beneficio neto de 901 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, un 11% más que en el mismo periodo del año anterior. Sus resultados no convencen a los inversores y sus títulos caen más de un 4% en la Bolsa de Madrid, arrastrando al resto de sector bancario del Ibex.
- Las principales bolsas europeas amanecen teñidas de rojo. El Dax alemán cae un 0,83%; el Cac francés, un 1,04%; el FTSE 100 británico, un 0,72% y el FTSE Mib italiano, un 1,21%.
- Los futuros de Wall Street anticipan una apertura de la sesión negativa en el parqué neoyorquino. Los del Nasdaq son los que más sufren y se deja un 1,6%.
- El precio del barril de petróleo Brent, el petróleo de referencia en Europa, continúa subiendo y supera los 111 dólares por barril tras subir un 2%.
- El West Texas Intermediate (WTI) también avanza y sube un 2,3%, hasta situarse al filo de los 100 dólares por barril.
- Sin grandes datos macro de referencia, los inversores siguen atentos a la temporada de resultados y al mercado de deuda.
- El interés del bono francés superó en la víspera el 5%. Lo hizo por primera vez desde 2002. Este jueves vuelve a repuntar y se paga por encima de dicho nivel, arrastrando al alza al resto de títulos de deuda europeos.
- En el mercado de divisas, el euro continúa peleando por despegarse de la zona de los 1,12 dólares por euro.
- El precio de la onza de oro falla en su reacción y ataque a los 4.123 dólares y vuelve a colocarse por debajo de los 4.100 dólares.
- El bitcóin no puede con la zona de resistencias de los 83.000 dólares y anula las subidas del día de ayer.
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El selectivo español se acerca rápidamente a los 19.000 puntos
Las ventas continúan en el Ibex 35 y ya cae un 1,5%.
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Las ventas van a más en el selectivo español
Caídas del 1,32% para el selectivo español que sufre la presión de las caídas de los valores bancarios con Bankinter (-4,10%) a la cabeza.
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Así abre el Ibex 35
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Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
Aquí tienen el detalle de mi cartera de acciones para la sesión de hoy.
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El tráfico en el Canal de Panamá alcanza un récord tras el cierre del Estrecho de Ormuz
La Autoridad del Canal de Panamá dijo el pasado martes que la carga que transita por el canal alcanzó un récord en el último año fiscal después de que el Estrecho de Ormuz se cerrara en medio de los combates en Medio Oriente. El canal, que maneja alrededor del 5% del comercio marítimo mundial, registró casi 14.000 tránsitos de buques entre octubre y septiembre y transportó 521 millones de toneladas de carga, superando el récord anterior del año fiscal 2022 de 518 millones de toneladas.
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Las acciones de Japón y Corea del Sur cierran a la baja
El KOSPI de Corea del Sur cierra con un descenso de 201,9 puntos (-3,52%) en los 5.533,76 puntos con SK Hynix cayendo un 5,48% y Samsung Electronics un 4,02%.
El Nikkei 225 de Japón cierra con una caída de 1.713,40 puntos (-2,65%) en los 62.907,84 puntos.
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Aumentan las preocupaciones sobre la inversión en IA
Los crecientes costos de endeudamiento y las dudas de los inversores sobre la sostenibilidad de la inversión en IA a gran escala han aumentado el riesgo de que el valor de mercado del Grupo SoftBank pueda caer aproximadamente a la mitad desde su máximo de junio. Las acciones caen un 6,7% este jueves, dejándolas aproximadamente un 50% por debajo del máximo histórico del 2 de junio.
Las ganancias tecnológicas estadounidenses no logran calmar las preocupaciones de los inversores. Los bonos del proveedor estadounidense de nube CoreWeave cayeron a niveles que indican estrés crediticio, resaltando el riesgo de financiación de la industria y amplificando los temores sobre el gasto global en IA.
Kazuyuki Muramatsu, jefe de inversiones de Nagomi Capital, dijo que el alto apalancamiento de SoftBank y los crecientes costos de endeudamiento magnifican su vulnerabilidad. Si el sentimiento del mercado sobre el crecimiento de la IA se vuelve más pesimista, Vision Fund podría enfrentar pérdidas de valoración y SoftBank podría pagar primas más altas en futuras recaudaciones de fondos.
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Las importaciones de petróleo de la India en septiembre en Oriente Medio repuntan a los niveles anteriores a la guerra
Los datos de seguimiento de buques muestran que las importaciones de crudo de septiembre de la India desde Oriente Medio aumentaron bruscamente a niveles anteriores a la guerra. En medio de una mayor competencia, las refinerías indias redujeron las compras de crudo ruso.
A medida que los productores y comerciantes de Oriente Medio impulsaron los envíos a través del Estrecho de Ormuz, las refinerías se apresuraron a entrar en el mercado spot, aliviando la escasez de suministro que había seguido al conflicto relacionado con Irán.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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El Niño actual podría alcanzar una intensidad sin precedentes
La Organización Meteorológica Mundial publicó ayer su Actualización Climática Estacional Global, diciendo que el actual fenómeno de El Niño podría alcanzar una intensidad sin precedentes. Prevé que las temperaturas de la superficie del mar tropical del Pacífico pueden ser de aproximadamente 3,8° C por encima de la media en noviembre de 2026-enero de 2027. El secretario general de la OMM, Shao Luo, dijo que la proyección está fuera del rango de gráficos monitoreados en los últimos 40 años.
Se espera que El Niño alcance su punto máximo a finales de este año, aunque los impactos podrían persistir más allá del pico.
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Resultados de Bankinter
Beneficios récord de 901 millones de euros en los primeros 9 meses del año, un 11% más que en el mismo periodo del año previo.
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Los intentos de hackeo tras la divulgación de la vulnerabilidad de PHP se disparan
El director ejecutivo de Cloudflare, Matthew Prince, dijo que la vulnerabilidad revelada en PHP, ampliamente utilizado en las páginas web, ha desencadenado millones de intentos de hackeos.
Cloudflare detectó miles de intentos en su red dentro de las 10 horas anteriores a la divulgación pública, aumentando a decenas de miles dentro de los 45 minutos posteriores a la publicación, cientos de miles dentro de las 2 horas y ahora llegando a millones. Los operadores de sitios web a nivel mundial han promulgado protecciones de emergencia desde la divulgación de ayer. Algunos sitios web gubernamentales en Europa y otros lugares han quedado en negro para protegerse mientras implementan medidas de seguridad adicionales.
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Caída generalizada en los índices bursátiles chinos
El índice ChiNext retrocede un 4,0%, el Shenzhen Composite un 2,9% y el Shanghai Composite un 1,5%, afectando a más de 4.800 acciones de clase A.
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Claves para la sesión de hoy