Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 cae un 1,5% y arriesga los 19.000 por Bankinter (-4%) y el resto de la banca

- El Ibex 35 cae un 1,21%, hasta los 19.089,97 puntos, en la apertura de la sesión de este jueves.

- Bankinter se ha anotado un beneficio neto de 901 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, un 11% más que en el mismo periodo del año anterior. Sus resultados no convencen a los inversores y sus títulos caen más de un 4% en la Bolsa de Madrid, arrastrando al resto de sector bancario del Ibex.

- Las principales bolsas europeas amanecen teñidas de rojo. El Dax alemán cae un 0,83%; el Cac francés, un 1,04%; el FTSE 100 británico, un 0,72% y el FTSE Mib italiano, un 1,21%.

- Los futuros de Wall Street anticipan una apertura de la sesión negativa en el parqué neoyorquino. Los del Nasdaq son los que más sufren y se deja un 1,6%.

- El precio del barril de petróleo Brent, el petróleo de referencia en Europa, continúa subiendo y supera los 111 dólares por barril tras subir un 2%.

- El West Texas Intermediate (WTI) también avanza y sube un 2,3%, hasta situarse al filo de los 100 dólares por barril.

- Sin grandes datos macro de referencia, los inversores siguen atentos a la temporada de resultados y al mercado de deuda.

- El interés del bono francés superó en la víspera el 5%. Lo hizo por primera vez desde 2002. Este jueves vuelve a repuntar y se paga por encima de dicho nivel, arrastrando al alza al resto de títulos de deuda europeos.

- En el mercado de divisas, el euro continúa peleando por despegarse de la zona de los 1,12 dólares por euro.

- El precio de la onza de oro falla en su reacción y ataque a los 4.123 dólares y vuelve a colocarse por debajo de los 4.100 dólares.

- El bitcóin no puede con la zona de resistencias de los 83.000 dólares y anula las subidas del día de ayer.