Bankinter reacciona con caídas a sus resultados y compromete la media de 200 sesiones

El banco tendría que recuperar con claridad los 15,38 euros alcanzados en la sesión de ayer y superar resistencias inmediatas; solo entonces el riesgo de corrección mayor se reduciría y aparecerían señales de entrada desde el lado técnico.

¿Qué tendría que ocurrir para que Bankinter vuelva a ser una señal de compra técnica?

Los niveles clave son la media de 200 sesiones (aprox. 14,76 euros), el soporte horizontal en 14,67 euros y luego 14,30 euros; si esos fallan, el siguiente objetivo bajista es cerrar el hueco alcista en 13,77 euros.

Desde noviembre de 2024 la acción subió desde 6,50 hasta máximos cercanos a 17 por una secuencia de máximos y mínimos crecientes; desde esos máximos se inició una potente corrección que ha ido rompiendo soportes clave hasta la pérdida de la media de 200 sesiones.

Ya ocurrido: la perforación debilita la tendencia alcista y ha abierto un hueco bajista que pone en riesgo soportes; podría provocar mayores ventas técnicas. Posible: si no recupera 14,76, la caída podría extenderse hacia 14,30 y luego 13,77 euros.

¿Qué consecuencias tiene para un accionista que Bankinter pierda la media de 200 sesiones en torno a 14,76 euros?

Porque los inversores esperaban cifras superiores y temen que las altas inversiones en inteligencia artificial y el encarecimiento del petróleo pesen sobre la rentabilidad futura; esa falta de entusiasmo ha provocado ventas inmediatas pese al beneficio.

Los analistas recomiendan cautela y vigilar la recuperación de los 14,76 euros para evitar caídas hacia la zona de los 14,30 u 13,77 euros.

Desde los máximos históricos rozando los 17 euros alcanzados en verano, la entidad ha iniciado una fase de corrección acumulando caídas relevantes.

La cotización del banco perfora a la baja la media móvil de 200 sesiones y pone en riesgo el soporte crucial de los 14,67 euros.

Bankinter logra un beneficio neto récord de 901 millones de euros hasta septiembre, un 11% más interanual, pero sus acciones caen con fuerza tras la acogida del mercado.

Las dudas sobre la rentabilidad de las elevadas inversiones en inteligencia artificial están pasando factura a la renta variable, donde las cuentas de las megacapitalizadas no han logrado infundir confianza. Esta tensión se traslada también al mercado energético, donde el encarecimiento del barril de petróleo ha terminado de alimentar la prudencia en las Bolsas.

Por su parte, el Ibex 35, que cerró la sesión anterior con subidas del 1,21%, esperará a los resultados de la banca para poder atacar resistencias. Entre las cotizadas que forman parte del selectivo español, destaca el comportamiento de las acciones del sector financiero y, de forma muy particular, de las acciones de Bankinter.

En el plano fundamental, Bankinter ha registrado récords financieros al obtener un beneficio neto de 901 millones de euros entre enero y septiembre, lo que supone un incremento interanual del 11%. Esta cifra se alinea con las previsiones del mercado y ha impulsado su rentabilidad, alcanzando un ROE del 19,2% y un RoTE del 20,4%.

La entidad atribuye estos sólidos resultados al impulso de la actividad comercial, la diversificación de sus ingresos y una disciplina constante en la gestión del negocio. Según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esta combinación de crecimiento rentable y solidez financiera le permite continuar generando valor para sus accionistas en un entorno de mercado altamente exigente.

Sin embargo, parece que los inversores esperaban bastante más de esta cuenta de resultados, por lo que el valor cae con fuerza en los primeros compases de la jornada.

Si analizamos Bankinter desde el punto de vista técnico, debemos centrarnos en lo ocurrido desde noviembre de 2024, cuando la cotización se situaba en las inmediaciones de los 6,50 euros por título.

A partir de ese momento se desplegó una secuencia muy alcista, con una consecución de máximos y mínimos crecientes perfectamente dirigidos por su directriz alcista, lo que llevó a los títulos de Bankinter a alcanzar máximos históricos durante el pasado verano en zonas próximas a los 17 euros por acción.

Es precisamente desde esa zona de máximos donde las acciones del banco han iniciado una potente fase de corrección, perdiendo al cierre de la sesión de ayer más del 10% de su capitalización bursátil desde mediados de septiembre.

Evolución de las acciones de Bankinter Eduardo Bolinches TradingView

En el cómputo anual, y tras haber alcanzado una revalorización superior al 95% en 2025, Bankinter encara este 2026 con avances mucho más ligeros, situados en el 5,50%. Durante este proceso correctivo, Bankinter ha ido perdiendo varios soportes de relevancia, como fueron en su momento los 16,35 euros y la zona de los 15,50 euros.

Además, en la sesión de hoy está perforando la última de las medias móviles clave que le quedaba por perder: la media de 200 sesiones, un filtro de gran trascendencia para la tendencia del precio de sus acciones, situándose en estos momentos en torno a la zona de los 14,76 euros.

Ya en la sesión de ayer, Bankinter trató de reaccionar desde el nivel de los 15 euros por acción. Sin embargo, en la jornada de hoy y tras la presentación de sus resultados, el banco ha abierto un peligroso hueco a la baja que pone en riesgo el soporte horizontal de los 14,67 euros.

Este nivel corresponde al retroceso del 61,8% de Fibonacci de todo el último impulso alcista que arrancó en mayo de 2026 y culminó este verano con sus máximos históricos; se trata, por tanto, de niveles de soporte cruciales que, de no recuperarse rápidamente, implicarían una continuidad en el proceso correctivo actual.

Un hecho favorable para las acciones de Bankinter es que el índice sectorial bancario europeo se encuentra en plena zona de soporte, lo que en condiciones normales debería servir de catalizador para impulsar al sector. Pese a ello, tal y como hemos visto hoy, las cuentas de resultados no están siendo bien acogidas por el mercado, al menos en el caso del banco español.

Así pues, con este escenario técnico sobre la mesa, podemos concluir que si el valor no es capaz de recuperar la zona de los 14,76 euros en un breve espacio de tiempo, la caída podría llevarlo en primera instancia a buscar la zona de los 14,30 euros.

Si este nivel tampoco aguanta, la cotización podría ir incluso a cerrar el hueco alcista generado durante la sesión del pasado mes de junio, situado en la zona de los 13,77 euros.

Por tanto, si ya tenemos títulos de Bankinter en cartera, no deberíamos permitir que el valor pierda la zona de los 14,76 euros en dos cierres diarios consecutivos o en uno semanal, ya que en ese punto el proceso correctivo ganaría continuidad.

Por el contrario, si no tenemos acciones en cartera, el valor solo dará señales claras de entrada desde el lado técnico en la medida en que sea capaz de superar la zona de máximos alcanzada durante la sesión de ayer —es decir, rebasar con claridad los 15,38 euros—, alejando el riesgo de una corrección mayor. Mientras tanto, lo más prudente es mantenerse al margen.