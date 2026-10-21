Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 vuelve a salvar los 19.000 puntos e intentará despegarse de ellos hoy

- El Ibex 35 cerró la sesión de este martes con una subida del 0,28% hasta los 19.092,4 puntos y vuelve a salvar los 19.000 puntos.

- En Wall Street tuvimos otra sesión positiva y consigue neutralizar las caídas del viernes pasado con la excepción del Nasdaq tecnológico.

- El precio del barril de petróleo Brent, el petróleo de referencia en Europa, continúa tensionado. El crudo del mar del Norte se mantiene por encima de los 110 dólares por barril.

- En el mercado de divisas, el euro continúa peleando por despegarse de la zona de los 1,12 dólares por euro.

- El precio de la onza de oro intenta reaccionar al alza tras dos sesiones de correcciones para no perder el soporte de los 4.123 dólares.

- El bitcóin vuelve a reaccionar ante la media móvil de medio plazo y ahora pelea por reconquistar los 83.000 dólares.