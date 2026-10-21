Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 vuelve a salvar los 19.000 puntos e intentará despegarse de ellos hoy
Los precios del crudo siguen tensionados en plena campaña de resultados empresariales.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión de este martes con una subida del 0,28% hasta los 19.092,4 puntos y vuelve a salvar los 19.000 puntos.
- En Wall Street tuvimos otra sesión positiva y consigue neutralizar las caídas del viernes pasado con la excepción del Nasdaq tecnológico.
- El precio del barril de petróleo Brent, el petróleo de referencia en Europa, continúa tensionado. El crudo del mar del Norte se mantiene por encima de los 110 dólares por barril.
- En el mercado de divisas, el euro continúa peleando por despegarse de la zona de los 1,12 dólares por euro.
- El precio de la onza de oro intenta reaccionar al alza tras dos sesiones de correcciones para no perder el soporte de los 4.123 dólares.
- El bitcóin vuelve a reaccionar ante la media móvil de medio plazo y ahora pelea por reconquistar los 83.000 dólares.
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Recuperación en el sector de semiconductores chino
El sector de semiconductores de acciones A de China registra avances, con Minxin alcanzando el límite diario y alzas en Canrui Technology, Demingli, Lanqi Technology, Aiwei Electronics y Hengxuan Technology, impulsando al CSI300 y al SSE Composite.
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BP recibe un incremento en su precio objetivo
Berenberg eleva el precio objetivo de las acciones de BP desde los 650 peniques hasta los 715 lo que impulsará la confianza en el activo.
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Claves para la sesión de hoy