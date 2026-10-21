El bono de Francia a diez años toca el 5% por primera vez desde 2002 y su prima de riesgo sube hasta los 155 puntos básicos

La tensión contamina a la deuda europea: el bono español a diez años supera el 4% y el 'bund' alemán roza el 3,42%.

Analistas advierten que los disturbios dificultan la aprobación de los Presupuestos y la aplicación de reformas para estabilizar las finanzas públicas.

La prima de riesgo de Francia se dispara hasta los 155 puntos básicos, registrando máximos no vistos desde noviembre de 2011.

El interés del bono francés a diez años alcanza el 5%, su nivel más alto desde 2002, impulsado por la tensión social y la incertidumbre fiscal.

El interés del bono soberano francés a diez años ha tocado este miércoles el 5%, una cota a la que no llegaba desde 2002. El rendimiento de los títulos de deuda refleja la preocupación de los inversores por la sostenilibidad de la deuda pública del país galo en medio de un clima de tensión tras los disturbios registrados durante el fin de semana.

El repunte de la rentabilidad de los títulos de deuda ha vuelto a ampliar al diferencial entre el interés de los bonos franceses y los bonos alemanes, es decir, la prima de riesgo. Este diferencial se disparaba hasta los 155 puntos básicos, máximos de noviembre de 2011, en plan crisis de la deuda soberana europea.

En este sentido, Benjamin Schroeder, estratega sénior de tipos de interés en ING Research, señalaba este martes que las protestas en el país galo refuerzan la preocupación de que cualquier futuro Gobierno tenga dificultades para implementar las reformas necesarias para estabilizar las finanzas públicas.

Al mismo tiempo, explicaba que el Banco Central Europeo (BCE) "tiene las manos atadas" debido a que los precios de la energía siguen presionando la inflación y las perspectivas exigen seguir teniendo los tipos de interés alto e incluso realizar subidas adicionales del precio del dinero.

En cuanto al proceso para la aprobación de los Presupuestos de cara al próximo ejercicio, el experto consideraba que los partidos siguen más preocupados por posicionarse de cara a las elecciones que por abordar el problema fiscal.

De su lado, desde Morningstar DBRS advertían de que las protestas del pasado fin de semana en el país galo podrían complicar los ya difíciles esfuerzos de consolidación fiscal del Gobierno, aumentando el riesgo de parálisis política y prolongando la preocupación del mercado sobre la trayectoria fiscal de Francia.

"El riesgo más significativo reside en la posibilidad de que las tensiones sociales prolongadas limiten aún más la formulación de políticas, compliquen la aprobación de un presupuesto para 2027 acorde con los objetivos fiscales del Gobierno y aumenten el riesgo de que Francia no logre corregir sus desequilibrios fiscales", explicaba ayer Mehdi Fadli, vicepresidente sénior y director del sector de Calificaciones Soberanas Globales de Morningstar DBRS.

Contagio europeo

El repunte de las rentabilidades de los títulos de deuda franceses extendían la presión al resto de mercados de deuda europeos.

En el caso de España, el interés del bono soberano a diez años subía este miércoles más de un 1%, hasta mantenerse por encima del 4%, en el entorno de sus máximos desde 2011. La prima de riesgo españaola se situaba en los 65 puntos básicos.

El mercado italiano también sufría esta presión y su bono soberano al mismo vencimiento avanzaba hasta rozar una rentabilidad del 4,6%. El bund alemán avanzaba casi un 1% y subía hasta el 3,42%.