Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 sigue teniendo la resistencia de los 19.400 puntos como meta para esta semana
Los precios del petróleo corrigen discretamente tras haber cotizado por encima de los 110 dólares por barril.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión del pasado viernes con una subida del 0,77% hasta los 19.326,3 puntos con un proceso de liquidación del vencimiento del mes de octubre por medio y dejando pendiente el ataque a la resistencia de los 19.400 puntos para esta semana.
- En Wall Street tuvimos una sesión de claras correcciones que están siendo neutralizadas parcialmente con el rebote que estamos viendo en la sesión de hoy.
- El Brent, el petróleo de referencia en Europa, se relaja algo tras haber cotizado por encima de los 110 dólares por barril.
- En el mercado de divisas, el euro continúa peleando por despegarse de la zona de los 1,12 dólares por euro.
- El precio de la onza de oro está atrapado en un estrecho rango de contratación que tendrá que romper por la parte superior con cotizaciones por encima de los 4.227 dólares o por debajo de los 4.066 dólares.
- El bitcóin continúa con la pelea por escapar del rango de lateralidad en el que se encuentra con la resistencia en los 83.200 dólares.
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El estratega de UFJ Morgan Stanley dice que las preocupaciones fiscales podrían pesar sobre la demanda de la subasta de bonos japoneses
Un estratega de Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities dice que las preocupaciones fiscales pueden frenar la demanda para la subasta de JGB a 20 años de mañana martes. El Ministerio de Finanzas planea vender 700.000 millones de yenes en bonos gubernamentales a 20 años.
El estratega señaló el potencial de un gran aumento en el gasto del presupuesto final del año fiscal 2027 y la incertidumbre sobre el financiamiento de los recortes de impuestos al consumo propuestos, diciendo que podría persistir la cautela del mercado sobre una mayor emisión. Para compensar esto, se espera que una pausa en el aumento de los rendimientos soberanos mundiales respalde la demanda de los inversores.
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Esta semana, la oferta de bonos gubernamentales de la eurozona alcanzará un mínimo en lo que va de año
La oferta de bonos gubernamentales de la eurozona será muy escasa esta semana, y sólo Eslovaquia, Alemania y Finlandia realizarán subastas por un total de 3.000 millones de euros, la emisión semanal más pequeña en lo que va del año, dijo el analista del Deutsche Bank Rainer Guntermann.
Eslovaquia subastará 500 millones de euros este lunes en bonos con vencimiento en 2029, 2036, 2037 y 2051. Alemania subastará 1.000 millones de euros en bonos verdes el martes con vencimiento en 2029 y 2053 y Finlandia emitirá hasta 1.500 millones de euros en bonos con vencimiento en 2031 y 2036.
Por otra parte, Italia abre una suscripción minorista de bonos hoy y que se extenderá hasta el viernes.
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XTB dice que las protestas francesas podrían desestabilizar los mercados
La jefa de investigación de XTB, Catherine Brooks, ha advertido sobre el impacto que las protestas por los altos costos de vida en Francia ejercen en los mercados financieros. El análisis destaca que la inestabilidad social amplía el diferencial de rentabilidad de los bonos franceses (OAT) frente al Bund alemán, canalizando la volatilidad hacia una mayor presión sobre el euro.
Advirtió que si los disturbios continúan, aumentan el apoyo de la candidata antieuropea Marine Le Pen y por lo tanto el euro podría debilitarse aún más.
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El Ministerio de Finanzas de China llevará a cabo operaciones de apoyo a la creación de mercado de bonos en octubre
El Ministerio de Finanzas de China dijo que llevará a cabo operaciones de apoyo a la creación de mercado de bonos en octubre para impulsar la liquidez del mercado secundario y garantizar que la curva de rendimiento de la deuda pública refleje con mayor precisión la oferta y la demanda.
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Declaraciones del Secretario de Estado estadounidense sobre la guerra en Ucrania
Marcos Rubio dice en Uzbekistán que Ucrania y Rusia deberían esforzarse por poner fin a su conflicto y que la posición del presidente estadounidense es clara: quiere que cesen los combates.
Rubio, que llegó hoy a Samarcanda, se reunirá con altos funcionarios bajo el formato C5+1 que cubre a Estados Unidos y cinco estados exsoviéticos de mayoría musulmana: Uzbekistán, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán.
Advirtió que la guerra no produce beneficios y plantea riesgos de escalada y contagio regional, señalando escenarios como sabotaje fallido o drones desviados a países vecinos por interferencia de guerra electrónica.
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Nuevos ataques rusos a Ucrania
Las fuerzas rusas han atacado instalaciones militares e industriales, centros de datos y depósitos de misiles en Ucrania.
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Claves para la sesión de hoy