Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 sigue teniendo la resistencia de los 19.400 puntos como meta para esta semana

- El Ibex 35 cerró la sesión del pasado viernes con una subida del 0,77% hasta los 19.326,3 puntos con un proceso de liquidación del vencimiento del mes de octubre por medio y dejando pendiente el ataque a la resistencia de los 19.400 puntos para esta semana.

- En Wall Street tuvimos una sesión de claras correcciones que están siendo neutralizadas parcialmente con el rebote que estamos viendo en la sesión de hoy.

- El Brent, el petróleo de referencia en Europa, se relaja algo tras haber cotizado por encima de los 110 dólares por barril.

- En el mercado de divisas, el euro continúa peleando por despegarse de la zona de los 1,12 dólares por euro.

- El precio de la onza de oro está atrapado en un estrecho rango de contratación que tendrá que romper por la parte superior con cotizaciones por encima de los 4.227 dólares o por debajo de los 4.066 dólares.

- El bitcóin continúa con la pelea por escapar del rango de lateralidad en el que se encuentra con la resistencia en los 83.200 dólares.