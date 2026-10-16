Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se enfrenta a los 19.300 puntos para terminar la semana

- El Ibex 35 cerró la sesión de este jueves con una bajada del 0,28% hasta los 19.177,7 puntos y deja para la sesión de hoy, con el vencimiento del futuro del mes de octubre, el ataque a resistencias.

- En Wall Street tuvimos una sesión de subidas en la que lo más destacable fue el comportamiento del Nasdaq 100 que salva de nuevo el cierre por encima de la media móvil de medio plazo.

- El Brent, el petróleo de referencia en Europa, deja de corregir y se mantiene por encima de los 105 dólares por barril aunque no se aprecia de nuevo.

- En el mercado de divisas, el euro continúa con la lenta reacción alcista y ya cotiza establemente por encima de los 1,12 dólares por euro.

- El precio de la onza de oro reconquista el soporte clave de los 4.123 dólares y ahora apunta a un testeo a la parte superior del rango en los 4.226 dólares.

- El bitcóin continúa con la pelea por no perder la media móvil de medio plazo que se encuentra en los 81.266 dólares.