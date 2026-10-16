Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se enfrenta a los 19.300 puntos para terminar la semana
Hoy tendremos el vencimiento de los futuros del mes de octubre que podrían ayudar al ataque a la zona de resistencias.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión de este jueves con una bajada del 0,28% hasta los 19.177,7 puntos y deja para la sesión de hoy, con el vencimiento del futuro del mes de octubre, el ataque a resistencias.
- En Wall Street tuvimos una sesión de subidas en la que lo más destacable fue el comportamiento del Nasdaq 100 que salva de nuevo el cierre por encima de la media móvil de medio plazo.
- El Brent, el petróleo de referencia en Europa, deja de corregir y se mantiene por encima de los 105 dólares por barril aunque no se aprecia de nuevo.
- En el mercado de divisas, el euro continúa con la lenta reacción alcista y ya cotiza establemente por encima de los 1,12 dólares por euro.
- El precio de la onza de oro reconquista el soporte clave de los 4.123 dólares y ahora apunta a un testeo a la parte superior del rango en los 4.226 dólares.
- El bitcóin continúa con la pelea por no perder la media móvil de medio plazo que se encuentra en los 81.266 dólares.
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La primera reunión del grupo de trabajo de IA de Trump se dirige a la ciberseguridad y la bioseguridad
El recién formado grupo de trabajo sobre IA del presidente Trump celebró su primera reunión ayer jueves y acordó abordar la ciberseguridad, la bioseguridad y los riesgos en torno al control y la responsabilidad de los modelos, dijo la Casa Blanca en las actas de la reunión.
El organismo, denominado Super Intelligence Force, encargará al Consejo Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología (PCAST) que prepare una evaluación de riesgos y diseñará protocolos que requieran que los laboratorios de IA proporcionen alertas tempranas y notificaciones sistemáticas al gobierno sobre vulnerabilidades de seguridad, ataques, fugas de modelos y cuestiones relacionadas.
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Declaraciones del ministro de Finanzas de Japón sobre tipos de interés
El ministro de Finanzas japonés, Katayama, señaló que el incremento en los tipos de interés ha elevado los pagos de deuda, lo que conlleva una presión sobre el saldo fiscal del país, afectando la cotización del par USDJPY.
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Rusia ataca un buque de carga en Odesa
El incidente incrementa la tensión en la región e incrementa la presión sobre las cotizaciones del crudo Brent, el oro y el dólar estadounidense.
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Claves para la sesión de hoy