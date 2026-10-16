Acciona se acerca a su nivel decisivo en los 218 euros que abriría el paso hacia nuevos objetivos

Para quienes tengan acciones en cartera, la recomendación técnica sugiere mantener mientras no se pierda la zona de los 196 euros.

Superar de forma clara la resistencia de los 218 euros generaría una señal compradora con objetivos en los 221 y 229 euros.

Técnicamente, el valor se encuentra en fase de consolidación lateral, cotizando en un rango entre los 207 y los 217 euros por título.

Australia Occidental selecciona a Acciona para construir el proyecto Clean Energy Link East por unos 410 millones de euros.

Las Bolsas subieron tras señalar Kevin Warsh (Fed) el impacto positivo de la IA en la economía de EEUU, lo que alejó las expectativas de nuevas subidas de tipos, hizo caer al dólar, estabilizó los bonos y redujo el precio del petróleo pese a las tensiones en Oriente Próximo.

Por su parte, el Ibex 35 volverá a enfrentarse a la cota de los 19.300 puntos como principal nivel de referencia para intentar terminar la semana con un saldo positivo. Al analizar la tabla de valores que componen el selectivo español, destaca de manera especial el comportamiento de las títulos de Acciona.

En el ámbito corporativo y de negocio, el Gobierno de Australia Occidental ha seleccionado a Acciona para la construcción del proyecto Clean Energy Link East, adjudicado por un importe de 655 millones de dólares australianos (unos 410 millones de euros). Las obras incluyen la edificación de una terminal de transmisión y la instalación de dos tendidos de alta tensión de 330 kV.

Esta infraestructura estratégica busca integrar los nuevos parques de energías renovables de la zona en la red eléctrica existente, garantizando así un suministro de energía limpia para aproximadamente un millón de hogares.

Analizando los títulos de Acciona desde un punto de vista técnico, y si nos fijamos en el gráfico de más largo plazo, se observa que el valor experimentó una tendencia alcista muy sostenida cuyo arranque se sitúa en abril de 2025, cerca de la zona de los 100 euros por título.

Esta sucesión de mínimos y máximos relativos crecientes estuvo respaldada por su directriz alcista de fondo, elevando la cotización de la compañía hasta alcanzar unos máximos históricos en formato intradiario durante el pasado mes de junio en la zona de los 279 euros, lo que supuso una importante revalorización acumulada cercana al 180%.

Sin embargo, tras alcanzar esos máximos históricos, sobrevino una fase de ajuste bastante intensa que provocó una sucesión de máximos y mínimos decrecientes. En este proceso correctivo, la acción fue perdiendo niveles de soporte de relevancia técnica, como fueron en su momento los 260 y los 240 euros, así como la zona de los 207 euros en el muy corto plazo.

Durante todo este trayecto bajista, Acciona dejó un importante hueco bajista con origen en los 231,20 euros, abierto durante el pasado mes de agosto y que todavía permanece plenamente vigente.

A corto y medio plazo, podemos describir la situación técnica de los títulos de Acciona como la de un valor que se encuentra en fase de consolidación y lateralización, cotizando dentro de un rango comprendido entre los 207 y los 217 euros por título.

Evolución de los títulos de Acciona Eduardo Bolinches TradingView

Este canal lateral ha sido perforado a la baja en varias ocasiones —la primera de ellas a principios de septiembre y posteriormente a mediados de ese mismo mes—, asistiendo a pérdidas temporales de este soporte tan importante.

No obstante, los compradores han sabido reaccionar con rapidez en cada ocasión, devolviendo la cotización al interior de ese rango de lateralización que podemos considerar razonablemente estrecho.

De este modo, podemos definir como suelo de mercado la zona de los 207 euros, la cual constituye una franja de soporte decisiva para el valor. Por la parte alta, la resistencia de los 217 euros se sitúa como el nivel que Acciona tendrá que superar con claridad para que el mercado pueda asistir a la consecución de un nuevo tramo alcista.

Por tanto, no debemos dejarnos llevar por la euforia de la sesión de hoy, a pesar de que el valor haya abierto con un pequeño hueco al alza, puesto que la tarea de rebasar esa resistencia tan relevante continúa pendiente.

En consecuencia, si ya tenemos títulos de Acciona en cartera, la recomendación técnica sugiere mantener posiciones a menos que el valor pierda la zona de mínimos anuales establecida en los 196 euros.

Por el contrario, si no contamos con acciones en cartera y observamos que el valor rompe por encima de los 218 euros —exigiendo el filtro de confirmación de dos sesiones diarias consecutivas o una vela semanal por encima de este nivel—, Acciona generará una interesante señal de entrada en el lado comprador.

Esta confirmación nos permitirá introducir una orden de compra buscando un primer objetivo táctico en los 221 euros, nivel por donde discurre su media móvil de 200 sesiones.

Superada esa zona, el valor apenas tendría referencias que pudieran detener los avances hasta alcanzar los 229 euros, punto donde convergen la resistencia de la media móvil de 100 periodos y la cercanía del cierre del hueco bajista abierto en agosto, nivel que establecemos como segundo objetivo.

En cualquier caso, y dadas las condiciones actuales del mercado de renta variable —marcado por una elevada volatilidad—, resultará imprescindible aplicar una estricta gestión del riesgo mediante una orden de protección.

En caso de cumplirse los condicionantes para ejecutar esta estrategia compradora, dicha orden de protección deberá situarse en el origen del hueco alcista generado en la sesión de hoy, es decir, en la pérdida de la zona de los 209 euros en base cierres.