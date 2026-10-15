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Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se enfrenta a una sesión teñida de rojo en los mercados asiáticos

Las fuertes correcciones en los mercados de valores tras conocer el IPC de EEUU se han extendido a los mercados asiáticos.

Eduardo Bolinches Jimena de la Rosa
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LAS CLAVES

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- El Ibex 35 cerró la sesión de este miércoles con una subida del 0,07% hasta los 19.230,7 puntos dejando patente la importante resistencia que existe entre los 19.300 y los 19.400 puntos.

- En Wall Street tuvimos una sesión claramente correctiva en la que lo más destacable fue el soporte de la media móvil de medio plazo en el caso del S&P 500 y del Nasdaq 100 y los nuevos mínimos en el Russell 2000.

- El Brent, el petróleo de referencia en Europa, se toma un respiro y se aleja tímidamente de la zona de los 107 dólares por barril.

- En el mercado de divisas, el euro reaccionó ayer al alza tras los datos de IPC estadounidense y ahora pelea por no perder los 1,12 dólares por euro.

- El precio de la onza de oro testeó los recientes mínimos en la zona de los 4.070 dólares antes de reaccionar y recuperar el soporte clave de los 4.123 dólares.

- El bitcóin pelea por no salir del rango de contratación por la parte inferior y se la juega con el soporte de los 80.263 dólares.

  1. Eduardo Bolinches

    Las caídas en el Nasdaq 100 continúan

    Los futuros del índice Nasdaq 100 registra un descenso del 1% en la primera hora de la sesión europea.

  2. Eduardo Bolinches

    Niveles operativos de los valores del Ibex 35

    Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.

  3. Eduardo Bolinches

    Las acciones de Corea del Sur caen más del 9%

    Las acciones de Corea del Sur caen más de un 9% después de una venta masiva liderada por la tecnología.

    La Comisión de Servicios Financieros (FSC) ha celebrado una reunión de emergencia este jueves y ha prometido medidas activas para mantener la estabilidad del mercado y proteger a los inversores, e instruyó a las instituciones financieras para que fortalezcan la gestión de riesgos y las medidas de protección de los inversores.

  4. Eduardo Bolinches

    Las ventas de energía y baterías de almacenamiento de energía en China suben un 52% interanual

    La Alianza de Innovación de la Industria de Baterías de Energía Automotriz de China dijo que las ventas de energía y baterías de almacenamiento de energía en septiembre totalizaron 222,7 GWh, un 0,2% menos y un 52,0% más interanual.

    Las baterías de energía para vehículos fueron de 149,2 GWh (67,0% del total), un aumento del 1,7% y del 35,0% interanual mientras que las baterías de almacenamiento de energía fueron de 73,5 GWh (33,0%), un descenso del 3,7% y un aumento del 104,4% interanual.

    Las ventas acumuladas de enero a septiembre alcanzaron los 1.681,7 GWh, un aumento del 57,6% interanual.

  5. Eduardo Bolinches

    El PIB de agosto del Reino Unido sorprende inesperadamente

    Los datos de la ONS mostraron que el PIB del Reino Unido aumentó un 0,1% intermensual en agosto, frente a la mediana de las previsiones de los economistas de una contracción del 0,1% y después del aumento del 0,4% de julio. El crecimiento en tres meses hasta agosto (junio-agosto) fue del 0,7%, por encima del 0,5% de los tres meses anteriores.

    El Financial Times estima que el margen fiscal utilizable del Canciller John Healey bajo las reglas gubernamentales puede haberse reducido a alrededor de 12.000 millones de libras, por debajo de la estimación de marzo de la OBR de 23.600 millones de libras. El colchón fiscal más ajustado podría obligar a aumentar los impuestos y recortar el gasto para mantener la confianza de los inversores y financiar medidas de costo de vida antes del presupuesto.

  6. Eduardo Bolinches

    Claves para la sesión de hoy