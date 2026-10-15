Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se enfrenta a una sesión teñida de rojo en los mercados asiáticos

- El Ibex 35 cerró la sesión de este miércoles con una subida del 0,07% hasta los 19.230,7 puntos dejando patente la importante resistencia que existe entre los 19.300 y los 19.400 puntos.

- En Wall Street tuvimos una sesión claramente correctiva en la que lo más destacable fue el soporte de la media móvil de medio plazo en el caso del S&P 500 y del Nasdaq 100 y los nuevos mínimos en el Russell 2000.

- El Brent, el petróleo de referencia en Europa, se toma un respiro y se aleja tímidamente de la zona de los 107 dólares por barril.

- En el mercado de divisas, el euro reaccionó ayer al alza tras los datos de IPC estadounidense y ahora pelea por no perder los 1,12 dólares por euro.

- El precio de la onza de oro testeó los recientes mínimos en la zona de los 4.070 dólares antes de reaccionar y recuperar el soporte clave de los 4.123 dólares.

- El bitcóin pelea por no salir del rango de contratación por la parte inferior y se la juega con el soporte de los 80.263 dólares.