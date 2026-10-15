Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se enfrenta a una sesión teñida de rojo en los mercados asiáticos
Las fuertes correcciones en los mercados de valores tras conocer el IPC de EEUU se han extendido a los mercados asiáticos.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión de este miércoles con una subida del 0,07% hasta los 19.230,7 puntos dejando patente la importante resistencia que existe entre los 19.300 y los 19.400 puntos.
- En Wall Street tuvimos una sesión claramente correctiva en la que lo más destacable fue el soporte de la media móvil de medio plazo en el caso del S&P 500 y del Nasdaq 100 y los nuevos mínimos en el Russell 2000.
- El Brent, el petróleo de referencia en Europa, se toma un respiro y se aleja tímidamente de la zona de los 107 dólares por barril.
- En el mercado de divisas, el euro reaccionó ayer al alza tras los datos de IPC estadounidense y ahora pelea por no perder los 1,12 dólares por euro.
- El precio de la onza de oro testeó los recientes mínimos en la zona de los 4.070 dólares antes de reaccionar y recuperar el soporte clave de los 4.123 dólares.
- El bitcóin pelea por no salir del rango de contratación por la parte inferior y se la juega con el soporte de los 80.263 dólares.
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Las caídas en el Nasdaq 100 continúan
Los futuros del índice Nasdaq 100 registra un descenso del 1% en la primera hora de la sesión europea.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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Las acciones de Corea del Sur caen más del 9%
Las acciones de Corea del Sur caen más de un 9% después de una venta masiva liderada por la tecnología.
La Comisión de Servicios Financieros (FSC) ha celebrado una reunión de emergencia este jueves y ha prometido medidas activas para mantener la estabilidad del mercado y proteger a los inversores, e instruyó a las instituciones financieras para que fortalezcan la gestión de riesgos y las medidas de protección de los inversores.
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Las ventas de energía y baterías de almacenamiento de energía en China suben un 52% interanual
La Alianza de Innovación de la Industria de Baterías de Energía Automotriz de China dijo que las ventas de energía y baterías de almacenamiento de energía en septiembre totalizaron 222,7 GWh, un 0,2% menos y un 52,0% más interanual.
Las baterías de energía para vehículos fueron de 149,2 GWh (67,0% del total), un aumento del 1,7% y del 35,0% interanual mientras que las baterías de almacenamiento de energía fueron de 73,5 GWh (33,0%), un descenso del 3,7% y un aumento del 104,4% interanual.
Las ventas acumuladas de enero a septiembre alcanzaron los 1.681,7 GWh, un aumento del 57,6% interanual.
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El PIB de agosto del Reino Unido sorprende inesperadamente
Los datos de la ONS mostraron que el PIB del Reino Unido aumentó un 0,1% intermensual en agosto, frente a la mediana de las previsiones de los economistas de una contracción del 0,1% y después del aumento del 0,4% de julio. El crecimiento en tres meses hasta agosto (junio-agosto) fue del 0,7%, por encima del 0,5% de los tres meses anteriores.
El Financial Times estima que el margen fiscal utilizable del Canciller John Healey bajo las reglas gubernamentales puede haberse reducido a alrededor de 12.000 millones de libras, por debajo de la estimación de marzo de la OBR de 23.600 millones de libras. El colchón fiscal más ajustado podría obligar a aumentar los impuestos y recortar el gasto para mantener la confianza de los inversores y financiar medidas de costo de vida antes del presupuesto.
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Claves para la sesión de hoy