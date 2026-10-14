Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 vuelve a fracasar en el ataque a los 19.400 puntos
Este miércoles la clave estará en la publicación del dato de IPC estadounidense que conoceremos a las 14:30 horas.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión de este martes con una bajada del 0,39% hasta los 19.228 puntos y vuelve a constatar que la resistencia a batir para poder seguir con la reacción alcista se encuentra en los 19.400 puntos.
- En Wall Street tuvimos una sesión correctiva en la que lo más destacable fue el rechazo de la reacción alcista en el Dow Jones que devolvió todo el rebote tras los resultados empresariales conocidos tras el cierre de la sesión.
- El Brent, el crudo de referencia en Europa, continúa con su lenta reacción alcista y amenaza con la consolidación de los 107 dólares por barril.
- En el mercado de divisas, el euro reaccionó ayer para colocarse por encima de los 1,12 dólares por euro que intenta mantener en el día de hoy.
- El precio de la onza de oro no puede mantenerse por encima de los 4.200 dólares y amenaza de nuevo con volver a la parte baja del rango de precios en el que viene moviéndose desde hace 12 sesiones.
- El bitcóin pelea por consolidar precios por encima de los 83.000 dólares para intentar alcanzar los máximos recientes.
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Así abre el Ibex 35
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Equinor planea elevar su producción en Noruega a 1,3 millones de barriles equivalentes diarios para 2035
La petrolera estatal noruega reforzará su bombeo en la plataforma continental del país nórdico para consolidar el suministro energético europeo a largo plazo frente a la incertidumbre geopolítica en los mercados de hidrocarburos.
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Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
Aquí tienen el detalle de mi cartera de acciones para la sesión de hoy.
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Estrategas alertan del riesgo de contagio del encarecimiento energético a la inflación subyacente en EE. UU.
Con el consenso apuntando a un repunte del IPC de septiembre del 0,6% mensual y del 3,6% interanual analistas advierten de que la persistencia en los precios del petróleo y el gas podría filtrarse a la inflación subyacente y mantener la presión restrictiva sobre la Reserva Federal.
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Moulin (BCE) destaca que las expectativas de inflación a medio plazo continúan ancladas
El miembro del Consejo de Gobierno señaló que la confianza de empresas y familias se mantiene sólida y atribuyó las tensiones inflacionarias recientes a los shocks energéticos derivados de la inestabilidad en Oriente Medio respaldando la firmeza de los precios del crudo.
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Moulin (BCE) exige a Francia compromisos urgentes de consolidación fiscal y reducción de déficit
El representante de la autoridad monetaria instó a París a someter a votación el presupuesto de 2027 y defender reformas estructurales como la de las pensiones para proteger la sostenibilidad de las finanzas públicas apoyando un sesgo de estabilidad para el euro.
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Moulin (BCE) defiende el margen para una consolidación fiscal significativa y la dependencia de los datos
El miembro del Consejo de Gobierno del BCE sostuvo que existe margen para sanear las cuentas públicas y reiteró que las decisiones sobre los tipos de interés se adoptarán reunión a reunión según la evolución de los datos macroeconómicos.
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Trump anuncia exploraciones a gran escala de petróleo gas y minerales en Groenlandia
El mandatario comunicó el inminente inicio de prospecciones energéticas y mineras a gran escala afirmando que el potencial de crudo fácilmente recuperable supera al de la mayoría de yacimientos terrestres globales con posible impacto en la oferta estructural de materias primas.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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Lagarde vigila la evolución de las demandas salariales en la negociación colectiva europea
La presidenta del BCE destacó que las presiones sobre las remuneraciones se reflejan con claridad en los convenios colectivos y que el organismo monitoriza de cerca estos canales para evitar tensiones de costes, favoreciendo al euro en el mercado de divisas.
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Lagarde considera que el crecimiento del 1,1% proyectado para la eurozona en 2026 no es negativo
La máxima responsable del BCE señaló que aunque la expansión económica no resulta destacable, un avance del 1,1% mantiene la resiliencia de la actividad, generando un impacto mixto sobre la divisa comunitaria.
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Lagarde reitera que el BCE decidirá los tipos de interés reunión a reunión según los datos
La presidenta de la institución monetaria confirmó que la senda del precio del dinero se calibrará estrictamente en función de los indicadores económicos disponibles en cada cita, manteniendo abiertas todas las opciones de política monetaria para la eurozona.
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Lagarde advierte de que el BCE debe actuar antes de que los efectos de segunda vuelta sean visibles
La presidenta del BCE afirmó que la autoridad monetaria no puede esperar a una confirmación tardía de presiones salariales o de precios y debe anticiparse a las señales tempranas de inflación, impulsando al alza la cotización del euro frente al dólar.
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El Banco de Tailandia descarta presiones inmediatas para modificar sus tipos de interés
El vicegobernador de la entidad central indicó que las condiciones macroeconómicas actuales no justifican variaciones a corto plazo en el precio del dinero favoreciendo la estabilidad del baht tailandés.
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El Banco de la Reserva de la India redobla la intervención sobre la rupia con el crudo en 100 dólares
La autoridad monetaria intensificó la venta de reservas para frenar la depreciación de su divisa ante la presión combinada del petróleo en máximos, el encarecimiento de los alimentos y el alza de rendimientos en la deuda estadounidense.
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La Autoridad Monetaria de Singapur mantiene sin cambios su política cambiaria
El banco central mantuvo los parámetros de su banda operativa sobre la divisa y proyectó una contracción de la brecha de producción para el próximo ejercicio consolidando la estabilidad del dólar de Singapur.
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Irán exige a los buques comerciales coordinar el tránsito por el estrecho de Ormuz
La Armada iraní instó a mantener activados los sistemas de navegación tras el incendio de un petrolero en la zona aumentando la prima de riesgo sobre las rutas marítimas y el suministro global de crudo.
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CITIC prevé soporte estructural para el oro por compras de bancos centrales y entradas en ETF
La firma sostiene que la demanda institucional ha elevado el suelo del metal precioso y mantiene una perspectiva constructiva a medio plazo proyectando valoraciones atractivas para las mineras si el lingote consolida niveles sobre los 4.000 dólares por onza.
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Rio Tinto mantiene estable su producción de cobre y eleva un 3% los envíos de mineral de hierro
La compañía reportó una producción trimestral de 205.000 toneladas de cobre sin variación interanual y un aumento del 3% en los despachos de mineral de hierro hasta 90,8 millones de toneladas, apoyando la estabilidad operativa en el sector de materias primas básicas.
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Claves para la sesión de hoy