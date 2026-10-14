Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 vuelve a fracasar en el ataque a los 19.400 puntos

- El Ibex 35 cerró la sesión de este martes con una bajada del 0,39% hasta los 19.228 puntos y vuelve a constatar que la resistencia a batir para poder seguir con la reacción alcista se encuentra en los 19.400 puntos.

- En Wall Street tuvimos una sesión correctiva en la que lo más destacable fue el rechazo de la reacción alcista en el Dow Jones que devolvió todo el rebote tras los resultados empresariales conocidos tras el cierre de la sesión.

- El Brent, el crudo de referencia en Europa, continúa con su lenta reacción alcista y amenaza con la consolidación de los 107 dólares por barril.

- En el mercado de divisas, el euro reaccionó ayer para colocarse por encima de los 1,12 dólares por euro que intenta mantener en el día de hoy.

- El precio de la onza de oro no puede mantenerse por encima de los 4.200 dólares y amenaza de nuevo con volver a la parte baja del rango de precios en el que viene moviéndose desde hace 12 sesiones.

- El bitcóin pelea por consolidar precios por encima de los 83.000 dólares para intentar alcanzar los máximos recientes.