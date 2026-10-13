El interés de las letras del Tesoro a 9 meses roza el 3% y sube hasta máximos desde 2024

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LO ESENCIAL Las claves El Tesoro eleva el interés de las letras a nueve meses al 2,968%, rozando el 3% y alcanzando su nivel más alto desde septiembre de 2024. La rentabilidad de las letras a tres meses sube hasta el 2,645%, marcando máximos no vistos desde noviembre de 2024. La demanda de los inversores superó los 4.700 millones de euros, duplicando el importe finalmente adjudicado de 2.133,91 millones. El organismo completará las emisiones de octubre este jueves con una subasta de obligaciones del Estado en la que prevé captar hasta 5.500 millones.

El interés de las letras del Tesoro vuelve a escalar y alcanza máximos desde finales del 2024 en plena oleada de subidas de tipos por parte de los bancos centrales para paliar la escalada de los precios al consumo.

Así, el organismo dependiente del Ministerio de Economía ha elevado la rentabilidad de las letras a nueve meses hasta acariciar el 3% en la subasta de este martes, máximos desde hace dos años.

En concreto, el interés de las letras a nueve meses se ha situado en esta ocasión en el 2,968%. El nivel es más alto que el ofrecido en la anterior subasta -del 2,783%- y es el más elevado desde septiembre de 2024, cuando la rentabilidad de estos títulos se situó en el 3,027%, la última ocasión en la que superó la cota del 3%.

El Tesoro también ha subido la rentabilidad de las letras a tres meses, los otros títulos adjudicados en la subasta de este martes. Así, las letras a más corto plazo han alcanzado un interés del 2,645%, superior al de la última subasta y el nivel más alto para estos títulos desde noviembre de 2024.

Con todo, la respuesta de los inversores ha sido más que positiva. Como viene siendo habitual, la demanda ha sido bastante más elevada a lo finalmente colocado en los mercados.

El Tesoro ha acabado adjudicando 2.133,91 millones de euros frente a una demanda de 4.729,18 millones. Es decir, la demanda ha duplicado a lo finalmente colocado en los mercados en la subasta de este martes.



En este sentido, el organismo dependiente del Ministerio de Economía ha adjudicado 751,69 millones en letras a tres meses y 1.382,22 millones en letras a nueve meses.

El Tesoro volverá a los mercados de deuda este jueves, con una subasta de obligaciones del Estado que cerrará las emisiones del mes de octubre. En la misma se espera colocar entre 4.500 y 5.500 millones de euros.

En concreto, el organismo público prevé colocar bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,35%; bonos del Estado a 5 años, con cupón del 2,60% y obligaciones del Estado con una vida residual de 7 años, con cupón del 3,55%.

Los tipos de interés marginales de referencia se sitúan en el 3,085% para los bonos del Estado a 3 años; en el 3,26% para los bonos a 5 años y en el 3,301% para las obligaciones del Estado con una vida residual de 7 años.