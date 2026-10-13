Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 continúa con la tarea de conseguir un cierre por encima de los 19.300 puntos
Hoy comienza la campaña de resultados empresariales del tercer trimestre con la mirada puesta en el sector tecnológico.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión de este lunes con una subida del 1,33% hasta los 19.285,8 puntos y constata que la resistencia a batir para poder seguir con la reacción alcista se encuentra en los 19.300 puntos.
- En Wall Street tuvimos una sesión correctiva en la que el S&P 500 se quedó sin poder marcar nuevos máximos históricos en la víspera del inicio de la campaña de resultados del tercer trimestre.
- El Brent, el crudo de referencia en Europa, se toma un descanso tras las subidas de ayer, baja un 1,06% e intenta aguantar por encima de los 105,5 dólares por barril.
- En el mercado de divisas, el euro reacciona tras las correcciones de ayer pero cotiza claramente por debajo de los 1,12 dólares por euro.
- El precio de la onza de oro pelea por reconquistar los 4.200 dólares tras fallar en su cierre en el día de ayer.
- El bitcóin falló ayer a la hora de cerrar por encima de los 83.000 dólares y hoy lo intenta de nuevo tras apoyarse en su media móvil de medio plazo que pasa por los 81.000 puntos.