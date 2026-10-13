Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 continúa con la tarea de conseguir un cierre por encima de los 19.300 puntos

- El Ibex 35 cerró la sesión de este lunes con una subida del 1,33% hasta los 19.285,8 puntos y constata que la resistencia a batir para poder seguir con la reacción alcista se encuentra en los 19.300 puntos.

- En Wall Street tuvimos una sesión correctiva en la que el S&P 500 se quedó sin poder marcar nuevos máximos históricos en la víspera del inicio de la campaña de resultados del tercer trimestre.

- El Brent, el crudo de referencia en Europa, se toma un descanso tras las subidas de ayer, baja un 1,06% e intenta aguantar por encima de los 105,5 dólares por barril.

- En el mercado de divisas, el euro reacciona tras las correcciones de ayer pero cotiza claramente por debajo de los 1,12 dólares por euro.

- El precio de la onza de oro pelea por reconquistar los 4.200 dólares tras fallar en su cierre en el día de ayer.

- El bitcóin falló ayer a la hora de cerrar por encima de los 83.000 dólares y hoy lo intenta de nuevo tras apoyarse en su media móvil de medio plazo que pasa por los 81.000 puntos.