Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 intentará mantenerse por encima de los 19.000 puntos

- El Ibex 35 cerró la sesión del miércoles con una bajada del 1,68% hasta los 19.118 puntos, volviendo con ellos a la zona de lateralidad previa y amenazando ahora con perder los 19.000 puntos.

- En Wall Street tuvimos también sesión de correcciones en donde el Russell 2000 marca nuevos mínimos en base a cierres mientras que el S&P 500 y el Nasdaq 100 se mantienen cerca de sus recientes máximos históricos.

- El Brent, el crudo de referencia en Europa, vuelve a tensionarse y sube un 2,2% hasta los 102,4 dólares por barril.

- En el mercado de divisas, el euro continúa con su debilidad ante el dólar sin posibilidad de reaccionar al alza para despegarse de la zona de los 1,12 dólares por euro.

- El precio de la onza de oro recupera el soporte de los 4.123 dólares tras perderlos en el día de ayer.

- El bitcóin pelea por no salir del rango de lateralidad por la parte inferior y ahora debe rebotar desde los niveles actuales en los 83.000 dólares.