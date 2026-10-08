Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 intentará mantenerse por encima de los 19.000 puntos
La rentabilidad de los títulos de deuda europeos vuelve a repuntar tras una breve tregua.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión del miércoles con una bajada del 1,68% hasta los 19.118 puntos, volviendo con ellos a la zona de lateralidad previa y amenazando ahora con perder los 19.000 puntos.
- En Wall Street tuvimos también sesión de correcciones en donde el Russell 2000 marca nuevos mínimos en base a cierres mientras que el S&P 500 y el Nasdaq 100 se mantienen cerca de sus recientes máximos históricos.
- El Brent, el crudo de referencia en Europa, vuelve a tensionarse y sube un 2,2% hasta los 102,4 dólares por barril.
- En el mercado de divisas, el euro continúa con su debilidad ante el dólar sin posibilidad de reaccionar al alza para despegarse de la zona de los 1,12 dólares por euro.
- El precio de la onza de oro recupera el soporte de los 4.123 dólares tras perderlos en el día de ayer.
- El bitcóin pelea por no salir del rango de lateralidad por la parte inferior y ahora debe rebotar desde los niveles actuales en los 83.000 dólares.
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Así abre el Ibex 35
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Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
Aquí tienen el detalle de mi cartera de acciones para la sesión de hoy.
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Las exportaciones alemanas caen aún más
Las exportaciones alemanas cayeron un 0,8% intermensual en agosto hasta los 137.600 millones de euros, después de una caída del 0,5% en julio. Las importaciones aumentaron un 0,9% intermensual, reduciendo el superávit comercial a 19.500 millones de euros.
Los datos indican una debilidad persistente en la demanda externa y reducen la probabilidad de que el comercio neto apoye el PIB alemán este año.
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El ministro de Finanzas de Francia dice que no hay escasez de compradores de bonos del gobierno
El Ministro de Finanzas de Francia, Lescure, dice que la demanda de bonos del gobierno francés permanece intacta y que sus subastas quincenales no han planteado problemas. Los inversores están dispuestos a comprar pero buscan precios más bajos (rentabilidades más altas). El Ministerio de Finanzas dijo que no cambiará su estrategia de emisión y seguirá utilizando la flexibilidad disponible en las subastas.
Lescure dijo que es optimista sobre la aprobación del proyecto de ley de presupuesto y que el gobierno debe reducir la brecha presupuestaria, calificando el déficit de las finanzas públicas como preocupante y que requiere acción inmediata.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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TSMC incrementa en un 50% sus ingresos del tercer trimestre
TSMC ha reportado que sus ingresos del tercer trimestre han alcanzado los 1,49 billones de nuevos dólares taiwaneses (~46.700 millones de dólares estadounidenses), un aumento interanual del 50% y un récord, superando el consenso de 1,46 billones.
La dirección atribuyó la ganancia a la fuerte demanda impulsada por la IA, lo que reforzó las expectativas del mercado de un consumo continuo de chips relacionados con la IA. Señales que corroboran la industria: AMD dijo que la demanda de chips debería crecer marcadamente en los próximos años, las ganancias operativas de Samsung aumentaron casi nueve veces y las ventas trimestrales de Foxconn superaron las previsiones.
La convocatoria de resultados de TSMC se centrará en las perspectivas y los precios para 2027 y más allá. Los medios de comunicación de Taiwán informan que los precios de las obleas en 2027 podrían aumentar entre un 3% y un 6% (sin confirmar por la empresa).
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State Street Global Advisors dice que el atractivo de la curva de rendimiento puede estar exagerado
Los estrategas de State Street Global Advisors dijeron que el atractivo de la curva de rendimiento puede estar exagerado, y señalaron que actualmente la curva no parece particularmente pronunciada. Advirtieron que si los mercados valoran primas por plazo más altas (o cambian hacia un régimen al estilo de la década de 2000), los rendimientos de los bonos gubernamentales podrían enfrentar mayores alzas.
Si bien el aumento de los rendimientos soberanos se encuentra entre los acontecimientos recientes más importantes en materia de renta fija, todavía no ven motivos claros para ampliar la duración a pesar de que los rendimientos son más atractivos.
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Fuerte corrección en los fabricantes chinos de chips ópticos entre rumores de recortes de precios
Las compañías del sector registran caídas pronunciadas ante especulaciones sobre rebajas en las tarifas de componentes de alta velocidad, pese a que las empresas descartan tener constancia de modificaciones comerciales. El ajuste refleja la incertidumbre sobre la demanda en la cadena de valor de semiconductores.
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QatarEnergy ofrece hasta 50.000 toneladas de nafta para carga en Ras Laffan
La compañía lanza una licitación al contado con entrega a finales de octubre en terminales del estrecho de Ormuz con descuentos frente a las referencias regionales. El movimiento busca agilizar la salida de destilados en un entorno de persistente tensión logística.
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Claves para la sesión de hoy