Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 construye un soporte en los 19.350 puntos que tendrá que defender hoy
A pesar de la reacción alcista del selectivo español, todavía presenta una clara pauta de máximos decrecientes.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión del martes con una subida del 0,75% hasta los 19.444,2 puntos dejando un islote de tres sesiones desde el jueves pasado que hace pensar en una continuidad de la reacción alcista.
- En Wall Street tuvimos también la continuidad de las ganancias con un S&P 500 que logra acompañar al Nasdaq 100 con nuevos máximos históricos mientras que el Dow Jones y el Russell 2000 están muy lejos de sus respectivos máximos.
- El precio del barril de petróleo Brent se mantiene por encima de los 100 dólares y tras la reacción de ayer se acerca a los 101,5 dólares.
- En el mercado de divisas, el euro continúa con su debilidad ante el dólar sin posibilidad de reaccionar al alza para despegarse de la zona de los 1,12 dólares por euro.
- El precio de la onza de oro logró salvar ayer los mínimos de la semana pasada pero no es capaz de sostener las ganancias para alejarse de ellos por la fortaleza del dólar estadounidense.
- El bitcóin se frena ante la resistencia de los 87.000 dólares y busca el soporte de los 83.130 puntos para mantenerse en lateralidad a la espera de ver si puede romper al alza.
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El FMI insta a los gobiernos a recortar el gasto
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, instó a los gobiernos a controlar el gasto a medida que los rendimientos de los bonos alcanzan máximos de varias décadas. Dijo que los combates relacionados con Irán y los mayores precios de la energía han elevado los costos de endeudamiento a 10 años en Estados Unidos, Alemania y Japón a niveles máximos de décadas y que los rendimientos siguen subiendo después de una reciente liquidación en el mercado mundial de bonos.
Los inversores se enfrentan a una guerra continua en Oriente Medio, a importantes ajustes de los bancos centrales y a un aumento de la carga de la deuda pública. Se prevé que la relación deuda/PIB mundial supere pronto el 100%, lo que hará que los grandes déficits y los altos costos del servicio de la deuda sean un lastre clave para la salud económica. Georgieva dijo que la consolidación fiscal ahora es urgente.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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Corea del Sur movilizará fondos masivos para su estrategia de transición verde en la próxima década
El plan gubernamental contempla una inversión equivalente a unos 747.000 millones de dólares a lo largo de diez años para acelerar la transformación energética y tecnológica. La fuerte demanda de materiales industriales genera un impacto alcista sobre los precios del cobre.
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Una depreciación del 5% de la rupia añadiría 40 puntos básicos a la inflación india
Cálculos del banco central estiman que la pérdida de valor de la divisa frente a sus referencias elevaría directamente el coste de las compras exteriores y la tasa de precios. El efecto cambiario condiciona el margen de maniobra en política monetaria.
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Advierten de que la reforma del mercado de repos en Reino Unido podría drenar liquidez
Analistas del sector financiero alertan de que las propuestas de regulación sobre la deuda pública británica corren el riesgo de reducir la profundidad del mercado y elevar la volatilidad en momentos de tensión. La imposición de mayor compensación central genera dudas entre los operadores.
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Las previsiones oficiales sitúan la inflación al consumidor de India en el 5,2% este año
Estimaciones macroeconómicas anticipan que la subida de precios mantendrá una tasa anual del 5,2% durante el ejercicio. El cálculo refleja la persistencia de las presiones en costes de importación y materias primas por lo que han subido los tipos de interés.
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Claves para la sesión de hoy