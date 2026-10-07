Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 construye un soporte en los 19.350 puntos que tendrá que defender hoy

- El Ibex 35 cerró la sesión del martes con una subida del 0,75% hasta los 19.444,2 puntos dejando un islote de tres sesiones desde el jueves pasado que hace pensar en una continuidad de la reacción alcista.

- En Wall Street tuvimos también la continuidad de las ganancias con un S&P 500 que logra acompañar al Nasdaq 100 con nuevos máximos históricos mientras que el Dow Jones y el Russell 2000 están muy lejos de sus respectivos máximos.

- El precio del barril de petróleo Brent se mantiene por encima de los 100 dólares y tras la reacción de ayer se acerca a los 101,5 dólares.

- En el mercado de divisas, el euro continúa con su debilidad ante el dólar sin posibilidad de reaccionar al alza para despegarse de la zona de los 1,12 dólares por euro.

- El precio de la onza de oro logró salvar ayer los mínimos de la semana pasada pero no es capaz de sostener las ganancias para alejarse de ellos por la fortaleza del dólar estadounidense.

- El bitcóin se frena ante la resistencia de los 87.000 dólares y busca el soporte de los 83.130 puntos para mantenerse en lateralidad a la espera de ver si puede romper al alza.