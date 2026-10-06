Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 necesita romper los máximos del pasado jueves para poder continuar con la reacción
La resistencia clave para la sesión se encuentra en los 19.358,9 puntos.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión del lunes con una subida del 1,12% hasta los 19.299,7 puntos, pero fue insuficiente para poder hablar de la ruptura por la parte superior del rango de contratación del pasado jueves, que es la clave para construir una buena reacción.
- En Wall Street tuvimos también una reacción alcista aunque continúa la gran diferencia entre el Nasdaq 100, que continúa marcando nuevos máximos históricos y el resto de índices que están muy alejados de ellos con la excepción del S&P 500.
- El precio del barril de petróleo Brent se mantiene por encima de los 100 dólares tras una pequeña corrección en el día de ayer.
- En el mercado de divisas, el euro continúa con su debilidad ante el dólar aunque recupera la cota de los 1,12 dólares por euro perdida en el día de ayer.
- El precio de la onza de oro se la juega con los mínimos de la semana pasada sin poder reaccionar por la fortaleza del dólar estadounidense.
- El bitcóin se frena ante la resistencia de los 87.000 dólares pero se mantiene muy cerca de los máximos recientes.
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Barclays eleva el precio objetivo de ASML
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AMD prevé una fuerte demanda y un aumento sustancial de la oferta en 2027
La consejera delegada Lisa Su afirmó que la demanda supera a la oferta y anticipa un incremento relevante de producción para 2027 gracias a la ampliación de capacidad de TSMC.
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El Centro Nacional de Huracanes estima un 80% de probabilidades de que una tormenta en el Golfo se convierta en ciclón tropical en 48 horas. El riesgo de interrupciones en las plataformas e infraestructuras impulsaría al alza el Brent y el WTI.
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Claves para la sesión de hoy