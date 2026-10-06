Banco Sabadell recupera el rango lateral tras superar los 3,57 euros y mejora su aspecto técnico

La estrategia técnica plantea compras cerca de 3,60 euros con objetivo en 3,75 y protección bajo 3,55, o tras superar 3,76 euros en cierre con stop bajo 3,70.

El valor mantiene una tendencia alcista de fondo y vuelve al rango lateral, con resistencia inmediata en 3,75 euros y máximos históricos en 3,76-3,77 euros.

BPCE entra en el accionariado de Banco Sabadell con un 7%, una participación valorada en torno a 1.100 millones de euros, y obtendrá un asiento en el consejo.

A pesar del repunte en las rentabilidades de los bonos —impulsado por el encarecimiento de la energía y el repunte de la inflación—, los mercados financieros mantienen un perfil claramente comprador.

Por su parte, el Ibex 35, que se fija como objetivo inmediato superar los máximos alcanzados el pasado jueves, buscará dar continuidad a la reacción alcista iniciada desde la zona próxima a los 19.000 puntos. En la sesión de hoy martes, el verdadero e indiscutible protagonista del parqué es Banco Sabadell , que se blinda estratégicamente ante la posibilidad de nuevas opas.

A pesar de no haberse hecho pública la cifra oficial de la operación, el grupo bancario francés BPCE ha irrumpido en el accionariado de Banco Sabadell tras hacerse con el 7% de sus títulos. Tomando como referencia los cerca de 16.950 millones de euros en los que cotizaba la entidad al cierre de la sesión del lunes, este paquete accionarial estaría valorado en torno a los 1.100 millones de euros.

Con esta alianza estratégica pactada de mutuo acuerdo —que refuerza sensiblemente la estructura accionarial del banco alicantino y otorga a la firma francesa un asiento en su consejo de administración—, BPCE busca consolidarse como un inversor institucional con vocación de permanencia a largo plazo.

Técnicamente, los títulos de Banco Sabadell muestran una impecable tendencia alcista cuyo origen se remonta a los primeros compases de 2025, cerca de la zona de los 1,40 euros.

Esta sucesión de mínimos y máximos relativos crecientes ha venido guiada de forma constante por una directriz alcista de fondo. Además, la cotización se sitúa actualmente por encima de sus tres medias móviles más representativas (corto, medio y largo plazo), lo que confirma la gran fortaleza técnica de fondo que presenta el valor.

Durante toda esta trayectoria ascendente, Banco Sabadell no ha estado exento de fases de consolidación. Destaca, especialmente, un extenso proceso lateral que se inició a mediados de agosto de 2025 y no concluyó hasta los primeros días de junio del presente ejercicio: un periodo de acusada lateralización acotado entre la zona de los 2,50 y los 2,85 euros por título.

Finalmente, las compras y la fuerza alcista retomaron el control de la cotización, permitiendo a Banco Sabadell iniciar una potente escalada de precios. En este movimiento es posible trazar una nueva directriz alcista con una pendiente sensiblemente mayor, la cual llevó a las acciones de la entidad a marcar unos máximos históricos en formato intradía el pasado lunes 28 de septiembre en los 3,77 euros.

No obstante, antes de alcanzar dicha cota histórica, el valor había generado un techo de mercado y zona de control en esos entornos. Esta resistencia clave fue objeto de varios tanteos a lo largo de las últimas semanas, sin que el precio lograra superarla con la holgura o el volumen necesarios para consolidar el movimiento.

Evolución de las acciones de Banco Sabadell Eduardo Bolinches TradingView

Esta falta de fuerza derivó en un comportamiento lateral de corto plazo que terminó siendo aprovechado por la parte vendedora. Los bajistas dejaron abierto un hueco a la baja la semana pasada con origen en los 3,65 euros, desencadenando una corrección que arrastró al banco hasta el primero de los niveles de soporte proporcional de Fibonacci sobre todo el último tramo de subida: la zona próxima a los 3,45 euros.

En la sesión de hoy, tras apoyarse con precisión en su primer soporte horizontal, Banco Sabadell ha abierto con un interesante hueco alcista. Este movimiento da continuidad al rebote iniciado en la jornada previa y consigue cerrar por completo el último hueco bajista antes mencionado.

Por lo tanto, Banco Sabadell recupera el soporte de los 3,57 euros que había perdido temporalmente y vuelve a situarse dentro del rango lateral de consolidación previo.

Este hecho técnico mejora sensiblemente la estructura gráfica de la entidad. Lo que amenazaba con convertirse en una continuidad de las caídas se ha tornado en una rápida recuperación del rango lateral, lo que deja abiertas las probabilidades de presenciar un nuevo ataque a la zona de máximos históricos.

Al mismo tiempo, este escenario abre la puerta a plantear estrategias operativas sobre el valor con objetivos de rentabilidad atractivos y niveles de riesgo bastante delimitados.

Aprovechando los niveles de sobreventa acumulados tras la corrección y a tenor de la vela diaria que está dibujando el valor en la jornada de hoy, observamos que Banco Sabadell cotiza en estos momentos en un punto equidistante entre soportes y resistencias: fija un soporte clave en los 3,57 euros y una resistencia inmediata en los 3,75 euros.

Por consiguiente, este comportamiento técnico nos plantea dos posibles estrategias operativas para aproximarnos al valor. La primera y más probable opción consiste en esperar a que la cotización repliegue hacia la zona de los 3,60 euros una vez digerida la euforia inicial de la sesión de hoy.

Este movimiento permitiría al precio buscar apoyo en la media móvil de 50 sesiones para, desde ahí, iniciar un nuevo impulso comprador. Esta pauta nos daría la oportunidad de introducir una orden de compra situando un primer objetivo en la zona de los 3,75 euros y fijando una orden de protección por debajo de los 3,55 euros.

Si por el contrario la inercia alcista de la jornada tiene continuidad, el valor no regresa a buscar apoyos a la zona de los 3,60 euros y prosigue con su avance, esperaremos a que Banco Sabadell supere con claridad los máximos históricos de los 3,76 euros en niveles de cierre.

En ese instante, la entidad entrará formalmente en fase de subida libre técnica y absoluta en gráfico adaptado a dividendo y ampliación. Esta confirmación nos permitiría activar una orden de compra en busca de objetivos más ambiciosos, ubicando la orden de protección por debajo de los 3,70 euros en base cierres.