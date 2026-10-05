Royal Caribbean sigue abriendo brecha en el sector cruceros

La acción ha rebotado desde los 220-230 dólares y apunta a la resistencia de 285,40 dólares, con los máximos previos por encima de 320 dólares.

La expansión de la flota, incluido el debut del Legend of the Seas, y la compra del 50% de Sandals Resorts refuerzan su oferta premium.

La ocupación superó el 110% y las reservas anticipadas mantienen un ritmo sólido, con precios por encima de la media histórica.

Royal Caribbean elevó sus previsiones de beneficio tras superar los 4.800 millones de dólares de ingresos en el segundo trimestre, un 6% más interanual.

Las acciones de Royal Caribbean se ven presionadas por los altos precios del petróleo y una compra que en principio no convenció a los inversores porque la empresa tendrá que recurrir a deuda. Sin embargo, la tendencia estructural sigue siendo muy positiva para la compañía. ¿Qué podemos esperar de Royal Caribbean?

Royal Caribbean Group está consolidando su posición de liderazgo indiscutible en el sector turístico durante este 2026, impulsado por una demanda sin precedentes de viajes experienciales que ha disparado sus métricas financieras.

La compañía reportó en el segundo trimestre unos ingresos que superaron los 4.800 millones de dólares, lo que suponía un crecimiento de más del 6% frente a los crecimientos de entre el 3% y 5% de competidores como Carnival o Norwegian Cruise Line.

Además, la ocupación fue de más del 110%. Esta fortaleza operativa y el fuerte volumen de ventas han permitido a la directiva elevar significativamente sus previsiones de beneficio para el conjunto del año, confirmando que el ritmo de reservas anticipadas se mantiene sólido y a precios superiores a la media histórica.

Gran parte de este éxito reciente recae en la continua expansión y modernización de su flota, coronada este verano con el exitoso debut oficial del Legend of the Seas. Este se une a la aclamada clase Icon, que comenzó a operar en julio consolidando la apuesta de la compañía por ofrecer experiencias vacacionales premium y revolucionarias.

KESPIMA261002_1003744406385 Elaboración Propia.

Por otro lado, Royal también ha comprado el 50% de Sandals Resorts, que es una gran cadena hotelera de lujo en el Caribe. Esto le permitirá seguir ampliando su oferta complementaria, para poder ofrecer un pack completo para el cliente, mejorando mucho la experiencia.

Desde una perspectiva técnica, la acción de Royal Caribbean ha ejecutado una potente rotación al alza desde los mínimos marcados a finales de septiembre en la zona de los 220–230 dólares, formando una clara figura de suelo en "V".

El precio actual ha roto la media tanto de 28 sesiones como la de 28 sesiones (260,61$), confirmando un cambio de sesgo en el corto plazo. La superación de la media de 28 sesiones actúa ahora como soporte dinámico e impulsa al valor a buscar su objetivo técnico más inmediato en la resistencia horizontal marcada en los 285,40$.

El análisis de los osciladores técnicos respalda este impulso comprador. El indicador RSI (14) ha protagonizado una rápida recuperación desde la zona de sobreventa hasta situarse en los 56,16 puntos, cruzando la zona neutra y mostrando espacio suficiente de subida antes de alcanzar niveles de sobrecompra.

Al mismo tiempo, la curvatura a la baja del ADX (31,68) confirma el agotamiento del movimiento vendedor previo, consolidando la estructura alcista hacia la cota de los 285,40$ como paso previo a buscar los máximos anteriores situados por encima de los 320$.

*** Javier Cabrera es analista de XTB.