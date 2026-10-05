Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar un rebote tras las recientes correcciones

ACS y Unicaja se plantean como oportunidades si superan 96,25 y 3,68 euros al cierre; los stops se sitúan en 90,34 y 3,45 euros.

El Ibex 35 cerró la sesión del pasado viernes con una subida del 0,42% hasta los 19.085,3 puntos pero que fue insuficiente para dar una sensación de ganas de reaccionar al alza por lo que seguimos a la espera de nuevas pistas.

En Wall Street tuvimos también una reacción alcista aunque también hubo una recogida de beneficios antes del cierre que no pudo con el Nasdaq 100 ya que logró marcar nuevos máximos históricos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Inditex: Vamos a entrar en el valor si vemos que de cara al cierre se va a hacer con los 54,20 euros colocando un stop loss inicial en los 52,61 euros.



- Iberdrola: Vamos a vigilar los 20,87 euros como nivel de entrada en base a cierres con la colocación de un stop loss en los 20,35 euros en base a cierres.

- ACS: Vamos a entrar atentos al valor para entrar si vemos que se hace con los 96,25 euros de cara al cierre de la sesión colocando un stop loss ante la pérdida de los 90,34 euros en base a cierres.



- Unicaja: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 3,68 euros colocando un stop loss en los 3,45 euros en base a cierres.