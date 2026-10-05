Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 busca comenzar la semana con ligeras subidas a la espera de la decisión de Pedro Sánchez
El selectivo español busca apuntalar el soporte de los 19.000 puntos.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión del pasado viernes con una subida del 0,42% hasta los 19.085,3 puntos, pero que fue insuficiente para dar una sensación de ganas de reaccionar al alza, por lo que seguimos a la espera de nuevas pistas.
- En Wall Street tuvimos también una reacción alcista aunque también hubo una recogida de beneficios antes del cierre que no pudo con el Nasdaq 100 ya que logró marcar nuevos máximos históricos.
- El Brent rompe los máximos anuales vistos en mayo y continúa subiendo hasta los 103,55 dólares antes de corregir tímidamente.
- En el mercado de divisas, el euro continúa con su debilidad ante el dólar y marca nuevos mínimos por debajo de los 1,12 dólares por euro.
- El precio de la onza de oro intenta aguantar por encima del soporte de los mínimos de la semana pasada sin poder reaccionar por la fortaleza del dólar estadounidense.
- El bitcóin se frena ante la resistencia de los 87.000 dólares y corrige tímidamente ante los máximos recientes.
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El oro al contado cae por debajo de los 4.130 dólares la onza
El oro al contado baja un 0,22% en la sesión y caeó por debajo de los 4.130 dólares por onza según las pantallas de Prorealtime.
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Los ataques rusos en Odesa apuntan a infraestructura portuaria
Las autoridades señalaron que los ataques aéreos rusos tuvieron como objetivo infraestructura portuaria en la región ucraniana de Odesa.
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Las acciones de PCB de Hong Kong prolongan las subidas, con Kingboard Laminates al alza más del 10%
El sector de placas de circuito impreso (PCB) de Hong Kong amplia sus ganancias por la tarde antes del cierre. Kingboard Laminates sube más del 10% y Guanghe Technology avanza alrededor del 7%.
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Claves para la sesión de hoy