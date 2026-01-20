La rentabilidad de las letras del Tesoro a tres y nueve meses resiste en torno al 2%

El Tesoro prevé necesidades de financiación de 55.000 millones de euros en 2026, con 5.000 millones destinados a letras y el resto a deuda a medio y largo plazo.

En la subasta a tres meses, el interés marginal ha sido del 1,978% y en la de nueve meses del 2,008%, ambos valores ligeramente inferiores a las emisiones previas.

La demanda ha superado los 5.700 millones de euros, casi el doble de lo adjudicado, lo que demuestra el fuerte interés por la deuda pública española.

El Tesoro Público español ha colocado 3.000 millones de euros en letras a tres y nueve meses, con una rentabilidad que se mantiene en torno al 2%.

El Tesoro Público español ha colocado este martes 3.000 millones de euros en la nueva subasta de letras a tres y nueve meses, justo en el rango medio previsto, y ha bajado ligeramente la rentabilidad ofrecida a los inversores, aunque aún se mantiene en el entorno del 2%.

La demanda ha superado los 5.700 millones de euros, casi el doble de lo finalmente adjudicado en los mercados, lo que sigue demostrando el interés por los títulos de deuda pública española, según los datos publicados por el Banco de España y recogidos por Europa Press.

En concreto, el organismo dependiente del Ministerio de Economía ha adjudicado 975,93 millones de euros en la subasta de letras a tres meses, frente a unas peticiones que han superado los 2.200 millones de euros.

El interés marginal se ha situado en el 1,978%, ligeramente por debajo del 1,999% de la emisión previa.

En la subasta a 9 meses, el Tesoro ha colocado 2.026 millones de euros, también por debajo de los 3.471 millones de euros demandados por los inversores.

La rentabilidad marginal ha bajado al 2,008%, algo inferior que el 2,016% ofrecido en la emisión previa del mismo tipo de papel.

Con esta subasta, el Tesoro cierra las emisiones de enero y no volverá a los mercados hasta el 3 de febrero. Lo hará con una nueva emisión de letras. A lo largo del próximo mes, también celebrará subastas los días 5 (bonos y obligaciones), 10 (letras) y 19 (bonos y obligaciones).

Necesidades de financiación

El Tesoro Público prevéunas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros).

A su vez, se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).

En 2025, por quinto año consecutivo, se mantuvo la vida media de la deuda española en el entorno de los ocho años.

En concreto, según los datos ofrecidos el mes pasado por el Ministerio, la vida media de la deuda española se situó en 2025 en 7,93 años, su nivel más alto desde 2021, cuando alcanzó los 7,99 años.