Mapfre: la pérdida del soporte crítico de los 4,11 euros eleva el riesgo de mayores caídas

Las claves nuevo Generado con IA Mapfre pierde el soporte clave de los 4,11 euros, lo que incrementa el riesgo de mayores caídas en sus acciones. La aseguradora sigue un proceso correctivo tras marcar máximos históricos en diciembre, en un contexto de mayor volatilidad y presión bajista. Mapfre prepara su desembarco directo en India con una primera sucursal de reaseguro, como parte de su estrategia de crecimiento en Asia. Desde el punto de vista técnico, es esencial que Mapfre no cierre dos días seguidos por debajo de los 4,10 euros para evitar un deterioro significativo en su escenario bursátil.

Los mercados digieren un nuevo repunte de la tensión geopolítica tras las últimas advertencias arancelarias de Donald Trump, un factor que vuelve a enfriar el apetito por el riesgo.

En este contexto, el Ibex 35 cedió ayer un 0,26%, hasta los 17.665 puntos, presionado por las amenazas del presidente de EE. UU. a los países europeos que respalden a Groenlandia. Hoy, además, no cuenta con el ambiente propicio para superar la zona de los 17.700 puntos. Dentro de su composición, destaca el comportamiento de las acciones de Mapfre, que cae con cierta fuerza en los primeros intercambios.

Hay, sin embargo, un hecho relevante y positivo que el mercado ha pasado por alto: Mapfre prepara su desembarco directo en India con la apertura de una primera sucursal de reaseguro, a la espera del visto bueno del regulador local.

El movimiento encaja plenamente en su estrategia de crecimiento en Asia a través de un negocio de mayor margen, con el objetivo de diversificar geográficamente más allá de la saturación de Europa y Latinoamérica. India es uno de los mercados de seguros con mayor crecimiento a nivel mundial, con una penetración todavía baja y un fuerte respaldo del Gobierno al desarrollo de la cobertura aseguradora.

De este modo, la caída de hoy encajaría, por el momento, dentro de un proceso correctivo tras la consecución de máximos históricos alcanzados durante las últimas semanas, pero deberemos estar atentos a determinados niveles clave.

Desde un punto de vista técnico, los títulos de Mapfre mantienen un sesgo claramente alcista de fondo. Conviene recordar que la aseguradora cotizaba en la zona de los 2,20 euros el pasado mes de abril, tras el último ajuste correctivo. Si atendemos a su precio actual, Mapfre acumula en 2025 una revalorización cercana al 87,5%, lo que confirma un ejercicio muy positivo para el valor.

Este proceso alcista ha estado acompañado en todo momento por una directriz también ascendente y por una sucesión de mínimos y máximos crecientes, que llevó al precio a marcar máximos históricos en la zona de los 4,33 euros por acción, nivel alcanzado a finales del pasado mes de diciembre.

Evolución de las acciones de Mapfre Eduardo Bolinches TradingView

No obstante, la falta de argumentos por parte de los alcistas para romper con claridad la zona de los 4,32 euros ha dado paso a un importante ajuste correctivo que en la sesión de hoy está ganando intensidad, tras varias semanas de aumento de la volatilidad.

Hay un aspecto técnico que no debe pasarse por alto y es que, tras abrir con un hueco bajista de escasa magnitud, Mapfre está perdiendo hoy, con claridad, uno de sus soportes intermedios más relevantes, situado en la zona de los 4,20 euros por título.

Esta pérdida deteriora de forma apreciable el aspecto técnico del valor. Para identificar los niveles que podrían frenar este movimiento, resulta necesario trazar los retrocesos de Fibonacci sobre el último tramo alcista, desarrollado desde los 3,75 euros a finales de octubre hasta los máximos históricos de diciembre, en torno a los 4,33 euros.

De este análisis se desprende un primer soporte relevante en la zona de los 4,11 euros, nivel que además coincide prácticamente con el soporte dinámico que representa la media móvil de corto plazo, reforzando su importancia dentro de la estructura actual del precio y convirtiéndolo en una referencia clave para evaluar la solidez del movimiento correctivo.

Así, la zona de los 4,11 euros se configura como un nivel clave que Mapfre debería respetar ya que equivale al 38,20% de su retorno proporcional, es decir, un soporte importante. En caso contrario, el riesgo de una prolongación del ajuste correctivo aumentaría de forma notable y las caídas podrían extenderse hacia los 4,04 euros, siguiente soporte horizontal y nivel correspondiente al 50% del retroceso de Fibonacci.

Por tanto, si el valor ya forma parte de la cartera, no debería permitirse que el valor cierre en dos sesiones diarias consecutivas por debajo de la zona de los 4,10 euros, nivel a partir del cual el escenario técnico se deterioraría de forma significativa.

En el caso de no tener posiciones abiertas y plantear una estrategia de entrada, sería prudente esperar a que el precio recupere la zona de los 4,20 euros con los filtros habituales, es decir, mediante dos cierres diarios consecutivos por encima de ese nivel o un cierre semanal.

Solo entonces podría plantearse la posibilidad de un rebote técnico con un primer objetivo en la zona de máximos históricos, dentro de un escenario de normalización del movimiento correctivo. Mientras no se recupere con solvencia ese nivel, cualquier intento de compra en el valor sigue entrañando un riesgo excesivo desde el punto de vista técnico.