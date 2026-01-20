Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar nuevos máximos históricos

Valores destacados para invertir actualmente incluyen Indra, Santander, BBVA y Aena, todos en momentos técnicos clave y con estrategias de protección de capital recomendadas.

El mercado estadounidense reanudará la negociación tras el cierre por el Día de Martin Luther King.

El selectivo español muestra fortaleza tras una apertura bajista, manteniéndose por encima de los 17.700 puntos y favoreciendo la continuidad alcista.

El selectivo español minimiza el daño producido tras una apertura bastante bajista y deja el camino despejado para la continuidad de la reacción alcista y hacerse de nuevo con cierres sostenidos por encima de los 17.700 puntos.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense reanudará este martes la contratración tras permanecer ayer cerrado por la festividad del Día de Martin Luther King.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Indra: Vamos a entrar en el valor si vemos que se hace de cara al cierre con los 60 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 56,15 euros en base a cierres.

2) Santander: El valor marca nuevos máximos históricos, por lo que hemos entrado al ver que volvía a cerrar por encima de los 9,76 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 10,35 euros en base cierres.

3) BBVA: El valor se hace con los 21 euros, y quedan confirmados con un segundo cierre, por lo que entramos colocando una orden de protección ante la pérdida de los 20,58 euros en base cierres.

4) Aena: El valor está a punto de marcar cierres por encima de los 25,50 euros, por lo que entraremos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 25,08 euros en base cierres.