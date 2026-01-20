Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-1,34%) sufre su mayor caída en dos meses por las tensiones geopolíticas
Todas las principales bolsas europeas registran bajadas en torno al 1%. En Wall Street las pérdidas llegan al 1,7%.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes, la segunda consecutiva de recortes, con una caída del 1,34%, hasta los 17.429 puntos.
- En su mayor descenso desde el pasado 18 de noviembre, el selectivo ha llegado a marcar mínimos intradiarios en los 17.333,01 enteros.
- Las principales bolsas europeas ceden entre un 0,5% y un 1,4%, pendientes de cómo evoluciona la crisis política de Groenlandia. De hecho, el Ibex es el más afectado entre los principales indicadores.
- Las pérdidas llegan a Wall Street, que recoge el incremento de las tensiones comerciales y geopolíticas tras permanecer cerrado el lunes por el Día de Martin Luther King. El Dow Jones baja un 1,17%; el S&P 500, un 1, 25% y el Nasdaq Composite, un 1,48%.
- Las bolsas asiáticas han cerrado de forma mixta y sin grandes cambios, tras conocerse que el Banco Popular de China (PBoC) ha mantenido sin cambios y en mínimos históricos sus principales tipos de interés de referencia.
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que abordará la crisis abierta por su pretendido control sobre Groenlandia en una reunión que mantendrá con "las distintas partes" en Davos, Suiza, que esta semana acoge el Foro Económico Mundial, según ha acordado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
- El Tribunal Supremo de Estados Unidos podría publicar su sentencia sobre los aranceles recíprocos de Trump, “con altas probabilidades de ser invalidados, pero también sustituidos por otros”, señalan los analistas de Renta 4.
- Los expertos de Link Securities están “convencidos de que va a generar mucha volatilidad en los mercados”.
- En la agenda macroeconómica destaca la publicación del índice ZEW de la economía alemana, que marca máximos desde julio de 2021, lo que refuerza la confianza de los inversores alemanes a principios de año. El indicador ha subido a 59,6 puntos, 13,8 puntos por encima de la lectura del mes anterior.
- En la agenda empresarial sobresale el adelanto de las cifras empresariales del cuarto trimestre de 2025 de Mercedes-Benz, Porsche y Rio Tinto.
- En Wall Street, tras el cierre del mercado, será la tecnológica Netflix la que publique sus resultados trimestrales.
- El barril de petróleo Brent intenta consolidarse por encima de los 64 dólares.
- El bitcoin se dirige a toda velocidad hacia la presencia de la media móvil de medio plazo que se encuentra en los 90.395 dólares.
- El precio del oro marca nuevos máximos históricos por encima de los 4.700 dólares por la incertidumbre creada por el interés de Trump por Groenlandia.
- El par EURUSD estira la reacción alcista y se hace con la media móvil de medio plazo que ahora tendrá que mantener de cara al cierre. Pasa por los 1,1658.
-
Así cierra el Ibex 35
-
Ibex 35, ganadores y perdedores de la jornada
Sesión de caídas generalizadas para las bolsas europeas, así como para los principales índices estadounidenses. La jornada se tiñó de rojo y el Ibex 35 no encontró los catalizadores necesarios para recuperarse aunque logró alejarse de mínimos de la sesión.
El índice español se vio especialmente penalizado por retrocesos en grandes valores, que ejercen un peso significativo dentro del índice, acentuando la presión bajista.
A falta de pocos minutos para que las bolsas europeas cierren sus puertas, el índice español se deja un 1,28% en los 17.442 puntos.
El podio de ganadores, a esta hora, está compuesto por: Fluidra (+2,30%), Rovi (+1,05%) y Naturgy (+0,35%).
Las mayores caídas son para: Mapfre (-7,59%), Acciona Energía (-4,89%) y Solaria (-4,73%).
-
Wall Street cae más del 1% mientras la tecnología destaca
Los índices estadounidenses registran descensos superiores al 1%, con el S&P 500 bajando un 1,19% hasta 6.857 puntos, el Nasdaq 100 un 1,30% y el Dow Jones Industriales un 1,05%.
En contraste, valores tecnológicos como Intel suben un 5%, mientras AMD y Micron Technology avanzan un 2,60% cada uno.
-
Última hora: la Corte Suprema de EE. UU. pospone decisión sobre aranceles de Trump
La Corte Suprema no se pronunció el martes sobre los aranceles impuestos por Trump, lo que retrasará la resolución de este desafío a su política económica al menos un mes.
La corte inicia un receso de cuatro semanas, dejando el 20 de febrero como la primera fecha posible para emitir un fallo.
-
Se materializa el intento de recuperación del Ibex 35
El Ibex 35 supera los máximos de las últimas horas y reduce la caída al 1,23%, situándose en 17.447 puntos en un intento de reacción sostenida.
Aun así, la mayoría de valores siguen en terreno negativo, con solo tres compañías registrando avances en la sesión.
-
ByteDance, propietario de TikTok, compite con Alibaba con una oferta en la nube impulsada por la IA
Los profundos descuentos, los ingentes volúmenes de datos y los agentes de IA a medida alimentan un nuevo desafío en el multimillonario mercado empresarial chino.
-
El euro toma impulso y corrige gran parte de la caída previa
El euro protagoniza una reacción destacada frente al dólar y encadena dos sesiones consecutivas de subidas, logrando recuperar la zona de los 1,175 dólares.
En la sesión de hoy avanza un 0,69% y se sitúa en torno a los 1,1720, corrigiendo buena parte del tramo bajista anterior.
-
Última hora: Francia respalda frenar el acuerdo comercial entre la UE y EE. UU
El ministro de Exteriores francés afirma que Francia apoya la petición del Parlamento Europeo de suspender el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, aumentando la tensión en las relaciones comerciales transatlánticas.
-
El Ibex 35 se atasca en rango y mantiene presión bajista
-
Así abre Wall Street
-
El selectivo español espera la apertura americana en zona de mínimos intradía
El selectivo español ha anulado el último intento de los alcistas de reaccionar y situarse por encima de los 17.400 puntos.
La jornada sigue siendo muy roja, con solo dos valores en positivo, Fluidra y Laboratorios Rovi, en un contexto de caídas cercanas a los 300 puntos desde el cierre anterior.
El Ibex 35 acusa una fuerte presión vendedora, con Mapfre cayendo algo más del 7% en la parte baja de la tabla y Acciona Energía perdiendo más de un 5%, reflejo del tono claramente bajista del mercado.
-
Netflix contraataca: modifica su oferta sobre Warner Bros.
Nuevo capítulo en la guerra por Warner Bros. Discovery (WBD). Netflix ha acordado modificar su oferta sobre los estudios y la plataforma de streaming de WBD para que sea "íntegramente en efectivo", aunque mantiene el importe total de la operación en los 82.700 millones de dólares, o 27,75 dólares por acción.
-
Ibex vuelve atrás mientras Mapfre (-7,21%) se desangra
-
Bessent refuerza el foco estratégico en Groenlandia
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señala que Trump considera Groenlandia clave para el escudo antimisiles Golden Dome y subraya la importancia de la seguridad en el hemisferio occidental.
Además, reconoce la dificultad de aislar la reacción de los mercados del contexto japonés y confía en que Japón emita mensajes para calmar a los inversores.
-
Consumo impulsa una norma para evitar subidas abusivas de precios en transporte tras el accidente de Adamuz
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 está impulsando, a través del Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, una nueva regulación de los precios dinámicos que utilizan algunas empresas para fijar sus tarifas, con el fin de impedir que se produzcan incrementos de precios en situaciones de emergencia o catástrofe.
La medida parte de las denuncias de consumidores tras el accidente del pasado domingo de tren en Adamuz (Córdoba), especialmente por el encarecimiento de los transportes alternativos al ferrocarril tras la suspensión del tráfico ferroviario, según ha informado este martes el Departamento liderado por Pablo Bustinduy.
La regulación fue incluida en la última versión del Anteproyecto, presentada en diciembre de 2025, en la que el Ministerio trabaja actualmente para su aprobación en segunda vuelta por el Consejo de Ministros.
-
El Ibex 35 logra reaccionar y reduce parte de las pérdidas
El Ibex 35 recupera los 17.420 puntos y logra moderar la caída hasta el 1,39% tras la aparición de compras. Fluidra lidera las subidas con un avance del 2,18%, seguida de Laboratorios Rovi con un 1,27%, mientras Naturgy y Aena avanzan un 0,59% y un 0,12% respectivamente.
En el lado negativo, Mapfre cede cerca de un 7% y Acciona Energía ronda pérdidas del 5%.
-
El empleo privado en EE. UU. pierde tracción
La variación semanal del empleo según ADP se sitúa en 8.000 puestos, por debajo de los 11.750 esperados.
El dato apunta a una moderación en el ritmo de creación de empleo privado, reforzando las dudas sobre la fortaleza del mercado laboral estadounidense a corto plazo.
-
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del S&P 500 antes de la apertura del mercado:
Nvidia: -2,13% en 182,21 dólares.
Tesla: -2,86% en 429,29 dólares.
Micron: -0,31% en 361,88 dólares.
Applovin: -4,65% en 538,37 dólares.
AMD: -2,03% en 227,87 dólares.
Apple: -1,11% en 252,68 dólares.
Alphabet C: -1,71% en 322,00 dólares.
Palantir: -2,20% en 167,20 dólares.
Amazon.com: -2,41% en 233,35 dólares.
-
Resumen a media sesión
Sesión negativa para los principales índices europeos, mientras que los futuros estadounidenses anticipan descensos superiores al 1,5% en todos ellos.
El bitcoin también sigue a la baja, perdiendo un 1,57%, y el índice de volatilidad VIX se sitúa por encima de los 20 puntos, señalando tensión en los mercados.
El euro gana un 0,82% frente al dólar tras las recientes caídas, mientras que el oro, la plata y el petróleo avanzan de manera sincronizada, reflejando un movimiento generalizado en activos refugio y materias primas.
-
El Ibex 35 no encuentra catalizadores
En estos momentos, el Ibex 35 sigue sin encontrar catalizadores que permitan un repunte significativo desde los mínimos de la sesión.
El índice se sitúa ahora en la zona de los 17.400 puntos y los compradores aún no han mostrado fuerza ni aparecen en escena. La caída se mantiene elevada, del 1,53%, reflejando la presión bajista predominante en el mercado.