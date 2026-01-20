Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-1,34%) sufre su mayor caída en dos meses por las tensiones geopolíticas

- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes, la segunda consecutiva de recortes, con una caída del 1,34%, hasta los 17.429 puntos.

- En su mayor descenso desde el pasado 18 de noviembre, el selectivo ha llegado a marcar mínimos intradiarios en los 17.333,01 enteros.

- Las principales bolsas europeas ceden entre un 0,5% y un 1,4%, pendientes de cómo evoluciona la crisis política de Groenlandia. De hecho, el Ibex es el más afectado entre los principales indicadores.

- Las pérdidas llegan a Wall Street, que recoge el incremento de las tensiones comerciales y geopolíticas tras permanecer cerrado el lunes por el Día de Martin Luther King. El Dow Jones baja un 1,17%; el S&P 500, un 1, 25% y el Nasdaq Composite, un 1,48%.

- Las bolsas asiáticas han cerrado de forma mixta y sin grandes cambios, tras conocerse que el Banco Popular de China (PBoC) ha mantenido sin cambios y en mínimos históricos sus principales tipos de interés de referencia.

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que abordará la crisis abierta por su pretendido control sobre Groenlandia en una reunión que mantendrá con "las distintas partes" en Davos, Suiza, que esta semana acoge el Foro Económico Mundial, según ha acordado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

- El Tribunal Supremo de Estados Unidos podría publicar su sentencia sobre los aranceles recíprocos de Trump, “con altas probabilidades de ser invalidados, pero también sustituidos por otros”, señalan los analistas de Renta 4.

- Los expertos de Link Securities están “convencidos de que va a generar mucha volatilidad en los mercados”.

- En la agenda macroeconómica destaca la publicación del índice ZEW de la economía alemana, que marca máximos desde julio de 2021, lo que refuerza la confianza de los inversores alemanes a principios de año. El indicador ha subido a 59,6 puntos, 13,8 puntos por encima de la lectura del mes anterior.

- En la agenda empresarial sobresale el adelanto de las cifras empresariales del cuarto trimestre de 2025 de Mercedes-Benz, Porsche y Rio Tinto.

- En Wall Street, tras el cierre del mercado, será la tecnológica Netflix la que publique sus resultados trimestrales.

- El barril de petróleo Brent intenta consolidarse por encima de los 64 dólares.

- El bitcoin se dirige a toda velocidad hacia la presencia de la media móvil de medio plazo que se encuentra en los 90.395 dólares.

- El precio del oro marca nuevos máximos históricos por encima de los 4.700 dólares por la incertidumbre creada por el interés de Trump por Groenlandia.

- El par EURUSD estira la reacción alcista y se hace con la media móvil de medio plazo que ahora tendrá que mantener de cara al cierre. Pasa por los 1,1658.